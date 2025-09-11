بررسی عملی اپل واچ سری 11: حس و ظاهر مشابه، اما تغییرات واقعی عمیق‌تر هستند

اگرچه اعلامیه‌های اپل واچ در مقایسه با اخبار آیفون در رویداد "فوق العاده" اپل امروز کم‌رنگ‌تر به نظر می‌رسید، اما هنوز به‌روزرسانی‌های قابل‌توجهی در خط تولید ساعت‌های هوشمند وجود داشت که می‌توان درباره آن‌ها صحبت کرد. امسال، ما سری 11 واچ، SE 3 واچ و Ultra 3 واچ را دریافت می‌کنیم و هر کدام از آن‌ها ویژگی‌های جالبی دارند. در یک جلسه عملی در اینجا در اپل پارک، من مدتی را با دستگاه‌ها گذراندم و معتقدم که جذاب‌ترین آن‌ها سری 11 است.

در نگاه اول، سری 11 هیچ تفاوتی با سری 10 که من به این رویداد پوشیده بودم، ندارد. آن‌ها از نظر ضخامت یکسان هستند و تقریباً ابعاد یکسانی دارند و تغییر اصلی این است که ساعت هوشمند جدید دارای پوشش IonX است که دو برابر بیشتر در برابر خراش مقاوم است. همچنین یک گزینه قاب خاکستری فضایی جدید وجود دارد که زیبا به نظر می‌رسید، اگرچه من بیشتر طرفدار ترکیب بند و قاب طلایی رز بودم. من به خصوص از بند حلقه‌ای که روی واحدی که بررسی کردم بود، خوشم آمد.

من سری 11 را کنار سری 10 خودم روی مچم گذاشتم و واقعاً نمی‌توانستم آن‌ها را از هم تشخیص دهم. ممکن است دلیل زیادی برای ارتقاء از مدل سال گذشته به این مدل وجود نداشته باشد، که چیز بدی نیست. به هر حال، ما نمی‌خواهیم خیلی اسراف کنیم. به‌روزرسانی‌های واقعی که در سری 11 ارائه می‌شوند شامل هشدارهای جدید "احتمال فشار خون بالا" است که از داده‌های جمع‌آوری‌شده از حسگرهای نوری ضربان قلب موجود برای مطالعه الگوهای انقباض و انبساط رگ‌های خونی شما در رابطه با ضربان قلب شما استفاده می‌کند. این به ساعت می‌گوید که آیا تفاوتی در فشار خون شما وجود دارد یا خیر - کلمه کلیدی: تفاوت‌ها.

Cherlynn Low for Engadget

این ابزار به این معنی نیست که به شما قرائت‌هایی از فشار خونتان مانند "130/80" بدهد. این بیشتر به این معنی است که اگر تغییرات نگران‌کننده‌ای وجود دارد به شما بگوید و در صورت لزوم به شما هشدار دهد که به یک متخصص پزشکی مراجعه کنید. این شبیه به بسیاری از ویژگی‌های دیگر اپل واچ مانند تشخیص آپنه خواب یا هشدارهای ضربان قلب بالا است، و از آنجایی که برای کارکردن به روند داده‌ها نیاز دارد، چیزی نبود که بتوانم در اینجا در اپل پارک آزمایش کنم.

من همچنین نتوانستم ویژگی امتیاز خواب را که در watchOS 26 ارائه می‌شود آزمایش کنم، اما این فقط مختص سری 11 نیست و هر اپل واچی که با آخرین نرم‌افزار سازگار باشد، می‌تواند آن را دریافت کند. من دوست داشتم که چگونه پس از اینکه ساعت را در رختخواب پوشیدید، امتیازها را دریافت خواهید کرد و مجبور نیستید برای ظاهر شدن بینش‌ها، تعداد شب‌های مورد نیاز را منتظر بمانید.

فشار خون بالا و امتیاز خواب از جمله به‌روزرسانی‌های جالب‌تری بودند که به سری 11 ارائه می‌شوند، همراه با وعده عمر باتری بهتر. اپل گفت که این پوشیدنی اکنون باید با یک بار شارژ تا 24 ساعت دوام بیاورد، که هشت ساعت از آن برای استفاده در طول ردیابی خواب شبانه در نظر گرفته شده است. این چیزی نیست که من واقعاً بتوانم در اینجا در یک رویداد عملی آزمایش کنم، بنابراین باید منتظر یک واحد بررسی باشیم تا به درستی اندازه گیری کنیم.

بررسی عملی اپل واچ SE 3

من بیشتر مجذوب اپل واچ SE 3 شدم و با کمال میل اعتراف می‌کنم که وقتی شرکت اعلام کرد ساعت هوشمند سطح ابتدایی آن صفحه نمایش همیشه روشن دریافت می‌کند، تشویق کردم. وقتی Watch SE 3 را برداشتم، بلافاصله متوجه حاشیه‌های نسبتاً درشت آن شدم، اما در کل احساسی بسیار مشابه سری 10 من داشت. مطمئناً، ساعت ارزان‌تر کمی ضخیم‌تر، سنگین‌تر و کندتر است، اما با قیمت 250 دلار دستگاه بسیار خوبی است. دارای یک حسگر دمای پوست برای پشتیبانی از ردیابی چرخه است و اکنون دو برابر سریعتر از آخرین Watch SE شارژ می شود. این سرعت به سرعت‌های سری 9 و بعد از آن نزدیک‌تر است، که با توجه به اینکه شارژ ساعت‌های قدیمی‌تر اپل چقدر کند بود، یک پیشرفت بزرگ است.

باز هم، مانند سری 11، بسیاری از پیشرفت‌های Watch SE چیزهایی نبودند که بتوانم در یک پیش‌نمایش کوتاه مانند امروز بررسی کنم. و بیشتر آنها ویژگی‌هایی هستند که قبلاً در دستگاه‌های دیگر وجود دارند و به ساعتی می‌رسند که 249 دلار قیمت دارد. من فکر می‌کنم آنچه اپل برای این قیمت ارائه می‌دهد بسیار قانع‌کننده است، زیرا شما واقعاً فقط ویژگی‌های نوار قلب و اکسیژن خون را با انتخاب SE 3 نسبت به سری 11 از دست خواهید داد. دومی کمی نازک‌تر و سبک‌تر است، اما SE 3 به هر حال بسیار راحت و کوچک است.

نگاهی سریع به اپل واچ Ultra 3

من نگاهی سریع به Watch Ultra 3 انداختم که صفحه نمایش کمی بزرگتر دارد که اپل می گوید بزرگترین صفحه نمایش در یک اپل واچ است. آن نمایشگر همچنین سریعتر از نسخه قبلی خود تجدید می شود و انیمیشن های زیبا به نظر می رسند روی صفحه نمایش همیشه روشن، مانند یک ثانیه شمار در یک صفحه ساعت آنالوگ. همچنین از 5G و ارتباطات ماهواره ای پشتیبانی می شود، اما اینها چیزهایی نبودند که من بتوانم بررسی کنم.

ما امیدواریم که به زودی زمان بیشتری را با این دستگاه ها بگذرانیم و برداشت ها و ارزیابی های معنادارتر را به اشتراک بگذاریم، اما در حال حاضر، دیدن بازسازی در کل خط تولید ساعت های هوشمند اپل خوب بوده است.