یک کیبورد کامپیوتر مناسب میتواند تفاوت بزرگی در نحوه کار یا بازی شما ایجاد کند. چه در حال تایپ گزارش باشید، چه در حال برنامهنویسی با ماکروهای پیچیده یا صرف ساعتها پای یک کیبورد مکانیکی بازی، مدل مناسب میتواند راحتی و کارایی را افزایش دهد. برخی افراد یک طرحبندی جمع و جور برای قابلیت حمل را ترجیح میدهند، در حالی که برخی دیگر یک صفحه کلید QWERTY با اندازه کامل با Numpad برای ورود دادهها و صفحات گسترده میخواهند.
از گزینههای بیسیم که میز کار شما را مرتب نگه میدارند تا مدلهای سیمی که برای تأخیر کم ساخته شدهاند، طیف گستردهای از طرحها، سوییچها و ویژگیها برای انتخاب وجود دارد. در این راهنما، ما بهترین کیبوردها را برای نیازهای مختلف آزمایش و جمعآوری کردهایم تا بتوانید کیبوردی را پیدا کنید که به بهترین وجه با تنظیمات شما مطابقت دارد.
فهرست مطالب
چه چیزی را در یک کیبورد باید جستجو کرد
بهترین کیبوردهای سال 2025
چه چیزی را در یک کیبورد باید جستجو کرد
طراحی
اندازه
اولین چیزی که باید هنگام انتخاب کیبورد کامپیوتر بعدی خود در نظر بگیرید، اندازه آن است. طرحبندیهای مختلفی برای کیبورد وجود دارد که میتوانید از بین آنها انتخاب کنید، اما رایجترین آنها اندازه کامل، tenkeyless و کوچکتر از tenkeyless هستند.
کیبوردهای با اندازه کامل یا 100 درصد، شامل یک ردیف عملکرد در بالا و یک numpad کامل با کلیدهای جهتنما در سمت راست، همراه با بقیه کلیدهای الفبایی عددی است که از یک طرحبندی QWERTY استاندارد انتظار دارید. Tenkeyless یا 80 درصد، صفحه کلید عددی را حذف میکند، اما کلیدهای جهتنما و ردیف عملکرد را نگه میدارد و اندازه عرض کلی صفحه را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. کیبوردهای جمع و جور با در نظر گرفتن تنها کلیدهای الفبایی عددی و اصلاحکنندههایی مانند Alt، Shift، Ctrl و غیره، همه چیز را فوقالعاده ساده نگه میدارند و در اندازههای مختلفی مانند 60 درصد، 65 درصد و بیشتر عرضه میشوند. اینها محبوبترین اندازهها در آنجا هستند، اما میتوانید طرحهای فراوان دیگری را پیدا کنید که شامل ترکیبهای مختلفی از کلیدها به همراه حروف و اعداد استاندارد هستند که همه باید داشته باشند.
جدا از اندازه، دو دسته بزرگ دیگر وجود دارد که میتوانید از آنها برای تعریف یک کیبورد استفاده کنید: ارگونومیک و مکانیکی. کیبوردهای ارگونومیک با در نظر گرفتن ارگونومی بهتر طراحی شدهاند و در نظر میگیرند که باید انگشتان، دستها و ساعدهای خود را کجا قرار دهید تا وضعیت بدنی مناسبی داشته باشید. به طور جداگانه، کیبوردهای مکانیکی از سوییچهای مکانیکی (که انواع مختلفی دارند) استفاده میکنند که تفاوت زیادی با کیبوردهای ممبرین یا قیچیسوییچی دارند که امروزه به طور گسترده در اکثر گزینههای سیمی و بیسیم موجود هستند. ما راهنمایی برای بهترین کیبوردهای ارگونومیک و بهترین کیبوردهای مکانیکی داریم، اما آنچه را که باید در مورد هر دو بدانید، در اینجا خلاصه میکنیم.
کیبوردهای ارگونومیک
اگر در طول روز با ناراحتی ناشی از کار با کامپیوتر مواجه هستید، کیبوردهای ارگونومیک میتوانند کمک کنند. این کیبوردهای مخصوصاً طراحی شده، کلیدها را مجدداً جهتدهی میکنند و به شما این امکان را میدهند که آرنجهای خود را دورتر از هم نگه دارید و یک خط مستقیمتر از ساعدهای خود به دستها حفظ کنید. برخی از افراد این تغییر ظریف را راحتتر میدانند.
کیبوردهای ارگونومیک معمولاً در دو دسته قرار میگیرند: Alice و کیبوردهای تقسیمشده. اولی یک واحد واحد با شکاف A شکل در مرکز کلیدها است. مدلهای تقسیمشده در دو قطعه جداگانه عرضه میشوند که میتوانید آنها را به دلخواه روی میز خود بچینید. ویژگیهای ارگونومیک اضافی مانند چادر زدن و شیب منفی میتوانند تایپ را راحتتر کنند و اغلب در هر دو صفحه Alice و تقسیمشده در دسترس هستند. چادر زدن قسمت وسط کلیدها را بالا میبرد تا دستان شما بیشتر حالت "دست دادن" را به خود بگیرند. شیب منفی بالای کیبورد را پایین میآورد تا مچ دست شما به جای اینکه به سمت ساعدتان برگردد، به سمت پایین زاویه داشته باشد.
نحوه چیدمان کلیدها روی کیبورد نیز ممکن است تایپ را آسانتر کند. به طور سنتی، کیبوردها پلهای هستند و یک ردیف حروف کمی از ردیف زیر آن فاصله دارد. کیبوردهای ستونی، کلیدها را در یک شبکه از ردیفها و ستونها مرتب میکنند. عادت کردن به این سبک کمی طول میکشد، اما برخی از افراد متوجه میشوند که به آنها اجازه میدهد سریعتر تایپ کنند. همچنین میتوانید کاری کنید که کلیدهای برخی کیبوردها کارهایی بیشتر از تولید حروف انجام دهند. کیبوردهای قابل برنامهریزی به شما این امکان را میدهند که میانبرها و سایر عملکردها، از جمله ماکروها را نگاشت کنید، که ممکن است شما را از دست بردن به موس اغلب باز دارد و در وقت شما صرفهجویی کند و احتمالاً از فشار نیز بکاهد.
کیبوردهای مکانیکی
کیبوردهای مکانیکی با هجوم افراد بیشتر به ایجاد فضاهای کاری خود در خانه، محبوبیت زیادی پیدا کردهاند. به راحتی میتوان فهمید چرا: در مقایسه با یک کیبورد ممبرین سنتی، یک صفحه مکانیکی خوب بادوامتر، رضایتبخشتر در فشار دادن و مهمتر از همه، بینهایت قابل تنظیم است. بهترین آنها معمولاً با قیمت بالایی عرضه میشوند، اما حتی برخی از مدلهای ارزانتر به شما این امکان را میدهند که بین کلیدها، سوییچها و سایر مواد "جابهجایی سریع" انجام دهید و به شما این امکان را میدهند که با احساسات مختلف تایپ و پروفایلهای صوتی مختلف بازی کنید تا ترکیبی را پیدا کنید که به بهترین وجه بیانگر ترجیحات شما باشد.
آیا میخواهید هر فشار احساس عمیق و کاملی داشته باشد یا سریع و سبک؟ آیا به صدایی بلند و تقتق نیاز دارید یا تقریباً کاملاً خفه؟ آیا ترجیح میدهید که روکشهای کلید شما آرام و حرفهای به نظر برسند، پر از چراغهای RGB یا نوشته شده به زبانی الفی از ارباب حلقهها به دلیلی؟ با کیبورد جدید مناسب، همه چیز به شما بستگی دارد - تنها چیزهایی که واقعاً شما را عقب نگه میدارند، تخیل و کیف پول شما هستند.
ما یک راهنمای خرید اختصاصی داریم که عمیقتر به جنبههای کلیدی که هنگام خرید یک کیبورد مکانیکی بازی باید در نظر بگیرید، میپردازد، بنابراین شما را تشویق میکنیم که برای یک مرور کامل به آن نگاهی بیندازید. برای اینکه همه چیز را در سطح بالا نگه داریم، تأثیرگذارترین بخش خرید شما نوع سوییچ کیبورد شماست. این مکانیسمهای کوچک در زیر روکشهای کلید قرار میگیرند و معمولاً بیشترین تأثیر را بر احساس و صدای کیبورد شما در هنگام تایپ دارند.
میتوانید سوییچهای مکانیکی را به طور کلی به سه دسته تقسیم کنید: خطی، لمسی و کلیکی. سوییچهای خطی در تمام طول مسیر به آرامی حس میشوند. آنها اغلب در بین گیمرها محبوب هستند زیرا تمایل دارند سبک و سریع عمل کنند. سوییچهای لمسی یک احساس "برآمدگی" ملموس را در نیمه راه فشار ایجاد میکنند. بسیاری از افرادی که تمام روز را تایپ میکنند، آنها را ترجیح میدهند زیرا به طور واضح هر فشار را بدون (همیشه) خیلی بلند بودن، تأیید میکنند. سوییچهای کلیکی از نظر عملکردی شبیه به سوییچهای لمسی هستند، اما برای مطابقت با برآمدگی، صدای "کلیک" شنیدنی ایجاد میکنند. همکاران شما ممکن است از آنها متنفر باشند، اما برخی دیگر حس بازخورد کامل و تمام عیاری را که ارائه میدهند، دوست دارند. برای روشن شدن، فقط به این دلیل که دو سوییچ در یک دسته قرار میگیرند، به این معنی نیست که دقیقاً یکسان حس یا صدا میدهند. تنها راه برای اینکه بفهمید کدام سوییچ برای شما بهترین کارایی را دارد، این است که تحقیق کنید و ترجیحاً برخی از آنها را خودتان امتحان کنید.
کیبوردهای دیگر احساسی شبیه به مکانیکی دارند، اما به طور کامل بر اساس مکانیسمهای مختلف ساخته شدهاند. به عنوان مثال، روند جدید داغ در کیبوردهای متمرکز بر بازی، سوییچهای اثر هال هستند که از آهنرباهای کوچک برای ثبت فشار کلید استفاده میکنند و به شما امکان میدهند حساسیت هر فشار را سفارشی کنید. در همین حال، سوییچهای نوری عملکرد مشابهی را با جایگزینی نقطه تماس فیزیکی یک سوییچ مکانیکی معمولی با یک پرتو نور مادون قرمز ارائه میدهند. اخیراً، ما راهاندازی یک جفت کیبورد با سوییچهای القایی را دیدهایم که میتوانند مانند سوییچهای مغناطیسی کار کنند، اما از سیم پیچهای القایی در برد مدار چاپی (PCB) کیبورد برای پاسخگویی جمعی به تمام سوییچها استفاده میکنند و به یک حسگر برای هر سوییچ جداگانه نیاز ندارند. ما در انتخابهای زیر به چند کیبورد با سوییچ مغناطیسی اشاره میکنیم، اما برای تجزیه و تحلیل کاملتر این نوع فناوری، توصیه میکنیم راهنمای خرید اختصاصی خود را برای بهترین کیبوردهای بازی بررسی کنید.
اتصال
شما در اینجا دو گزینه دارید: سیمی یا بیسیم. کیبوردهای سیمی معمولاً دارای یک کابل متصل هستند که به یک پورت USB-A یا USB-C روی کامپیوتر شما (یا داک) متصل میشود، اگرچه برخی از آنها دارای کابلهایی هستند که میتوان آنها را جدا کرد. کیبوردهای مکانیکی بیسیم از طریق بلوتوث یا یک دانگل گیرنده بیسیم به دستگاه شما متصل میشوند. همیشه این احتمال وجود دارد که در کیبوردهای بیسیم تأخیری وجود داشته باشد، بنابراین اگر میخواهید یکی را برای استفاده اولیه با یک رایانه شخصی بازی انتخاب کنید، این نکته را در نظر داشته باشید. البته، شما فقط باید نگران عمر باتری در کیبوردهای بلوتوث باشید.