اپل از اپل واچ سری ۱۱ و اپل واچ SE 3 رونمایی کرد

اپل واچ SE 3 نسخه اقتصادی اپل واچ، بهروزرسانیهای جذابی را برای کاربرانش به ارمغان میآورد. این ساعت اکنون از چیپست S10 بهره میبرد و از ویژگیهایی همچون صفحه نمایش همیشه روشن، شارژ سریع و تشخیص خواب بهره میبرد. همچنین با پشتیبانی از 5G، دستیار صوتی Siri و قابلیت تشخیص دمای مچ دست برای پیشبینی تخمکگذاری، SE 3 به گزینهای مقرونبهصرفه برای کاربران تبدیل شده است.
این ساعت در رنگهای Starlight و Midnight و در اندازههای 40 میلیمتری و 44 میلیمتری عرضه میشود و قیمت آن از 249 دلار شروع میشود. پیشفروش از امروز آغاز شده و در تاریخ 19 سپتامبر (28 شهریور) وارد بازار خواهد شد. با انتشار سیستمعامل watchOS 26 اپل، SE 3 همچنین از ویژگی جدید Workout Buddy بهرهمند خواهد شد.
اپل واچ سری 11 از سوی دیگر، به عنوان نسخه پیشرفتهتر ساعتهای هوشمند اپل، با قابلیتهایی جدید نظیر تشخیص فشار خون، عمر باتری 24 ساعته و پشتیبانی از 5G معرفی شد. این ساعت علاوه بر داشتن کریستال جلویی با مقاومت بهتر در برابر خش، اکنون از ویژگی Sleep Score بهره میبرد که به کاربر کمک میکند کیفیت خواب خود را به راحتی بررسی کند.
تشخیص فشار خون یکی از قابلیتهای جدید این ساعت است که به کاربران کمک میکند تا از سیگنالهای هشداردهنده فشار خون بالا آگاه شوند. همچنین اپل پیشبینی میکند که این ویژگی در سال اول بیش از یک میلیون نفر را از فشار خون ناشناخته مطلع کند. این ساعت در اندازههای 42 میلیمتری و 46 میلیمتری و در رنگهای متنوعی چون مشکی، نقرهای، رزگلد و خاکستری فضایی عرضه میشود.
قیمت اپل واچ سری 11 از 399 دلار و پیشفروش آن از امروز آغاز میشود.
