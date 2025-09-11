یک Nintendo Direct یک ساعته برای ۱۲ سپتامبر برنامه ریزی شده است

Cappy خود را نگه دارید، یک Nintendo Direct در اواخر این هفته در راه است. نینتندو یک ارائه یک ساعته را برای ۱۲ سپتامبر ساعت ۹ صبح به وقت شرقی برنامه ریزی کرده است. اغلب نمی‌بینید که نینتندو استریم‌های دایرکت را در روزهای جمعه اجرا کند، اما خب، ما آن را می‌پذیریم. ممکن است یک دلیل ماریو شکل برای این زمان‌بندی نیز وجود داشته باشد. می توانید ویترین را در بالا، در YouTube یا در برنامه Nintendo Today! تماشا کنید.

این دایرکت شامل اطلاعاتی در مورد بازی های Nintendo Switch و Switch 2 خواهد بود. از نظر شرط بندی های مطمئن، احتمالاً جزئیات بیشتری در مورد Pokémon Legends: Z-A و Kirby Air Riders، که هر دو تاریخ انتشار 2025 دارند، دریافت خواهیم کرد. این موارد ممکن است تقاضا برای سوییچ ۲ را پیش از تعطیلات افزایش دهند (انگار نینتندو به کمک نیاز داشت). تعجب آور خواهد بود اگر نینتندو تاریخ انتشار - یا تاخیر - برای Metroid Prime 4: Beyond را نیز در این دایرکت اعلام نکند، زیرا این بازی هنوز قرار است امسال عرضه شود.

در غیر این صورت، این یک راز است که چه انتظاری باید داشت. همیشه این احتمال وجود دارد که نینتندو شروع به تیزر کردن بازی بزرگ بعدی Zelda کند، حتی اگر مدتی طول بکشد. از این گذشته، این شرکت اعلام کرد The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom چهار سال قبل از عرضه آن. به علاوه، شنبه این هفته چهلمین سالگرد انتشار ژاپنی Super Mario Bros. است، بنابراین مطمئناً باید نوعی اعلامیه مربوط به ماریو در راه باشد.

در جای دیگر، شاید اطلاعات بیشتری در مورد انحصاری Switch 2 FromSoftware، The Duskbloods، دریافت کنیم. در هر صورت، نینتندو باید ساختن فهرست Switch 2 را برای سال 2026 آغاز کند و احتمالاً ترکیبی از اخبار دست اول و شخص ثالث را در اینجا دریافت خواهیم کرد.