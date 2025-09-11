در لابهلای اطلاعیههای مطبوعاتی آیفون ۱۷ اپل، یک پاداش برای صاحبان مدلهای قدیمیتر که خارج از شبکه هستند، وجود داشت. این شرکت به صاحبان آیفون ۱۴ و ۱۵ دسترسی رایگان به ویژگیهای ماهوارهای را برای یک سال دیگر داد. این سومین تمدید اپل از زمان راهاندازی Emergency SOS از طریق ماهواره با آیفون ۱۴ است.
"دوره آزمایشی رایگان برای کاربران آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ که دستگاه خود را در کشوری که از ویژگیهای ماهوارهای اپل پشتیبانی میکند، قبل از ساعت ۱۲ صبح به وقت PT در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ فعال کردهاند، تمدید میشود"، این متن بیان میکند. یک صفحه پشتیبانی اپل لیست میکند ارمنستان، بلاروس، سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ، ماکائو، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه را به عنوان کشورهای غیر پشتیبانی شده.
مجموعه ویژگیهای خارج از شبکه اپل در سال ۲۰۲۲ با Emergency SOS از طریق ماهواره آغاز شد. در iOS 18، این ویژگیها گسترش یافت و پیامها از طریق ماهواره، دسترسی Find My و کمک کنار جاده را شامل شد. این ویژگیها از طریق مشارکت با Globalstar کار میکنند.
در مورد اینکه چرا اپل به تمدید دسترسی رایگان ادامه میدهد، یک Redditor یک نظریه منطقی به نظر میرسید پس از اعلامیه سال گذشته مطرح کرد. u/rotates-potatoes پست کرد: "من نمیتوانم تصور کنم که اپل برای [Emergency SOS از طریق ماهواره] هزینهای دریافت کند. روابط عمومی مثبت 'نجات یافته توسط اپل' خیلی خوب است و روابط عمومی منفی 'به دلیل پرداخت نکردن ۳ دلار مرد' خیلی بد است." (شایان ذکر است که قیمتگذاری گمانهزنی بود. اپل نگفته است که قصد دارد چقدر هزینه دریافت کند.)
شما میتوانید همین حالا ویژگیها را در آیفون خود آزمایش کنید. برای آزمایش Emergency SOS، به Settings > Emergency SOS بروید و به پایین اسکرول کنید تا به "Try Demo" (در پایین) برسید. برای ویژگی پیامک، به Settings > Apps > Messages بروید و به پایین اسکرول کنید تا به "Satellite Connection Demo" برسید.