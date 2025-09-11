اپل (بیشتر) به درخواست های من برای Apple Watch SE 3 تن داد

در اوایل سال جاری، من یک نامه سرگشاده به اپل نوشتم، و پیشنهادات ناخواسته (اما کاملا رایگان!) خود را در مورد کارهایی که می تواند برای بهبود ساعت هوشمند سطح پایه خود، Apple Watch SE انجام دهد، ارائه کردم. اکنون که رویداد آیفون به پایان رسیده است، می خواستم ببینم آیا کسی در کوپرتینو به توصیه من عمل کرده است یا خیر.

من یک صفحه نمایش بزرگتر، یک پردازنده سریعتر و شارژ سریعتر خواستم. گفتم مواد پر زرق و برق ضروری نیستند، و نه نمایشگر همیشه روشن. همچنین فکر نمی‌کردم که ساعت باید همه سنسورهای سلامتی را داشته باشد. اما سیری داخلی خوب خواهد بود. Apple Watch SE 3 برخی از آنچه را که خواستم دارد، اما نه همه چیز. با این وجود، با همان 250 دلار، این یک ساعت هوشمند بودجه‌ای بسیار وسوسه‌انگیز به نظر می‌رسد.

صفحه نمایش هنوز کوچک است اما پردازنده در سطح بالایی قرار دارد

من صفحه نمایش SE Gen 2 را با Apple Watch Series 4 قدیمی خود مقایسه کردم و تقریباً هم اندازه بودند. قابل استفاده است، اما پس از استفاده از Series 10، یا حتی Series 9 برای مدتی، صفحه نمایش کوچک به نظر می رسد. از نظر پیکسل، اندازه SE 3 دقیقاً با Apple Watch SE gen 2 یکسان است، با مساحت صفحه نمایش 759 میلی متر مربع. آه.

نسل دوم Apple Watch SE ایمی اسکورهایم برای انگجت

اما! همان تراشه S10 که در سری 11 جدید قرار می گیرد، در داخل Apple Watch SE 3 نیز عرضه می شود. این بدان معناست که ساعت هوشمند بودجه ای می تواند ویژگی های watchOS 26 مانند Workout Buddy و Live Translation را درست مانند خواهر و برادرهای گران قیمت تر خود انجام دهد (یک آیفون مجهز به Apple Intelligence هنوز باید در این نزدیکی باشد، همانطور که در سایر پوشیدنی ها وجود دارد).

این تراشه جدید همچنین ژست مفید ضربه زدن دوگانه و همچنین حرکت جدید تکان دادن مچ دست را که اعلان‌ها را رد می‌کند، فعال می‌کند - چیزی که من به عنوان یک پاک‌کننده اعلان‌های همیشگی، به‌طور شگفت‌انگیزی مفید می‌دانم. شما همچنین پردازش درخواست های سیری را در داخل دستگاه دریافت می کنید. دیگر نیازی به ضربه زدن بیش از حد فقط برای شروع یک تایمر نیست. هم پشتیبانی از حرکات و هم پشتیبانی از سیری چیزهایی هستند که من امیدوار بودم یک SE جدید داشته باشد. پس، هورا!

Apple Watch SE 3 می تواند درست مانند خواهر و برادرهای گران قیمت تر خود، امتیاز خواب را به شما بدهد اپل

AOD ضروری نیست، اما شارژ سریعتر ضروری است

با تجربه من در مورد ساعت‌های هوشمند، یک نمایشگر همیشه روشن خوب است، اما اگر هنگام بلند کردن مچم به اندازه کافی سریع روشن شود، ضروری نیست. اما اپل پیش رفت و این ویژگی را اضافه کرد. بنابراین این یک جایزه است.

من همچنین گفتم که می توانیم بدون صفحه نمایش روشن تر هم کار کنیم و اپل موافقت کرد. مانند SE Gen 2، SE 3 حداکثر روشنایی 1000 نیت دارد - این مقدار کافی است. من به راحتی می توانم زمان و سایر اطلاعات مربوطه را در نور شدید خورشید روی چنین صفحه ای بخوانم و نیازی به درخشش اضافی 2000 نیتی سری 11 احساس نمی کنم.

مهمترین درخواست، شارژ سریعتر بود. SE Gen 2... خیلی... آهسته... شارژ می شد. بیش از دو ساعت طول کشید تا شارژ شود. که برای من، آن را به طور کامل به عنوان یک ردیاب خواب غیرقابل استفاده می کرد، زیرا نمی توانستم آن را در حالی که برای روز آماده می شدم شارژ کنم (کاری که می توانستم با هر ساعت هوشمند اخیر دیگری که آزمایش کرده ام انجام دهم). خوشبختانه، اپل این مشکل را برطرف کرد. SE 3 تنها پس از 15 دقیقه شارژ می تواند به مدت 8 ساعت کار کند. هللویاه.

نسل دوم Apple Watch SE خیلی آهسته شارژ می شد. ایمی اسکورهایم برای انگجت

سنسورها، مواد بدنه و بقیه

خبر بزرگ برای ساعت پرچمدار سری 11، ویژگی ای بود که می تواند فشار خون بالا را تشخیص دهد. Apple Watch SE 3 نمی تواند این کار را انجام دهد. همچنین سنسورهای مربوط به برنامه ECG را ندارد. همانطور که در نامه خود گفتم، اشکالی ندارد اگر ساعت من مطب دکتر نباشد. SE 3 می تواند ضربان قلب شما را در طول تمرینات ردیابی کند و اگر آن را به رختخواب ببرید، می تواند امتیاز خواب جدید را ارائه دهد. به علاوه اپل سنسورهای دما را اضافه کرده است که می تواند به پیش بینی تخمک گذاری و موارد مشابه کمک کند. این جمع آوری داده های سلامتی کافی برای یک ساعت هوشمند بودجه ای است.

در حالی که صحبت از نسخه پلاستیکی SE بود، این اتفاق نیفتاد. در عوض، SE 3 از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است، درست مانند مدل پایه سری 11 - دوام مشابه برای هر مدل بودجه ای یک نکته مثبت است.

و هنوز فقط 250 دلار است! زمانی که Apple Watch SE Gen 2 در سال 2022 عرضه شد، شرلین لو از انگجت آن را "بهترین ساعت هوشمندی که با 250 دلار می توان خرید" نامید. با تمام بهبودهایی که اپل اضافه کرده است، این ستایش ممکن است اکنون دست کم گرفته شود.

بنابراین شاید مردم اپل نامه من را نخوانده باشند. اما آنقدر چیزهای خوب به وجود آمد که من تظاهر می کنم که خوانده اند. همیشه حس خوبی دارد که احساس کنیم شنیده می شویم.