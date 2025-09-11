پادکست انگجت: درک رویداد آیفون 17 اپل

ما از رویداد آیفون 17 اپل جان سالم به در بردیم و اینجا هستیم تا به تمام اخبار بپردازیم. در این قسمت جایزه، Devindra و معاون سردبیر Nathan Ingraham تمام سخت افزارهای جدید اپل را خلاصه می کنند و سعی می کنند تعیین کنند که آیا آیفون ایر پشت آن همه سبک و سیاق، محتوایی دارد یا خیر. مطمئناً جذاب تر از آن چیزی است که فکر می کردیم، اما آیا این به تنهایی ارزش قید چندین دوربین و عمر باتری بهتر از آیفون 17 پرو را دارد؟

مشترک شوید!

iTunes

Spotify

Pocket Casts

Stitcher

Google Podcasts

اعتبارات

میزبانان: Devindra Hardawar

مهمان: Nathan Ingraham

تهیه کننده: Ben Ellman

موسیقی: Dale North