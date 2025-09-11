همه آیفون های جدید با 256 گیگابایت حافظه شروع می شوند. بالاخره.

چیزهای زیادی برای دوست داشتن در مورد خط تولید جدید آیفون وجود دارد: دوربین های سلفی جدید، فریم یکپارچه جدید و حتی یک فوق العاده باریک آیفون، اگر این چیزی است که شما می خواهید. با این حال، همه تلفن های جدید یک ارتقاء مهم را به اشتراک می گذارند که ممکن است در طول پخش زنده 72 دقیقه ای اپل از دست داده باشید: همه آنها با 256 گیگابایت حافظه شروع می شوند.

برای اولین بار در چهار سال گذشته، اپل حافظه سطح پایه را در کل خط تولید آیفون خود افزایش داد. از زمان آیفون 13، تلفن‌های اپل با 128 گیگابایت برای ارزان‌ترین پیکربندی شروع شده‌اند. اکنون، آیفون 17، 17 پرو و آیفون ایر با دو برابر آن ظرفیت شروع خواهند شد.

بالاخره وقتش رسید.

در حالی که 128 گیگابایت ممکن است مقدار مناسبی از حافظه به نظر برسد، اما به عنوان مقدار پایه حافظه برای مدتی منطقی نبوده است، به ویژه برای تلفن های سطح Pro، که دارای دوربین های بسیار قدرتمندتری هستند. به نظر می رسد اپل این موضوع را برای مدتی درک کرده است: برای دو سال گذشته (زمانی که خط تولید آیفون 15 عرضه شد)، نسخه های Pro Max با 256 گیگابایت شروع شده اند. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که فقط افرادی که گران ترین آیفون را می خرند باید افزایش حافظه داشته باشند.

از آنجایی که من در مورد فناوری می نویسم، دوستان و خانواده ام اغلب از من برای کمک به "رفع" مشکلات مختلف تلفن های خود کمک می گیرند. (من بیشتر وقت خود را صرف گزارش در مورد صنعت رسانه های اجتماعی می کنم، بنابراین معمولاً این شامل جستجوی مشکل خاص آنها در گوگل و کلنجار رفتن با آن می شود.) من تعداد دفعاتی که دوستانم از من برای کمک به رفع چیزهایی که در واقع به این واقعیت برمی‌گردد که آنها به سادگی فضای ذخیره‌سازی کافی در تلفن خود ندارند، را از دست داده ام. و تقریباً هر بار، آنها فقط حداقل 128 گیگابایت حافظه دارند که از زمان iPhone 12 Pro و خط iPhone 13 استاندارد بوده است.

اما هیچ کس نمی خواهد بشنود: "شما فضای ذخیره سازی کافی ندارید، باید چیزهایی را حذف کنید." یکی از دوستان من اخیراً قسم خورد که دیگر هرگز ارزان ترین آیفون را نخرد، پس از اینکه توضیح دادم که پرداخت هزینه اضافی iCloud مشکلات مربوط به حافظه داخلی او را برطرف نمی کند.

اما اگر می توانید از پس آن برآیید، پرداخت هزینه ارتقاء حافظه هنوز ارزشش را دارد. بله، پرداخت 200 دلار اضافی برای 512 گیگابایت یا 400 دلار بیشتر برای 1 ترابایت در سری Pro (که اکنون حداکثر 1999 دلار برای 2 ترابایت است) آزاردهنده است. این باعث می شود تلفنی که از قبل گران است، مانند یک سرمایه گذاری بزرگتر به نظر برسد. اما به عنوان کسی که سه سال پیش برای یک آیفون 14 پرو 512 گیگابایتی هزینه کرده است، از پرداخت آن حق بیمه اضافی پشیمان نیستم.

من در حال حاضر حدود 295 گیگابایت از فضای ذخیره سازی اختصاص داده شده خود را استفاده می کنم و هرگز مجبور نبوده ام به این فکر کنم که آیا نیاز دارم رسانه های دانلود شده خود را پاک کنم یا اینکه فضای ذخیره سازی کافی برای عکس گرفتن از برادرزاده ام در ProRAW Max یا ضبط فیلم های سینمایی در تعطیلات دارم یا خیر. من قصد دارم این تلفن را حداقل یک سال دیگر نگه دارم و انتظار دارم تا زمانی که تصمیم به ارتقاء بگیرم هنوز فضای ذخیره سازی زیادی باقی مانده باشد (فضای ذخیره سازی اضافی نیز کمی به ارزش فروش مجدد یا معاوضه کمک می کند).

اما، اگر نمی توانید خود را مجبور کنید که برای ظرفیت بیشتر هزینه بیشتری بپردازید - و من این را می فهمم، واقعاً - جهش از 128 گیگابایت به 256 گیگابایت همچنان یک جهش معنادار خواهد بود. ممکن است فوراً متوجه آن نشوید، اما باید به اکثر افراد زمان بیشتری بدهد قبل از اینکه شروع به دیدن آن پنجره های بازشو "حافظه تقریباً پر است" کنند.