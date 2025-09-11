تعجب کسی را برنیانگیخت، اپل از سری جدید آیفون ۱۷ رونمایی کرد، از جمله آیفون ایر، که تیم کوک، مدیرعامل شرکت، امروز در مراسم رونمایی گفت که این امر به شرکت اجازه میدهد تا گوشیهای پرو را حرفهایتر از همیشه بسازد. آیا این ادعا درست است یا بیشتر گزافه گویی؟ من اینجا در Apple Park، توانستم یک دمو با سرعت بالا از آیفون ۱۷ پرو داشته باشم، و اگرچه بدیهی است که نمیتوانم بر اساس پیشنمایش کوتاهی از تلفنهای جدید به این سوال پاسخ دهم، اما مطمئناً کنجکاو شدهام.
من مستقیماً به سراغ مدل جدید Cosmic Orange رفتم، که اتفاقاً من را به شدت یاد دکمه Action در Apple Watch Ultras میاندازد. من از همین حالا از ظاهر و احساس آیفون ۱۷ پرو بسیار خوشم آمده است، و حتی با برآمدگی جدید دوربین هم مشکلی ندارم، اما شاید این فقط به این دلیل باشد که من شیفته تغییرات هستم.
واضح است که این فقط یک چیز جدید براق نیست. اصلاً اینطور نیست. آیفون ۱۷ پرو که با آن کار کردم، نسخه نارنجی بود و دارای نوعی روکش مات و حس "لمس نرم" مبهم در مقایسه با آیفون ۱۶ پرو است که حدود یک سال است از آن استفاده میکنم. من همچنین گزینه رنگ آبی را دوست داشتم، که کمی غنیتر از آن چیزی است که در عکسها به نظر میرسد. صرف نظر از رنگ، من متوجه شدم که قاب آلومینیومی و روکش مات در اطراف لبهها حس محکمتری را به طور کلی القا میکنند، و این را به عنوان کسی میگویم که آیفون ۱۶ پرو او به دلیل افتادن و فرود آمدن روی لبه، یک سری ترکهای بزرگ و ناخوشایند دارد.
من قطعاً فکر میکنم که اگرچه یک معاوضه جزئی در حس و حال کلی ممتاز گوشیهای پرو وجود دارد، اما بهبود احتمالی در دوام باید ارزش آن را داشته باشد. نکته مهم این است که پشت آیفون ۱۷ پرو همچنین دارای Ceramic Shield در قسمت مستطیل گرد کمرنگ است، بنابراین باید در برابر خراشیدگی مقاومتر از مدل قبلی خود باشد.
علیرغم طراحی یکپارچه جدید، دکمه کنترل دوربین در سمت راست را همچنان نسبتاً آسان برای فشار دادن یافتم، اگرچه فکر میکنم بیشتر به دکمه روی آیفون ۱۶ پرو عادت کردهام و در حال حاضر کلیک کردن روی آن را کمی آسانتر میدانم.
مهمتر از آن، و این چیزی است که باید بیش از یک ساعت را با آیفون ۱۷ پرو بگذرانم تا آن را تأیید کنم، طراحی مجدد باید به عمر باتری کمک کند. برآمدگی دوربین اکنون بسیاری از اجزا را در خود جای داده است و فضای بیشتری را در بقیه بدنه آیفون برای باتری آزاد میکند. این، همراه با بهبود راندمان انرژی پردازنده A19 Pro، قرار است باعث شود آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس بیشتر از قبل دوام بیاورند.
من هم از تمایل اپل به ارائه اصطلاحات جدید برای ویژگیهایش متنفرم و هم از آن قدردانی میکنم، و در حالی که کمی از کلمه "برآمدگی" برای توصیف ماژول مستطیل گرد در پشت آیفون ۱۷ پرو خجالت کشیدم، قطعاً استفاده از آن را به عنوان یک مرجع راحت میدانم. برآمدگی دوربین شامل سه دوربین ۴۸ مگاپیکسلی Fusion است که اپل در طول سخنرانی اصلی توصیف کرد، و من میتوانم تأیید کنم که گزینههای زوم دوربین را دیدم که تا 8 برابر در منظره یاب بالا میرفتند. من برخی از آنها را به طور خلاصه در فضای رصدخانه اپل آزمایش کردم و به ساختمان Infinity که دورتر بود نزدیکتر شدم. بدون بررسی دقیقتر تصاویر حاصل، نمیتوانم کیفیت را تضمین کنم، بنابراین تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که رابط کاربری همچنان برای استفاده آشنا است.
من همچنین فرصتی داشتم تا به سرعت دوربین سلفی Center Stage جدید را بررسی کنم، و باید بگویم که اکنون منطقی است که چرا اپل مجبور شد برنامه دوربین را با iOS 26 دوباره طراحی کند. برای فعال کردن ویژگیهای جدیدی مانند نسبت ابعاد چرخشی خودکار یا ضبط ویدیوی دو دوربینه، باید با ضربه زدن روی دکمهها در نزدیکی بالای صفحه، عمیقتر در منوها فرو روید. من بلافاصله نمیدانستم کجا آنها را پیدا کنم، اما مطمئنم با گذشت زمان یاد خواهم گرفت. در حال حاضر، یک نماینده مفید اپل که در کنار تلفن ایستاده بود به من نشان داد که همه چیز کجاست.
بسیاری از چیزهای جالب دیگر در مورد آیفون ۱۷ پرو به راحتی قابل آزمایش نبودند، بنابراین باید منتظر بمانیم تا بتوانیم آنها را بررسی کنیم تا ببینیم آیا ادعاهای اپل درست از آب در میآیند یا خیر. این موارد شامل عملکرد بهبود یافته با A19 Pro، مدیریت حرارتی بهتر با محفظه بخار داخلی و همچنین عمر باتری تبلیغ شده است. من کنجکاو خواهم بود که با گذشت زمان درباره طراحی مجدد چه چیزهایی یاد میگیریم و اینکه آیا تأثیری بر عملکرد تماس و قابلیت تعمیر دارد یا خیر.
اگرچه من کاملاً مجذوب ظاهر و رنگ جدید آیفون ۱۷ پرو شدهام، اما باید اعتراف کنم که کمی به همکارم سم رادرفورد حسادت میکنم، که توانست مدتی با آیفون ایر جدید کار کند. در حالی که رنگها در آن خط به اندازه کافی جذاب نیستند، نازکی فوقالعاده قطعاً بسیار فریبنده است. بر اساس تجربه محدود من، آیفون ایر در مقایسه با Galaxy S25 Edge فوقالعاده نازک سامسونگ، لبههای کمی گردتر دارد، اما برای جزئیات بیشتر حتماً برداشتهای سم را بررسی کنید.