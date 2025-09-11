یک بازیکن محبوب ورزشهای الکترونیکی League of Legends به نام Bwipo، توسط سازمان خود پس از اظهاراتش در یک استریم Twitch مبنی بر اینکه زنان نباید در دوران قاعدگی به صورت رقابتی بازی کنند، تعلیق شد. Bwipo که نام واقعیاش Gabriël Rau است، به بینندگان در یک استریم Twitch گفت: «من فکر میکنم حمایت کافی از بازیکنان زن حرفهای وجود ندارد... آناتومی زنان و چرخههای ماهیانه آنها با مردان بسیار متفاوت است و هیچ سیستم پشتیبانی مناسبی برای زنان وجود ندارد تا از آنچه که میگذرانند، عبور کنند.» و قبل از اینکه او به آناتومی زنان اشاره کند، احتمالا برخی از بینندگان فکر میکردند که او میخواهد در مورد اینکه باید حمایت بیشتری از زنان در ورزشهای الکترونیکی وجود داشته باشد، صحبت کند. اما سپس او ادامه داد:
«...حتی مردان هم وقتی League of Legends بازی میکنند، اعصابشان به هم میریزد. بنابراین، وقتی یک زن در بخش اشتباه ماه قرار دارد و به صورت رقابتی بازی میکند، زمانی از ماه وجود دارد که نباید به عنوان یک زن بازیهای رقابتی انجام دهید، به نظر من.» او گفته خود را با گفتن اینکه بر اساس تجربهاش در "زندگی با یک زن برای مدتی" توجیه کرد. او ادعا کرد که زنی که با او زندگی میکرد، League of Legends بازی میکرد و "واقعاً آشکار بود که او از هر چیز احمقانه کوچکی عصبانی میشود." Bwipo اضافه کرد: "این تلاشی از جانب من برای جنسیتگرا بودن یا هر چیز دیگری نیست." ویدئوی او در Reddit پخش شد، اما دیگر در دسترس نیست.
در پاسخ به اظهارات او که در TikTok منتشر شد، مجری و یکی از سازندگان جوایز League، Eefje "sjokz" Depoorter، از دیدگاههای او انتقاد کرد و با آن مخالفت کرد. او درباره اینکه Bwipo دوران قاعدگی زن را زمان "اشتباه" ماه خوانده بود، گفت: "فکر میکردم از این حرفها گذشتهایم." Sjokz در ادامه صحبتهایش در مورد اینکه چگونه زنان رکوردهای المپیک را میشکنند، از کوهها بالا میروند، ۲۴ ساعته کار میکنند، برای فرزندانشان نانآور هستند و از سالمندان مراقبت میکنند، در حالی که خونریزی شدید دارند و درد را تجربه میکنند، گفت: "این یک نظر دیوانهوار است." او در ادامه با حالتی کنایهآمیز گفت: "همچنین این تصور که مردان در بازیهای League احساساتی نمیشوند...".
سازمان Bwipo، FlyQuest، سپس بیانیهای در X منتشر کرد و اذعان کرد که او "اظهارات جنسیتی" داشته است و این اظهارات "متضاد" با ارزشهای اصلی آن است. در این بیانیه آمده است: "نظراتی که حتی یک زن جوان را از دنبال کردن رویای خود برای تبدیل شدن به یک بازیکن حرفهای دلسرد میکند، به آینده ورزشهای الکترونیکی آسیب میرساند و ما این موضوع را بسیار جدی میگیریم." FlyQuest تصمیم گرفته است "Bwipo را از بازی در سری بعدی پلیآف LTA تعلیق کند"، که او در حال حاضر در آن حضور دارد. این سازمان همچنین جایزه نقدی او از این رویداد را به اهدافی که از زنان در بازی حمایت میکنند، اهدا میکند. لازم به ذکر است که FlyQuest یک تیم ورزشهای الکترونیکی به نام Red دارد که "زنان و افراد دارای جنسیت گسترده در بازی" را به نمایش میگذارد.
پس از اعلامیه FlyQuest، Bwipo عذرخواهی خود را در X منتشر کرد و به اشتباه خود اعتراف کرد. او نوشت: "من از کسانی که به آنها صدمه زدم، عذر میخواهم." "متاسفم که از تریبونم برای دامن زدن به تندخویی و تبعیض جنسیتی به جای حمایت استفاده کردم."
Hi everyone, I know I fucked up. My comments were ignorant and disrespectful to women, including those close to me.— Bwipo (@Bwipo) September 10, 2025
I’m sorry to those I hurt. I regret using my platform to fuel vitriol and sexism instead of support, and I’ll be taking steps to reflect, listen, and do better.