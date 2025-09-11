آیفون ایر رونمایی شد؛ باریک‌تر از همیشه و بدون سیم‌کارت!

طراحی آیفون ایر فقط به باریکی آن خلاصه نمی‌شود. اپل با استفاده از یک فریم تیتانیومی که در دو طرف با مقاوم‌ترین نسل Ceramic Shield پوشانده شده، بادوام‌ترین آیفون خود را ساخته است. این طراحی نه تنها حس لوکس بودن را منتقل می‌کند، بلکه نگرانی از آسیب‌های روزمره را به حداقل می‌رساند. این بدنه خیره‌کننده، یک نمایشگر ۶.۵ اینچی ProMotion با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی فوق‌العاده ۳۰۰۰ نیت را در آغوش گرفته که تجربه‌ای بصری بی‌رقیب را تضمین می‌کند.

درون این بدنه ظریف، قدرتمندترین تراشه تاریخ آیفون، A19 Pro، می‌تپد. اما این تنها جهش سخت‌افزاری نیست. اپل با معرفی مودم اختصاصی C1x، سرعت اتصال سلولی را دو برابر کرده و با تراشه جدید N1، پشتیبانی از نسل جدید اتصالات بی‌سیم شامل Wi-Fi 7، بلوتوث ۶ و Thread را به ارمغان آورده است.

شاید بپرسید باتری این دستگاه فوق باریک چگونه است؟ اپل با حذف درگاه سیم‌کارت فیزیکی و پشتیبانی کامل از eSIM، فضای داخلی را برای باتری بهینه کرده و قول «یک روز کامل شارژدهی» را داده است. این یعنی تا ۲۷ ساعت پخش ویدیو! اگر این هم کافی نیست، یک باتری پک مگ‌سیف ۹۹ دلاری مخصوص آیفون ایر، این زمان را به ۴۰ ساعت افزایش می‌دهد. البته همین پشتیبانی از eSIM به این معناست که کاربران ایرانی نمی‌توانند از این گوشی استفاده کنند!

سیستم دوربین آیفون ایر یک نوآوری خلاقانه را معرفی می‌کند. این دستگاه به یک سیستم دوربین دوگانه ۴۸ مگاپیکسلی با لنز تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی مجهز است. اما ویژگی جذاب آن، قابلیت ضبط همزمان با دوربین جلو و عقب است! تصور کنید در حال فیلم‌برداری از یک منظره زیبا هستید و همزمان می‌توانید واکنش چهره خود را نیز در همان ویدیو ضبط کنید. دوربین سلفی ۱۸ مگاپیکسلی نیز از قابلیت Center Stage بهره می‌برد که به صورت هوشمند همه افراد را در کادر جای می‌دهد، بدون اینکه نیازی به چرخاندن گوشی داشته باشید.

آیفون ایر همزمان با عرضه iOS 26 در ۱۵ سپتامبر به بازار می‌آید. این نسخه از سیستم‌عامل با زبان طراحی جدید Liquid Glass، ظاهری شفاف و حبابی به آیکون‌ها و منوها بخشیده که در دوره آزمایشی، واکنش‌های متفاوتی را در میان کاربران برانگیخت. این گوشی در رنگ‌های مشکی، سفید، بژ و آبی روشن عرضه می‌شود. اپل همچنین از لوازم جانبی جدیدی مانند قاب مگ‌سیف، بامپر پلی‌کربنات و یک بند رودوشی شیک برای آن رونمایی کرده است.

آیفون ایر با قیمت پایه ۹۹۹ دلار برای مدل ۲۵۶ گیگابایتی، از روز جمعه ۱۲ سپتامبر برای پیش‌خرید در دسترس خواهد بود و عرضه جهانی آن از ۱۹ سپتامبر آغاز می‌شود.

