ZR نیکون اولین دوربین سینمایی است که با همکاری RED طراحی شده است

نیکون از اولین دوربین سینمایی خود که با همکاری شرکتی که سال گذشته آن را خریداری کرد، یعنی RED، توسعه یافته است، رونمایی کرد. Nikon ZR (تصور می‌کنم "R" مخفف "RED" باشد) دوربینی است که هیچ یک از این دو شرکت به تنهایی قادر به ساخت آن نبودند، و علم رنگ و کدک‌های ویدیویی RED را با تشخیص پیشرفته سوژه AF و تثبیت‌کننده داخل بدنه نیکون ترکیب می‌کند. این دوربین با مدل‌های دیگری که برای تولیدکنندگان محتوا طراحی شده‌اند مانند C50 جدید Canon و Sony FX3 رقابت خواهد کرد، اما با قیمتی بسیار پایین‌تر.

دوربین‌های بدون آینه نیکون به محدوده دینامیکی بالای خود مشهور هستند و این شرکت در حال تکیه بر این ویژگی برای ZR است. این دوربین دارای یک سنسور 24 مگاپیکسلی نیمه‌انباشته با ISO پایه دوگانه 800/6400 است که نویدبخش بیش از 15 استاپ محدوده دینامیکی برای حساسیت بالا در نور کم و جزئیات بیشتر در سایه‌ها و هایلایت‌ها است. اگرچه کاملاً با رزولوشن 7K دوربین C50 مطابقت ندارد، اما ویدیوهای 12K RAW 6K را با سرعت 60 فریم در ثانیه یا 4K را با سرعت 120 فریم در ثانیه خروجی می‌دهد.

فرمت RAW داخلی مورد استفاده، R3D NE جدید RED و یک فرمت لاگ به نام Log3G10 با همان علم رنگ دوربین‌های سینمایی سطح بالای RED خواهد بود (بنابراین می‌تواند در پست‌پروداکشن با آن‌ها مطابقت داشته باشد). این یک کدک سبک‌تر است که منحصراً برای نیکون طراحی شده است، اما ZR از فرمت N-RAW نیکون به همراه ProRes/ProRes RAW و H.265 نیز پشتیبانی می‌کند. اگر می‌خواهید LUTهای RED را اعمال کنید، می‌توانید تا 10 LUT را به طور همزمان بارگیری و مانیتور کنید.

نیکون

نیکون همچنین بر روی صدا تمرکز کرده است، و ضبط صدای داخلی 32 بیتی شناور و فناوری صدای فراگیر OZO نوکیا را از طریق سه میکروفون داخلی با کارایی بالا ارائه می‌دهد. می‌توانید از بین پنج الگوی ضبط صدا از جمله جلو (فوق‌العاده جهت‌دار)، جلو، همه جهات، عقب و استریو (دو گوشی) برای هر موقعیتی از مصاحبه تا ولاگ‌نویسی تا ASMR انتخاب کنید.

ZR با فوکوس خودکار تشخیص فاز هیبریدی با ردیابی سوژه ارائه می‌شود، و آن را برای تولیدکنندگان محتوا قابل قبول‌تر از هر دوربین RED دیگری که تا به حال وجود داشته است می‌کند. این شامل ردیابی هوش مصنوعی افراد (چشم‌ها، سر و بدن) به همراه حیوانات و وسایل نقلیه، در مجموع با نه نوع، می‌شود. همچنین دارای تثبیت‌کننده پنج محوره داخل بدنه با 7.5 استاپ صاف‌سازی است، چیزی که به طور محسوس در C50 جدید Canon وجود ندارد. یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی، جبران دیجیتالی تنفس فوکوس است.

نیکون

از آنجایی که ZR منظره‌یاب ندارد، نیکون صفحه نمایش را تا حد امکان بزرگ، روشن و واضح ساخته است. این یک صفحه نمایش 4 اینچی 16:10 با روشنایی 1000 نیت و پوشش کامل رنگ HDR DCI-P3، با رزولوشن 3070K نقطه، یکی از بالاترین رزولوشن‌ها در بین صفحه نمایش‌های دوربین است. در همین حال، بدنه کوچک 540 گرمی (1.2 پوندی) به اندازه‌ای گرما را دفع می‌کند که امکان ضبط RAW 6K 60 فریم در ثانیه را برای حداکثر 125 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) فراهم می‌کند. از ضبط صدا از طریق هات‌شو دیجیتال یا ورودی 3.5 میلی‌متری پشتیبانی می‌کند و دارای پورت USB-C برای شارژ، انتقال داده و وب‌کم/استریم، به همراه ورودی هدفون است. با این حال، پورت HDMI متأسفانه یک نوع Micro HDMI کوچک و شکننده است.

با توجه به قابلیت‌هایش، Nikon ZR یک خرید فوق‌العاده به نظر می‌رسد. قیمت آن از 2200 دلار شروع می‌شود فقط برای بدنه بدون لوازم جانبی، که تقریباً نصف قیمت Sony FX3 و 1700 دلار ارزان‌تر از C50 کانن است. انتظار می‌رود ارسال از 20 اکتبر 2025 آغاز شود. از هر لنز Nikon (یا شخص ثالث) با مانت Z یا شیشه مانت F با آداپتور پشتیبانی می‌کند. نیکون همچنین میکروفون شاتگان دیجیتال 339 دلاری ME-D10 را نیز معرفی کرد که با صدای شناور 32 بیتی دوربین سازگار است.