آیفون ۱۷ با طراحی آشنا و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی معرفی شد

شاید بزرگترین و هیجانانگیزترین تحول آیفون ۱۷، نمایشگر آن باشد. اپل برای اولین بار، فناوری ProMotion با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز را که پیش از این تنها در انحصار مدلهای پرو بود، به آیفون استاندارد آورده است. این یعنی تجربهای بینهایت روان و لذتبخش هنگام وبگردی، بازی کردن و کار با اپلیکیشنها که چشمان شما را نوازش خواهد داد.
اما این تمام ماجرا نیست. اندازه نمایشگر از ۶.۱ اینچ به ۶.۳ اینچ افزایش یافته و با حاشیههای باریکتر، تصویری فراگیرتر و جذابتر ارائه میدهد. اپل همچنین با دستیابی به روشنایی شگفتانگیز ۳۰۰۰ نیت، رکوردی جدید در دنیای آیفونها ثبت کرده است که تماشای محتوا در زیر نور مستقیم خورشید را به تجربهای بیدردسر تبدیل میکند. برای محافظت از این جواهر، نسل جدیدی از پوشش محافظ به نام Ceramic Shield 2 به کار گرفته شده که مقاومت نمایشگر در برابر خط و خش را تا سه برابر افزایش میدهد.
اپل در بخش دوربین نیز یک انقلاب به پا کرده است. سیستم دوربین پشتی آیفون ۱۷ به یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی “Dual Fusion” مجهز شده است. این فناوری هوشمند، قابلیتهای دوربین اصلی و تلهفوتو را در یک سنسور ادغام میکند و به شما اجازه میدهد تا زوم اپتیکال با کیفیت 2x داشته باشید، بدون آنکه جزئیات را از دست بدهید. دوربین اولتراواید نیز با یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی جدید، تصاویری با ۴ برابر وضوح بیشتر نسبت به نسل قبل ثبت میکند.
اما نوآوری شگفتانگیز در دوربین سلفی رخ داده است! دوربین جلوی ۱۸ مگاپیکسلی Center Stage از یک سنسور مربعیشکل بهره میبرد که اندازهاش دو برابر بزرگتر از قبل است. این طراحی هوشمندانه به شما اجازه میدهد بدون نیاز به چرخاندن گوشی، سلفیهای افقی (Landscape) با بالاترین کیفیت بگیرید! تنها با یک لمس، میتوانید کادر دوربین را گسترش داده و بین حالت عمودی و افقی جابجا شوید.
درون این بدنه زیبا، تراشه قدرتمند A19 قرار گرفته است که با فناوری ۳ نانومتری ساخته شده. این هیولای پردازشی با ۶ هسته پردازنده مرکزی (CPU) و ۵ هسته پردازنده گرافیکی (GPU)، نه تنها قدرت لازم برای نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و پردازشهای سنگین دوربین را فراهم میکند، بلکه سرعت و عملکردی بینظیر را برای اجرای مدلهای هوش مصنوعی روی دستگاه به ارمغان میآورد.
آیفون ۱۷ با حفظ زبان طراحی موفق نسل قبل، در پنج رنگ جذاب مشکی، یاسی، آبی، سبز و سفید عرضه میشود. خبر خوب برای کاربران این است که اپل حافظه پایه را دو برابر کرده و قیمت آیفون ۱۷ از 799 دلار آغاز میشود که خوشبختانه دیگر خبری از مدل 128 گیگابایتی نیست و ارزانترین مدل از 256 گیگابایت حافظه بهره میبرد.
