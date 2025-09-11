گزارش‌ها حاکی از آن است که مایکروسافت قصد دارد از مدل‌های Anthropic برای تقویت برخی از ویژگی‌های Copilot در Office 365 استفاده کند

بر اساس گزارش‌ها، مایکروسافت قصد دارد از جدیدترین مدل‌های Claude شرکت Anthropic برای تقویت برخی از ویژگی‌های Copilot در برنامه‌های Office 365 خود استفاده کند. در گزارشی که سه‌شنبه منتشر شد، The Information اعلام کرد که این غول فناوری این تغییر را "در هفته‌های آینده" اعلام خواهد کرد. در حال حاضر، مایکروسافت برای ارائه بیشتر ویژگی‌های هوش مصنوعی در Word، Excel، Outlook و PowerPoint به فناوری OpenAI متکی است.

از دید یک ناظر خارجی، پذیرش مدل‌های Anthropic توسط مایکروسافت نشانه‌ای از افزایش اختلاف بین این شرکت و OpenAI است. مایکروسافت بزرگترین سرمایه‌گذار این آزمایشگاه هوش مصنوعی است و در انتصاب مجدد سم آلتمن به عنوان مدیرعامل پس از برکناری کوتاه مدت وی در سال 2023 نقش اساسی داشت. با این حال، در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی از یک بن‌بست رو به رشد بین این دو در مذاکرات بر سر طرح OpenAI برای بازسازی بخش انتفاعی خود به عنوان یک شرکت با منفعت عمومی منتشر شده است.

مایکروسافت به نوبه خود، انگیزه این حرکت را خصومت ندانست. سخنگوی این شرکت به The Information گفت: «همانطور که قبلاً گفتیم، OpenAI به عنوان شریک ما در مدل‌های پیشرفته به کار خود ادامه خواهد داد و ما به مشارکت بلندمدت خود متعهد هستیم.»

با این حال، این تصمیم احتمالاً خبر ناخوشایندی برای OpenAI است. The Information گزارش می‌دهد که انگیزه مایکروسافت حداقل تا حدی این است که معتقد است Claude 4 Sonnet "از جهات ظریف اما مهم، عملکرد بهتری" نسبت به GPT-5 دارد. به عنوان مثال، منبع The Information گفت که مدل Anthropic تمایل دارد ارائه‌های PowerPoint "از نظر زیبایی‌شناختی دلپذیرتر" تولید کند. شایان ذکر است که این اظهار نظر مربوط به یک مدل قدیمی‌تر است و حتی مدل اصلی Anthropic نیز نیست.

Anthropic بلافاصله به درخواست اظهار نظر Engadget پاسخ نداد. طبق گزارش The Information، مایکروسافت قصد ندارد هزینه بیشتری برای دسترسی به مدل‌های Anthropic در Office 365 دریافت کند و قیمت Copilot همچنان 30 دلار به ازای هر کاربر در ماه خواهد بود. این نکته قابل توجه است زیرا این شرکت برای دسترسی به Claude Sonnet 4 از طریق AWS، ارائه‌دهنده اصلی خدمات ابری Anthropic، به آمازون هزینه پرداخت خواهد کرد. مایکروسافت به عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری خود در OpenAI، می‌تواند بدون هیچ هزینه اضافی به مدل‌های این شرکت دسترسی داشته باشد.