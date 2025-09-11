حداکثر سرعت شارژ بی‌سیم آیفون ایر 20 وات است

اعلامیه آیفون ایر دقیقا هیچکس را در رویداد "Awe dropping" امروز اپل غافلگیر نکرد. از آنجایی که در نهایت جزئیات رسمی در مورد این مدل گوشی هوشمند سبک وزن به دست می آوریم، یکی از بزرگترین سوالات در مورد باتری است. دستگاه های نازک به معنای باتری های نازک تر هستند، بنابراین کنجکاو بوده ایم تا ببینیم آیفون ایر چگونه عمل خواهد کرد. یک چیزی که اکنون می دانیم این است که وقتی صحبت از شارژ بی سیم می شود، نسبت به گوشی های هوشمند استاندارد ضعیف تر است.

به گزارش مشخصات فنی ارائه شده توسط اپل در وب سایت خود، آیفون ایر با 20 وات هم با MagSafe و هم با شارژ بی سیم Qi2 شارژ می شود، در حالی که سایر آیفون های معرفی شده امروز کمی سریعتر و با 25 وات شارژ می شوند. اپل همچنین قابلیت های شارژ سریع را برای آیفون ایر به اشتراک گذاشت: "تا 50 درصد شارژ در 30 دقیقه با آداپتور 20 واتی یا بالاتر (به طور جداگانه در دسترس است) همراه با کابل شارژ USB-C، یا آداپتور 30 واتی یا بالاتر همراه با شارژر MagSafe (هر دو به طور جداگانه در دسترس هستند)."

برگه مشخصات همچنین می گوید که آیفون ایر به تنهایی تا 27 ساعت پخش ویدیو یا تا 22 ساعت پخش ویدیو ارائه می دهد. هنگامی که با یک بسته باتری اختصاصی iPhone Air MagSafe جفت شود، این ارقام به ترتیب به 40 ساعت و 35 ساعت افزایش می یابد.