قاب جدید آیفون 17 Beats دارای بند گردنی است که به پایه تبدیل می شود

Beats مجموعه جدیدی از قابها را برای استفاده با آخرین آیفونهای اپل عرضه کرده است، از جمله قابهایی با بند گردنی قابل جابجایی که به عنوان پایه نیز عمل میکند. بندهای گردنی و بندهای ضربدری برای گوشیها این روزها بسیار رایج شدهاند. اگر فردی هستید که هر از گاهی سفر میکنید، این بندها میتوانند به محافظت از شما در برابر جیببرها یا جا گذاشتن تصادفی تلفن در حین دست و پنجه نرم کردن با چمدانهایتان کمک کنند. بند گردنی قاب Beats ویژگی اضافی دارد: دارای آداپتوری در انتها است که باز میشود و به قسمت مغناطیسی در کنار قاب متصل میشود تا بتواند به عنوان پایه برای استفاده هندزفری از تلفن عمل کند. قاب پایه دار آیفون 17 Beats با MagSafe و کنترل دوربین در رنگهای خاکستری گرانیتی، آبی بستری، سنگ آهک و صورتی سنگریزه موجود است. میتوانید آن را از وبسایت اپل با قیمت 59 دلار تهیه کنید.
این مجموعه جدید همچنین شامل یک قاب پایه است که Beats آن را "نازک، سبک و با دقت ساخته شده" توصیف می کند. این قاب در همان رنگ ها، با همان پوسته بیرونی سخت مات که از اثر انگشت جلوگیری می کند و آستر داخلی میکروفیبر موجود است. این مدل 45 دلار قیمت دارد و تنها مدلی در این مجموعه است که می توانید برای آیفون Air تهیه کنید.
در نهایت، قاب مستحکم آیفون 17 Beats با MagSafe و کنترل دوربین، اگر تمایل به انداختن دستگاههای خود دارید، محافظت بیشتری به شما میدهد. Beats آن را با پشتی پلیمر مستحکم طراحی کرده است که توسط دیوارههای جانبی جاذب ضربه تکمیل میشود. دارای یک قسمت پایین بسته برای محافظت بیشتر و یک قسمت بیرونی مات بافت دار است تا بتوانید گوشی خود را به خوبی در دست بگیرید. سازنده گفته است که این قاب را تحت آزمایش های مکرر افتادن و خراش، و همچنین آزمایش های حرارتی، مکانیکی و شیمیایی متعدد قرار داده است تا استفاده واقعی را شبیه سازی کند. قاب مستحکم Beats در رنگ های مشکی اورست، آبی سنگی، خاکستری آلپاین و نارنجی سیرا با قیمت 79 دلار موجود است.