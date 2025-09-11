آیفون ایر یک تبلیغ عالی برای آیفون 17 است

یک عمل بازاریابی وجود دارد به نام لنگر انداختن، که در آن یک محصول متوسط با قیمتی مشابه محصولی ارائه می‌شود که سازنده در واقع می‌خواهد بفروشد. مطمئناً، شما می‌توانید مدل پایه را بخرید، اما مدل بعدی، فقط با 50 دلار بیشتر، چیزهای بیشتری ارائه می‌دهد که خرید مدل ارزان‌تر احساس یک معامله بد را به شما می‌دهد. اپل در این عمل غریبه نیست، اما من فکر می‌کنم که آیفون ایر یک مثال نسبتاً افراطی از آن است.

استراتژی آیفون اپل در سال‌های اخیر بر چهار مدل متمرکز بوده است: مدل همان سال، مدل Pro برادرش، و سپس انواع بزرگ‌تر صفحه نمایش هر دو. امسال، نسخه Plus مدل پایه به نفع آیفون ایر کنار گذاشته شد. این یک تلفن به طور چشمگیری نازک‌تر است، که در مقایسه با 7.95 میلی‌متر آیفون 17 معمولی، عمق آن 5.64 میلی‌متر است. این گوشی دارای یک تراشه قدرتمندتر است، که تراشه پرچمدار A19 Pro اپل را در خود جای داده است در مقایسه با A19 آیفون 17 معمولی. اوه، و دارای یک صفحه نمایش 6.5 اینچی است، کمی بزرگتر از پنل 6.3 اینچی 17. اما اینها تنها مزایای آن هستند.

تلفن‌ها برای بیش از یک دهه بزرگتر و بزرگتر شده‌اند و هر بار، مصرف کنندگان آنها را خریده‌اند. از بین رفتن آیفون SE این ایده را از بین برد که تعداد زیادی از مردم خواستار یک گوشی کوچکتر از پنج اینچ هستند. اما من هرگز نشنیده‌ام کسی از ضخامت گوشی خود گله کند، با توجه به اینکه این اشیاء همچنین باید به راحتی در دست نگه داشته شوند. در نتیجه، دلیل اصلی وجود Air اساساً چیزی است که مجموعه‌ای از مصالحه ها را برای رسیدن به هدفی ارائه می دهد که هیچ کس آن را درخواست نکرده است.

در واقع، وقتی Air را در مقایسه جانبی با مدل پایه آیفون 17 قرار می دهید، خجالت آور می شود. این گوشی دارای صفحه نمایش کمی کوچکتر است و "فقط" از تراشه A19 معمولی استفاده می کند، اما در هر معیار دیگری، تلفن بسیار بهتری است. دارای باتری بزرگتر و زمان اجرای وعده داده شده طولانی‌تر، دوربین‌های دوگانه 48 مگاپیکسلی نسبت به لنز تکی Air است. اما در حالی که قیمت خرده فروشی Air از 999 دلار شروع می شود، شما می توانید یک آیفون 17 را با قیمت 799 دلار با 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی تهیه کنید، که به نظر من یک دزدی است. در هر دنیای منطقی، آیفون ایر حتی با 99 درصد خریداران نگاه دومی هم نمی گیرد.

مطمئناً، درست مانند MacBook Air، این شکل آینده آیفون‌ها خواهد بود. شما هم اکنون می توانید تمایل اپل برای باریک کردن فرم فاکتور و کنار گذاشتن فناوری‌های قدیمی مانند سیم کارت‌های فیزیکی را ببینید. طول نمی کشد که این تغییرات به بقیه خط تولید آیفون نیز منتقل شود، زیرا کاربران به تمایل اپل برای کم کردن چیزها تن می دهند. همچنین بدیهی است که Air در حال زمینه سازی برای هر تاشوی برنامه ریزی شده اپل است، با توجه به اینکه سامسونگ و آنر تاشوهایی را عرضه می کنند که هنگام بسته شدن 9 میلی متر ضخامت دارند.

اما من از همه می‌خواهم که تمایل به صرف 999 دلار از پول به دست آمده خود را برای آزمایش‌کننده بتا برای نقشه راه سخت‌افزاری اپل مهار کنند. مطمئناً، من احتمالاً آیفون ایر 5 (یا 22) را می خرم، اما احتمالاً فقط به این دلیل که انتخاب دیگری ندارم.