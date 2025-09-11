اگر قبلاً این یکی را شنیدهاید، من را متوقف کنید: بیش از نیم دهه شایعه، اشارههای گاه به گاه و تایید اینکه چیزی در راه است، فقط برای اینکه طرفداران بیصبرانه منتظر بمانند و در نهایت این چیز با کمترین هشدار قبلی از راه برسد. نه، من این بار در مورد Hollow Knight: Silksong صحبت نمیکنم. اسپاتیفای بالاخره در حال ارائه یک گزینه بدون افت کیفیت است که پخش موسیقی با کیفیت بالاتری را ارائه میدهد.
بهتر از همه، این شرکت آن را بدون هیچ هزینه اضافی به اعضای پریمیوم ارائه میدهد. پس از فعال شدن در حساب کاربری خود، یک اعلان دریافت خواهید کرد. از امروز، اسپاتیفای در حال ارائه صدای بدون افت کیفیت در ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، اتریش، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، ژاپن، نیوزلند، هلند، پرتغال و سرزمین مادری خود، سوئد است. در مجموع، کاربران اسپاتیفای پریمیوم در بیش از 50 بازار تا پایان ماه اکتبر به صدای بدون افت کیفیت دسترسی خواهند داشت.
این گزینه در تلفن همراه، دسکتاپ و تبلتها، به همراه بسیاری از دستگاههای سازگار با Spotify Connect، از جمله محصولات Sony، Bose، Samsung و Sennheiser در دسترس است. Spotify Lossless ماه آینده به دستگاههای Sonos و Amazon و همچنین سایر دستگاهها راه پیدا میکند.
تا حدودی آزاردهنده است که باید Spotify Lossless را به صورت دستی فعال کنید و باید این کار را در هر دستگاهی که میخواهید از آن استفاده کنید، انجام دهید. برای روشن کردن آن در برنامه Spotify، روی نماد نمایه خود در بالا سمت چپ ضربه بزنید، سپس به Settings & Privacy > Media Quality بروید. از آنجا، میتوانید صدای بدون افت کیفیت را برای پخش از طریق Wi-Fi و تلفن همراه، و همچنین دانلودهای خود روشن کنید. وقتی روشن است، یک نشانگر بدون افت کیفیت را در نمای Now Playing و Connect Picker مشاهده خواهید کرد.
پخش بدون افت کیفیت از دادههای بیشتری نسبت به سایر گزینههای کیفیت استفاده میکند، به همین دلیل است که Spotify تنظیمات متعددی را برای Wi-Fi، تلفن همراه و دانلودها ارائه میدهد تا (امیدوارم) از هیچ سقف دادهای که ممکن است داشته باشید، عبور نکنید. شما میتوانید میزان دادهای را که گزینههای مختلف - کیفیت پایین، نرمال، بالا، بسیار بالا و بدون افت کیفیت - برای کمک به شما در تصمیمگیری در مورد اینکه کدام راه را انتخاب کنید، استفاده میکنند، مشاهده کنید.
Spotify Lossless پخش FLAC تا 24 بیت/44.1 کیلوهرتز را ارائه میدهد. این شرکت میگوید این گزینه به این معنی است که شما میتوانید با جزئیات بیشتری تقریباً در هر آهنگ موجود در Spotify پخش کنید.
شایان ذکر است، این شرکت میگوید که بهترین تجربه بدون افت کیفیت را زمانی خواهید داشت که از طریق Wi-Fi با استفاده از هدفون یا بلندگوهای سیمی در اتصالات غیر بلوتوثی موسیقی پخش کنید، زیرا بلوتوث هنوز پهنای باند کافی برای پشتیبانی از صدای بدون افت کیفیت را ندارد. به این ترتیب، اگر سعی کنید موسیقی بدون افت کیفیت را با اتصال بلوتوث پخش کنید، سیگنال صوتی قبل از رسیدن به گوش شما فشرده میشود. ممکن است کمی بیشتر طول بکشد تا هر آهنگ صوتی بدون افت کیفیت شروع به پخش کند، زیرا ممکن است دستگاه شما برای جلوگیری از قطع و وصل شدن در اواسط آهنگ، آن را ذخیره کند.
گوستاو گیلنهامار، معاون رئیس اشتراکهای Spotify، گفت: "بالاخره انتظارها به پایان رسید. ما بسیار هیجانزده هستیم که صدای بدون افت کیفیت در حال ارائه به مشترکین پریمیوم است. ما وقت گذاشتهایم تا این ویژگی را به گونهای بسازیم که کیفیت، سهولت استفاده و شفافیت را در هر مرحله در اولویت قرار دهد، بنابراین شما همیشه میدانید که در زیر کاپوت چه اتفاقی میافتد. با Lossless، کاربران پریمیوم ما اکنون تجربه شنیداری بهتری خواهند داشت."
گیلنهامار در مورد صرف وقت اسپاتیفای برای ارائه گوش دادن بدون افت کیفیت شوخی نمیکند. گزارش شده بود که این شرکت "نزدیک" به ارائه صدای بدون افت کیفیت است. در سال 2021، اسپاتیفای گفت که ارائه یک گزینه با کیفیت سیدی را در همان سال آغاز میکند، اما این اتفاق نیفتاد و این شرکت تا حد زیادی در مورد گزینه پخش با کیفیت بالاتر سکوت کرد (در سال 2022 گفت که تجربه Spotify HiFi هنوز در حال انجام است، اما از تعهد به یک پنجره انتشار خودداری کرد).
در اوایل سال جاری، پیشنهاد شد که Spotify در نهایت یک گزینه بدون افت کیفیت را در سال 2025 ارائه خواهد کرد و اینکه این یک افزودنی 6 دلاری در ماه خواهد بود. خوشبختانه، این دقیقاً اینطور نیست، زیرا Lossless در اشتراک 12 دلاری Premium گنجانده شده است که قطعاً در نقطهای در آینده گرانتر نخواهد شد. نه، به هیچ وجه. در هر صورت، گنجاندن آن در Premium Spotify را با شرکتهایی مانند Apple Music، که از سال 2021 پخش بدون افت کیفیت را بدون هیچ هزینه اضافی به مشترکین پولی ارائه کرده است، برابر میکند. حالا، Spotify، درباره Dolby Atmos...