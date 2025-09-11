پیشرفتهترین ساعت هوشمند اپل در حال حاضر، اپل واچ اولترا 3 است که با نمایشگر بزرگتر، فناوری ماهوارهای و قابلیتهای ارتباط 5G، تجربهای جدید از ساعتهای هوشمند مقاوم و پریمیوم را در اختیار کاربران قرار میدهد.
اپل واچ Ultra 3 دارای بزرگترین نمایشگر تاریخ اپل واچ است. اپل برای این مدل از تکنولوژی LTPO3 و OLEDهای زاویه عریض استفاده کرده است تا حواشی صفحه نمایش را 24 درصد نازکتر کند، در حالی که اندازه بدنه بدون تغییر باقی مانده است. صفحه نمایش حالا در حالت همیشه روشن (Always-On) هر ثانیه بهروزرسانی میشود، نه هر دقیقه، بنابراین میتوانید بدون بلند کردن مچ دست، عقربه ثانیهشمار را مشاهده کنید.
ارتباط ماهوارهای؛ بهترین قابلیت اپل واچ اولترا 3
بزرگترین ویژگی جدید اپل واچ Ultra 3، اتصال ماهوارهای است. این ویژگی به کاربران این امکان را میدهد که در شرایطی که پوشش سلولی یا وایفای وجود ندارد، پیامهای اضطراری ارسال کنند، موقعیت خود را به اشتراک بگذارند یا با مخاطبان خود تماس برقرار کنند. اگر ساعت به تشخیص تصادف شدید خودرو یا سقوط ناگهانی در هنگام بیهوشی و عدم پوشش شبکه برسد، به طور خودکار با خدمات اضطراری تماس خواهد گرفت.
کاربران همچنین میتوانند پیامهای معمولی، ایموجیها و Tapbacks را به افرادی که در 30 روز گذشته با آنها پیام رد و بدل کردهاند ارسال کنند، حتی بدون سرویس سلولی. برای عملکرد این ویژگی، اپل مجبور به بازطراحی رادیو و آنتن ساعت شده است. آنتن جدید اکنون قدرت سیگنال دو برابر شده است تا بتواند به ماهوارهها در فاصله 800 مایلی دسترسی پیدا کند.
اتصال 5G هم در اپل واچ Ultra 3 باعث دانلود سریعتر موسیقی، پادکستها و اپلیکیشنها میشود. اپل همچنین از یک الگوریتم جدید استفاده کرده است که هنگام ضعف سیگنال، از هر دو آنتن به صورت همزمان استفاده میکند تا سیگنال بهبود یابد.
ویژگیهای جدید سلامتی و ردیابی خواب اپل واچ Ultra 3
اپل واچ اولترا 3 دارای یک ویژگی جدید برای شناسایی علائم فشار خون مزمن است. این ویژگی با نظارت بر نحوه واکنش عروق خونی به ضربان قلب در طول یک دوره 30 روزه، میتواند بیش از یک میلیون نفر را که فشار خون آنها شناسایی نشده است، در سال اول شناسایی کند.
همچنین، ویژگی ردیابی خواب اکنون دارای یک امتیاز کیفیت خواب است که مدت زمان خواب، تناسب زمان خواب، تعداد دفعات بیدار شدن و زمان صرف شده در هر مرحله از خواب را در نظر میگیرد. این امتیاز از توصیههای سازمانهای پزشکی خواب پیروی میکند.
Workout Buddy هم از جمله قابلیتهای خوب واچ 3 اولتراست که از هوش مصنوعی اپل برای ارائه انگیزش شفاهی در حین تمرینات بر اساس ضربان قلب، سرعت، مسافت و تاریخچه تمرینات استفاده میکند. این ویژگی به زبان انگلیسی برای انواع محبوب تمرینات در دسترس است.
طول عمر باتری اپل واچ Ultra 3
اپل واچ اولترا 3 در مقایسه با رقبا مانند گلکسی واچ اولترا و گارمین فنیکس 8 پرو، برتریهای زیادی دارد. مهمترین تفاوتها در قابلیت ارتباط ماهوارهای و عملکرد باتری قابل توجه است که این ساعت را برای کاربران حرفهای جذابتر میکند. عمر باتری اپل واچ Ultra 3 به طور قابل توجهی بهبود یافته است. حالا میتوانید تا 42 ساعت استفاده معمولی و تا 72 ساعت در حالت کممصرف از ساعت استفاده کنید. در حین انجام تمرینات با GPS پیوسته، حالت کممصرف تا 20 ساعت با نظارت کامل بر ضربان قلب فعال خواهد بود. نه فقط این، بلکه تنها با 15 دقیقه شارژ میتوانید تا 12 ساعت عمر باتری داشته باشید.
اپل واچ اولترا 3 با قیمت 799 دلار عرضه میشود که مشابه قیمت مدل قبلی است. این ساعت از تاریخ 19 سپتامبر (28 شهریور 1404) برای پیشخرید در دسترس خواهد بود. اپل واچ Ultra 3 در رنگهای تیتانیوم طبیعی و تیتانیوم مشکی عرضه میشود و بندهای جدیدی نیز به آن اضافه شدهاند، از جمله Trail Loop با لبههای بازتابی و رنگهای جدید برای بندهای Ocean Band و Alpine Loop.
