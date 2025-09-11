آیفون ایر در مقابل آیفون 17 پرو: کدام یک برای شما مناسب است؟

اکنون که مدل‌های واقعی iPhone Air و iPhone 17 Pro را دیده‌ایم - آنها امروز در رویداد Apple iPhone رونمایی شدند - وقت آن است که تصمیم بگیرید آیا آماده ارتقا به یکی از دستگاه‌های جدیدتر هستید یا خیر. اگر سخنرانی اصلی اپل را تماشا کرده‌اید یا با دقت وبلاگ زنده انگجت را بررسی کرده‌اید، احتمالاً متوجه شده‌اید که Air و 17 Pro شباهت‌های زیادی دارند - بسیاری از مشخصات یکسان یا تقریباً یکسان هستند.

آیفون ایر در مقایسه با آیفون 17 پرو بسیار نازک‌تر است. (اپل)

برای شروع، هر دو از تراشه جدید A19 Pro استفاده می کنند و به هر یک از آنها نسبت به A19 غیر پرو در آیفون 17 پایه، یک برتری عملکردی می دهد. و صفحه نمایش ها، بدنه ها و مجموعه ویژگی های اصلی آنها - صفحه نمایش های ProMotion با نرخ تازه سازی بالا، هوش مصنوعی اپل، محافظ سرامیکی مقاوم در برابر خراش در جلو و پشت، دکمه کنترل دوربین، شارژ بی سیم MagSafe - نیز تا حد زیادی هم تراز هستند. و تنها 100 دلار اختلاف در برچسب های قیمت آنها وجود دارد، با شروع قیمت آیفون ایر از 999 دلار و آیفون 17 پرو با 1099 دلار.

اما این دو گوشی مخاطبان بسیار متفاوتی دارند. پرو، طبق معمول، طوری طراحی شده است که آیفون بدون هیچ گونه مصالحه باشد، در حالی که ایر بیشتر یک بیانیه مد است. این باریک ترین آیفون تاریخ است و این با برخی مصالحه های قابل توجه همراه است.

به این منظور، بیایید یک بررسی عمیق در مورد زمینه های کلیدی که آیفون ایر و آیفون 17 پرو تازه معرفی شده در آن متفاوت هستند، انجام دهیم. (برای اطلاعات بیشتر در مورد نسخه های اپل امروز، بررسی عملی ما با هدفون جدید AirPods Pro 3 و ساعت اپل سری 11 را بررسی کنید.)

اندازه و وزن

آیفون ایر باریک ترین گوشی اپل تاکنون است، با ضخامت فقط 5.6 میلی متر. در مقایسه، ضخامت آیفون 17 پرو 8.75 میلی‌متر است - این بیش از 3 میلی‌متر ضخیم‌تر از ایر است! تقریباً مطمئنم که Air در روز اول بین کوسن‌های مبل من گم می‌شود.

وقتی صحبت از اندازه صفحه نمایش به میان می آید، آیفون ایر دارای یک صفحه نمایش 6.5 اینچی است که از صفحه نمایش 6.3 اینچی 17 پرو بزرگتر است. (اگر هنوز اندازه بزرگتری می خواهید، آیفون 17 پرو مکس به طور شگفت انگیزی 6.9 اینچ به صورت مورب است). اما فناوری صفحه نمایش از فناوری Super Retina XDR یکسانی با تمام زنگ ها و سوت های مشابه استفاده می کند - نرخ تازه سازی بالا ProMotion، طیف رنگی P3، True Tone. آنها باید تقریباً یکسان به نظر برسند.

در مورد وزن، Air با پوشش تیتانیومی خود وزن فقط 5.82 اونس (165 گرم) را دارد، در حالی که آیفون 17 پرو با شاسی آلومینیومی 7.27 اونس (206 گرم) وزن دارد. این کمی بیشتر از وزن آیفون 16 پرو با 7.03 اونس (199 گرم) است، احتمالاً به دلیل باتری بزرگتر مدل جدیدتر.

اگر تصمیم بگیرید به جای آن به 17 Pro Max ارتقا دهید، دارای صفحه نمایش بزرگتر 6.9 اینچی است و وزن آن 8.22 اونس (233 گرم) است.

اما خلاصه داستان، طراحی فوق العاده نازک و وزن کم Air تقریباً دلیل خرید این گوشی است.

Air در مقایسه با سایر آیفون ها بسیار سبک و نازک است. (اپل)

دوربین ها

در اینجا بزرگترین تفاوت ها نهفته است: دوربین ها. در حالی که آیفون 17 پرو دارای سه دوربین پشتی 48 مگاپیکسلی است، آیفون ایر فقط یک دوربین دارد (همچنین 48 مگاپیکسل، اگرچه به عنوان دو دوربین در یک دوربین عمل می کند). در اینجا آنچه که شامل می شود:

دوربین های پشتی آیفون 17 پرو: پرو دارای یک آرایه سه گانه "سیستم دوربین Pro Fusion" است که در آن سه دوربین 48 مگاپیکسلی با هم ترکیب می شوند تا گزینه های زوم اپتیکال 0.5x، 1x، 2x، 4x و 8x را ارائه دهند. پرو همچنین عکاسی ماکرو، عکس های فضایی را ارائه می دهد و می تواند در حالت تصویر ProRAW عکسبرداری کند. پیشنهادات ویدئویی نیز کاملاً شیب دار هستند، با ضبط ویدئوی 4K Dolby Vision تا 120 فریم بر ثانیه، همراه با انبوهی از گزینه های پیشرفته که برای فیلمبرداران جدی تر جذاب خواهد بود (ProRES Raw، پشتیبانی از Genlock، حالت سینمایی و غیره).

دوربین پشتی آیفون ایر: در مقایسه، ایر دارای یک سیستم دوربین Fusion 48 مگاپیکسلی است که علاوه بر استاندارد، فقط زوم اپتیکال 2x را ارائه می دهد. این همچنین به این معنی است که حتی حالت فوق عریض (0.5x) موجود در آیفون پایه را نیز ندارد. ضبط ویدئو نیز به طور مشابه فقط به نیمی از نرخ فریم پرو محدود می شود، هرچند هنوز در 4K Dolby Vision.

هر دو گوشی دارای دوربین جلویی 18 مگاپیکسلی جدید "سلفی" Center Stage هستند که نیاز به چرخاندن تلفن خود برای گرفتن عکس منظره را از بین می برد. در عوض فقط برای گسترش میدان دید ضربه می زنید. و هنگامی که افراد دیگری به عکس ملحق می شوند، دوربین به طور خودکار دید را گسترش می دهد. و هنگامی که در یک تماس ویدیویی هستید، دوربین از هوش مصنوعی برای تنظیم فریم استفاده می کند. آنها همچنین هر دو قابلیت Dual Capture را ارائه می‌دهند، بنابراین می‌توانید به طور همزمان از دوربین‌های جلو و عقب فیلم‌برداری کنید.

آیفون 17 پرو دارای سه دوربین رو به عقب است. (اپل)

با این حال، مصالحه های دوربین احتمالاً بزرگترین نقص Air است. اگر زوم های طولانی، عکس های فوق عریض یا کیفیت ویدیوی درجه یک را دوست دارید، این گوشی را نگیرید.

عمر باتری

رتبه بندی عمر باتری همیشه باید با کمی نمک در نظر گرفته شود. گفته می شود، اپل ادعا می کند که Air تا 27 ساعت پخش ویدئو را ارائه می دهد و می تواند در 30 دقیقه تا 50٪ شارژ شود. خبر خوب این است که اساساً با ادعاهای باتری آیفون 16 پرو سال گذشته مطابقت دارد. خبر بد این است که بسیار کمتر از مشخصات باتری جدید و بهبود یافته در 17 Pro امسال است. این مدل دارای رتبه حداکثر 33 ساعت پخش ویدئو و حداکثر 50٪ شارژ تنها در 20 دقیقه با شارژر 40 واتی است.

اپل

اکنون، برخلاف دوربین‌ها، راه‌حلی برای عمر باتری کوتاه‌تر Air وجود دارد. اپل یک باتری MagSafe آیفون ایر را ارائه می دهد که به قسمت پشتی Air متصل می شود و تا 40 ساعت پخش ویدئو را در اختیار شما قرار می دهد. اما 99 دلار قیمت دارد و گوشی فوق‌العاده نازک شما را چاق می‌کند - آیا این نوعی است که شما را به نقطه اول برمی‌گرداند؟

قیمت

آیفون ایر با قیمت 999 دلار شروع می شود که با قیمت سطح 256 گیگابایتی مدل آیفون پلاس جایگزین می شود (که اتفاقاً مورد علاقه من است). بنابراین این 100 دلار بیشتر از قیمت اولیه پلاس 128 گیگابایتی سال گذشته است، اما با دو برابر شدن فضای ذخیره سازی، فکر می کنم نمی توانم زیاد شکایت کنم.

برای 512 گیگابایت، 1199 دلار برای شما هزینه خواهد داشت. و اگر 1 ترابایت را بخرید، 1399 دلار پرداخت خواهید کرد. و Air در چهار پالت رنگی روشن تر موجود است.

از طرف دیگر، آیفون 17 پرو با قیمت 1099 دلار با 256 گیگابایت شروع می شود که تنها 100 دلار بیشتر است. همچنین می توانید 512 گیگابایت را با قیمت 1299 دلار یا 1 ترابایت را با قیمت 1499 دلار انتخاب کنید. (آیفون 17 پرو مکس با قیمت 1199 دلار برای 256 گیگابایت شروع می شود و تا 1999 دلار برای 2 ترابایت می رسد.) پرو تنها در سه رنگ عرضه می شود، اگرچه نارنجی کیهانی به طور غیرمعمولی برای خط آیفون پرو جسورانه است.

آیفون ایر در مقابل آیفون 17 پرو: چگونه انتخاب کنیم

همانطور که در بالا پیشنهاد کردم، آیفون ایر مطمئناً چشم نواز است، اما واقعاً باید مطمئن شوید که آماده پذیرش مصالحه های دوربین و باتری هستید. آیفون 17 پرو بیشتر یک انتخاب "بدون مصالحه" است، اگرچه یک انتخاب کمتر ظاهری است (بسته به اینکه در مورد آن "فلات دوربین" جدید در بالا چه احساسی دارید). گفته می شود، به یاد داشته باشید که همیشه می توانید به آیفون 17 پایه پیش فرض دهید، که مسلماً بهتر از همیشه است - و دارای ویژگی های خوبی در مورد Air است.

اگر من بین Air و Pro انتخاب می‌کردم، می‌دانم کدام یک برنده واضح برای من خواهد بود - اما من این تصمیم را به شما واگذار می‌کنم، زیرا من منتظر یک آیفون تاشو در سال 2026 هستم (و امیدوارم). در این میان، می توانید برداشت های اولیه انگجت از iPhone Air، iPhone 17 Pro و iPhone 17 و همچنین بررسی کامل مدل های مذکور در آینده نزدیک را بررسی کنید.

100 دلار بیشتر برای یک مدل پرو واقعاً آنقدرها هم بد نیست. (اپل)

مقایسه مشخصات کامل