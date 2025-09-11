GeForce Now انویدیا با پردازنده های گرافیکی RTX 5080 یک تحول در بازی ابری است

اگر پنج سال پیش به من می گفتید که بازی کردن بازی های رایانه ای از طریق فضای ابری به زودی غیرقابل تشخیص از استفاده از یک دستگاه قدرتمند خواهد بود، شما را احمق می نامیدم. اما پس از غوطه ور شدن در سرورهای GeForce Now جدید NVIDIA با RTX 5080 برای چندین ساعت، فکر می کنم به نقطه عطف بزرگی برای پخش ابری رسیده ایم. از یک سرور نیوجرسی که تقریباً هزار مایل از خانه من در منطقه آتلانتا فاصله دارد، توانستم Cyberpunk 2077 را با کیفیت 4K با سرعت 170 فریم در ثانیه (با نسل فریم DLSS 4 NVIDIA) و Overwatch 2 را با سرعت فوق العاده 360 فریم در ثانیه با کیفیت 1080p بازی کنم. من واقعاً نتوانستم تفاوتی بین این سرور GeForce Now قدرتمند و دسکتاپ RTX 5090 خودم قائل شوم.

این باعث شد به این فکر کنم: وقتی پخش ابری می تواند با این کیفیت خوب با قیمت 20 دلار در ماه باشد، سرمایه گذاری هزاران دلار در یک دسکتاپ چه فایده ای دارد؟ این قیمت برای طرح نهایی GeForce Now است که برای استفاده از سرورهای RTX 5080 مورد نیاز است. و اگر به این سطح از قدرت نیاز ندارید، می توانید یک تجربه بازی کاملاً خوب را با طرح عملکردی 10 دلاری نیز دریافت کنید که در بهترین حالت به 1440p/60 فریم در ثانیه محدود می شود.

Cyberpunk 2077 در GeForce Now Devindra Hardawar for Engadget

در طول آزمایش من، دائماً از اینکه هر بازی چقدر واضح به نظر می رسد، شگفت زده می شدم. چراغ های نئون و سطوح بازتابنده Night City در Cyberpunk مانیتور Alienware OLED من را روشن کرد. چند دقیقه پس از اولین جلسه ام، کاملاً فراموش کردم که در حال پخش بازی هستم. هیچ یک از مصنوعات فشرده سازی ویدیو یا وقفه های گاه به گاه که در سایر سرویس های پخش دیده ام وجود نداشت. لعنت، من حتی توانستم چندین مسابقه Overwatch 2 را بدون اینکه متوجه تاخیر زیادی شوم، پشت سر بگذارم. من فقط کمی تاخیر را زمانی متوجه شدم که نسل چند فریمی را در حین بازی Cyberpunk در 4K روشن کردم - این کار نرخ فریم من را از 70 فریم در ثانیه به 160 فریم در ثانیه رساند، اما آن فریم های درونیابی شده باعث شد همه چیز کندتر شود.

ما به وضوح راه درازی را از تلاش مایکروسافت و سونی برای پخش بازی برای کنسول ها پیموده ایم. من سال‌هاست که گهگاه از پیشنهاد Xbox استفاده کرده‌ام، و در حالی که معمولاً استفاده از آن آسان بوده است، همیشه کمی کم‌رزولوشن (حداکثر 1080p/60 فریم در ثانیه) و پر از فشرده‌سازی ویدیوی لکه‌دار به نظر می‌رسید. حتی امروزه هم بدیهی است که شما یک تجربه درجه دوم دریافت می کنید. پخش جریانی سونی برای مشترکین PS Plus Premium اکنون می تواند تا 4K/60 فریم در ثانیه قابل تحسین برای برخی از عناوین PS5 برسد، و همچنین PlayStation Portal را به یک دستگاه دستی کارآمدتر تبدیل کرد. اما به نظر می‌رسد بازی ابری سونی بیشتر برای این است که به شما امکان می‌دهد بازی‌های قدیمی‌تر PS3 را بازی کنید، به جای اینکه یک تجربه بازی کامل و بدون اتصال به کسب و کار اصلی کنسول خود به شما ارائه دهد.

Overwatch 2 در GeForce Now Devindra Hardawar for Engadget

GeForce Now همیشه نسبت به رقبا از مزیت تکنولوژیکی برخوردار بوده است، زیرا برای NVIDIA آسان است که سرورها را پر از پردازنده های گرافیکی سطح بالا کند. اما از نظر قابلیت استفاده کمی عقب مانده است، زیرا بازی کردن شامل اتصال به حساب های خود در فروشگاه هایی مانند Steam و به دنبال آن دانلود و نصب آن عناوین در یک پنجره اتصال از راه دور است. به آسانی فشار دادن یک دکمه در برنامه Xbox Windows نیست. GeForce Now به وضوح برای گیمرهای رایانه شخصی است که از قبل مجموعه های بزرگی از بازی ها دارند و به تحمل بی احترامی های رابط Steam عادت کرده اند.

برای آن دسته از بازیکنان، آخرین ارتقاء های NVIDIA، GeForce Now را از یک سرویس "خوب است که داشته باشیم" به چیزی تبدیل کرده است که می تواند ضروری باشد. قدرت خام ذاتی در جهش به پردازنده‌های گرافیکی در سطح RTX 5080 وجود دارد که منجر به نرخ فریم بالاتر و توانایی تکیه بر ویژگی‌های پرطرفدار مانند ردیابی پرتو می‌شود. سخت‌افزار واقعی GPU "Blackwell" که NVIDIA در سرورهای خود استفاده می‌کند، دارای 48 گیگابایت VRAM است، یک جهش بزرگ از 16 گیگابایت VRAM که کارت‌های RTX 5080 درجه مصرف‌کننده با آن گیر کرده‌اند. از نظر فنی، می توانید عملکرد بهتری را در GeForce Now در مقایسه با اجرای 5080 به صورت محلی مشاهده کنید.

NVIDIA همچنین رزولوشن و محدودیت‌های نرخ فریم خود را تا 5K/120 فریم در ثانیه (که در حال حاضر فقط توسط یک مانیتور LG پشتیبانی می‌شود)، 4K/240 فریم در ثانیه و 1080p/320 فریم در ثانیه افزایش داده است. این محدوده افرادی را که بالاترین کیفیت ممکن را می خواهند، تا کسانی که بیشترین فریم را برای شوترهای سریع می خواهند، پوشش می دهد.

و در تلاش برای اینکه بازی های ابری کمی کمتر شبیه به این باشد که فقط در حال پخش ویدیو هستید، NVIDIA همچنین ویژگی های "پخش با کیفیت سینمایی" را توسعه داده است، از جمله پشتیبانی از عمق رنگ بهتر با زیرنمونه برداری کروما 4:4:4. همچنین فیلترهای ویدیویی "مجهز به هوش مصنوعی" برای کمک به واضح کردن متن و همچنین پشتیبانی از رمزگذارهای AV1 برای پخش جریانی کارآمد که می تواند با تغییرات شبکه سازگار شود، وجود دارد.

اگر با یک کارت ویدیویی قدیمی گیر کرده اید، ممکن است منطقی تر باشد که به جای پرداخت 1200 دلار یا بیشتر برای یک RTX 5080 واقعی، در GeForce Now Ultimate با قیمت 20 دلار در ماه مشترک شوید.

با این حال، مانند معمول برای پخش ابری، پاشنه آشیل GeForce Now، تقاضای پهنای باند گزاف آن است. NVIDIA حداکثر نرخ بیت ویدیویی خود را به 100 مگابیت در ثانیه افزایش داد، که می تواند به بیش از 45 گیگابایت پهنای باند در یک ساعت برسد. برای پخش جریانی بازی ها بدون کاهش سرعت اینترنت برای سایر افراد در خانه خود، به یک اتصال اینترنتی قوی نیاز دارید، و اگر توسط محدودیت های پهنای باند محدود شده اید، می توانید به طور کامل از این ایده دست بردارید. اگر به فکر بهانه ای برای ارتقاء به اتصال اینترنتی گیگابیتی بدون محدودیت هستید، این همان است.

پخش جریانی Cyberpunk 2077 در 4K بیش از یک ساعت گیم پلی، 29.5 گیگابایت مصرف کرد. GeForce Now برای بیشتر جلسه بین 60 مگابیت در ثانیه و 80 مگابیت در ثانیه شناور بود، اما گاهی اوقات به 100 مگابیت در ثانیه می رسید. من یک اتصال فیبر AT&T قابل اعتماد در حومه شهر دارم، اما قطعاً نگران می شدم اگر هنوز از یک اینترنت کابلی تندخو در بروکلین استفاده می کردم، جایی که پهنای باند کلی با همه در گره کابلی شما به اشتراک گذاشته می شود. یک جلسه GeForce Now می تواند سرعت اینترنت را برای کل بلوک شما کاهش دهد، یا ممکن است متوجه شوید که پهنای باند کافی برای بازی روان در طول اوج استفاده ندارید.

همچنین شایان ذکر است که GeForce Now از هر بازی رایانه شخصی پشتیبانی نمی کند. شما می توانید به بیش از 4000 عنوان اخیر دسترسی داشته باشید، اما ممکن است در تلاش برای یافتن بازی های قدیمی تر مبهم با مشکلاتی مواجه شوید. NVIDIA کمی کتابخانه پخش خود را با یک ویژگی جدید "نصب برای بازی" گسترش می دهد، که به شما امکان می دهد برخی از بازی ها را در فضای ذخیره سازی ابری دائمی نصب کنید. من توانستم 1000xResist را بدون هیچ مشکلی راه اندازی و بازی کنم و امیدوارم بازی های مستقل بیشتری در نهایت اضافه شوند.

نیاز به پهنای باند عالی و واقعیت زیرساخت های اینترنتی نامناسب بزرگترین مسائلی هستند که مانع از جایگزینی واقعی بازی ابری با بازی محلی می شوند. اگر اینترنت معمولاً پایدار من قطع شود، به این معنی است که اصلاً بازی وجود ندارد. و همین امر در مورد سرورهای NVIDIA نیز صادق است. برای اکثر افراد، انتخاب یک کنسول یا رایانه شخصی بازی به سادگی قابل اطمینان تر خواهد بود.

حتی با این هشدارها، GeForce Now همچنان یک مورد قانع کننده برای بازی دور از دستگاه اصلی شما ایجاد می کند. شاید شما مشتاق باشید که در حین تعطیلات، شکافی در کتابخانه Steam خود ایجاد کنید، یا فقط می خواهید به بازی Mafia: The Old Country روی مبل خود ادامه دهید. همه چیز ممکن است، تا زمانی که اینترنت شما پابرجا باشد.