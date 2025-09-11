صبح بعد از: بررسی عملی آیفون ایر، آیفون 17 پرو، ایرپادز پرو 3 و موارد دیگر

همزمان با نزدیک شدن ادویه کدو تنبل، زمان عرضه دسته جدیدی از آیفون‌ها فرا رسیده است. به نسخه ویژه خبرنامه Engadget خوش آمدید، در این خبرنامه همه چیزهایی که اپل در 24 ساعت گذشته اعلام کرده است را بررسی می‌کنیم. نکته قابل توجه امسال، البته، آیفون ایر است. این دستگاه که در کنار آیفون 17 پایه و آیفون 17 پرو و پرو مکس عرضه می‌شود، طعم جدید و جذابی از iOS است.

آیفون ایر: برچسب‌گذاری این گوشی فوق‌العاده باریک جدید با پسوندی مشابه مک‌بوک ایر تغییردهنده بازی، انتخابی شجاعانه است. جدای از پروفایل باریک‌تر و مصالحه‌های همراه آن، آنقدرها هم که می‌توانست باشد، تعجب‌آور نیست. شایعات اولیه حاکی از آن بود که ممکن است بدون حتی یک پورت، تنها با شارژ بی‌سیم و وای‌فای از راه برسد.

در عوض، آیفون ایر (بدون 17) یک شاهکار مهندسی است. این گوشی با بدنه ای به ضخامت تنها 5.6 میلی متر و ساخته شده از تیتانیوم درجه فضاپیما، دارای Ceramic Shield 2 در هر دو طرف نیز می باشد که به دوام بیشتر آن نسبت به هر آیفون قبلی کمک می کند.

این دستگاه دارای همان تراشه A19 Pro است که در آیفون 17 پرو استفاده شده است، به همراه تراشه N1 اپل برای اتصال بی‌سیم و مودم جدید C1X که گفته می‌شود دو برابر سریع‌تر از C1 معرفی شده در آیفون 16e است.

با این حال، مصالحه‌ها باید انجام می‌شد. اپل با انتخاب یک دوربین 48 مگاپیکسلی، آیفون ایر را تا حدی باریک نگه داشته است، اما سعی کرده تا حد امکان آن را همه‌کاره کند. این دستگاه دارای یک سنسور بزرگ چهار پیکسلی دو میکرومتری است که در نور کم عالی عمل می‌کند، به همراه یک لنز تله فوتو 2x با کیفیت نوری. اپل می‌گوید این "معادل چهار لنز در جیب شما" است، اما خب، چرا آیفون 17 پایه آن را ندارد؟ همچنین در مقایسه با S25 Edge (گوشی هوشمند فوق‌العاده باریک سامسونگ) و دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی آن، کمی ضعیف به نظر می‌رسد.

نگران این هستید که باتری نازک به معنای عمر باتری نامطمئن باشد؟ اپل ادعا می‌کند که آیفون ایر به لطف سخت‌افزاری که برای فشرده‌سازی باتری بیشتر در طرح‌های کوچک‌تر و نرم‌افزارهایی مانند حالت قدرت تطبیقی ​​طراحی شده، عمر باتری "تمام روز" را خواهد داشت. برای رفع این نگرانی ها، اپل یک بسته باتری MagSafe فوق العاده باریک جدید برای افزایش مدت زمان ماندگاری آن ساخته است.

همچنین جذابیت غیرقابل انکاری در "اولین" محصول جدید اپل وجود دارد. به یاد دارم که یک سال پس از قرارداد آیفون 7 خود، برای دریافت اولین آیفون بدون دکمه هوم، گوشی خود را ارتقا دادم. شاید بتوان مقایسه خوبی با آیفون X انجام داد. هم آیفون X و هم آیفون ایر قیمت یکسانی دارند: 999 دلار.

— مت اسمیت

بنابراین، اگر آیفون ایر تیتر خبرها را به خود اختصاص می‌دهد، مدل پرو چه؟ قدرتمندترین آیفون اپل اکنون دارای چیپست A19 Pro است و با اندازه‌های صفحه نمایش 6.9 اینچی (آیفون 17 پرو مکس) و 6.3 اینچی (آیفون 17 پرو) عرضه می‌شود. شیشه با Ceramic Shield 2 جایگزین شده است که آیفون 17 پرو را بادوام تر از همیشه می کند.

یک تنظیمات دوربین عقب جدید شامل یک لنز تله فوتو 48 مگاپیکسلی جدید است که می تواند تا 8 برابر زوم "با کیفیت نوری" در 12 مگاپیکسل و 4 برابر در وضوح کامل خود عکسبرداری کند. سنسورهای واید و اولتراواید نیز هر دو 48 مگاپیکسلی هستند تا در همه آنها برابری رزولوشن وجود داشته باشد. سری آیفون 17 پرو از 1099 دلار برای مدل 256 گیگابایتی شروع می شود و پیش فروش آن از جمعه 12 سپتامبر آغاز می شود.

ادامه مطلب.

آیفون 17 دارای صفحه نمایش بهتر و دوام بیشتری است

با حافظه داخلی پایه تا 256 گیگابایت.

آیفون 13 با چهار رنگ مختلف، دارای بهبودهایی در راندمان انرژی، صفحه نمایش روان تر و یک دوربین سلفی جدید است. این ممکن است جالب‌ترین به‌روزرسانی باشد: این شرکت دوربین سلفی را به یک دوربین جلویی "مرکز صحنه" با تثبیت‌کننده بهتر، میدان دید گسترده‌تر و یک سنسور مربعی بزرگ‌تر جدید تبدیل کرده است. از آنجایی که این سنسور مربعی است، وقتی می‌خواهید در حالت افقی عکس یا فیلم بگیرید، نیازی به چرخاندن آیفون خود نخواهید داشت.

ادامه مطلب.

ایرپادز پرو 3 دارای حذف نویز بهتر و قابلیت‌های ردیابی سلامت است

ترجمه زنده در داخل هدفون ها تعبیه شده است.

بله، ما یک به‌روزرسانی برای ایرپادز پرو اپل داریم - مسلماً، سخت‌افزار اپلی که من بیشترین استفاده را در طول سه سال گذشته داشته‌ام. من حتی یک قاب شارژ USB-C جداگانه خریدم. این شرکت هدفون های بی سیم را از جهات اصلی ارتقا داده است. ویژگی‌های بزرگ شامل یک حسگر ضربان قلب است که می‌تواند به برنامه‌های ورزشی iOS (و برنامه‌های شخص ثالث) متصل شود و یک ویژگی ترجمه زنده جدید (مانند Pixel Buds) که زبان‌های خارجی را در لحظه تبدیل می‌کند و حتی صدای بلندگو را کاهش می‌دهد تا بتوانید ترجمه را بهتر بشنوید. این هدفون ها در زمان عرضه از زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، پرتغالی و اسپانیایی پشتیبانی می کنند. خود هدفون ها کمی کوچکتر هستند تا در گوش های بیشتری قرار بگیرند و اکنون پنج اندازه نوک وجود دارد که قبلاً سه اندازه بود.

هنوز هیچ ویژگی ای وجود ندارد که افرادی را که در هنگام استفاده از AirPods با شما صحبت می کنند، کمتر آزاردهنده کند. ایرپادز پرو 3 با قیمت 249 دلار عرضه می شود و پیش سفارش آن هم اکنون باز است.

ادامه مطلب.

اپل ساعت سری 11، اولترا 3 و SE را عرضه می کند

چیزی برای همه؟

سری 11 دو برابر بیشتر از اپل واچ های قبلی در برابر خراش مقاوم است و اکنون حتی اتصال 5G نیز دارد. این ساعت با استفاده از الگوریتم های بهبود یافته و مانیتور ضربان قلب داخلی، فشار خون بالا را کنترل می کند. اگر ساعت الگوهای فشار خون بالا را شناسایی کند، هشداری در برنامه Health دریافت خواهید کرد. بزرگترین ارتقا ممکن است عمر باتری تا 24 ساعت با یک بار شارژ باشد.

اولترا 3 دارای صفحه نمایش بزرگتر، اتصال ماهواره ای و SOS اضطراری است. قاب چاپ شده سه بعدی جدید Watch Ultra 3 حاشیه های کوچکتری دارد، در حالی که فناوری صفحه نمایش (LTPO3) برای بهبود دید از زوایای مختلف تنظیم شده است.

اپل واچ SE با صفحه نمایش همیشه روشن جدید، 5G اختیاری، تراشه بهبود یافته S10 و پشتیبانی از حرکاتی مانند دوبار ضربه زدن و تکان دادن مچ دست، به روز رسانی دریافت می کند. اپل واچ SE همچنین هشدارهای آپنه خواب و ویژگی جدید امتیاز خواب را ارائه می دهد که در ساعت های سری 11 موجود است. قیمت اپل واچ سری 11 از 399 دلار، اولترا 3 از 799 دلار و SE از 249 دلار شروع می شود.

ادامه مطلب.

