به عصر گوشی‌های هوشمند باریک خوش آمدید (چه بخواهید چه نخواهید)

می‌دانستیم که از راه می‌رسد، و اکنون اینجاست. آیفون ایر، همانطور که شایعه شده بود، تنها 5.6 میلی‌متر ضخامت دارد و ویژگی‌های کمتری نسبت به آیفون 17 پایه دارد که 200 دلار ارزان‌تر است. مطمئناً، این اولین تفسیر باریک از یک گوشی هوشمند بزرگ نیست - سامسونگ زودتر در سال جاری با گلکسی S25 Edge این کار را انجام داد - اما تأثیر اپل را نمی‌توان دست کم گرفت. هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا آیفون ایر مانند مک‌بوک ایر دنیای لپ‌تاپ‌ها را تکان می‌دهد یا خیر، اما قطعاً یک تکامل ایمن‌تر است. و شاید آیفون ایر صرفاً یک توقف کوتاه در مسیر اولین گوشی تاشو اپل باشد.

بیایید به سال 2008 برگردیم. با مک‌بوک ایر، اپل درایو دیسک نوری و بسیاری از پورت‌ها را کنار گذاشت، و این منجر به دستگاهی شد که آنقدر نازک بود که استیو جابز هنگام رونمایی از آن، آن را از یک پاکت مانیل بیرون آورد. اولین MBA مشکلاتی داشت. قدرت کافی نداشت، از یک هارد دیسک کوچک و کند استفاده می‌کرد و عمر باتری بسیار بد بود. اما اپل این فرمول را اصلاح کرد، که منجر به لپ‌تاپ‌های باریک‌شده بی‌شماری و حتی یک دسته جدید، یعنی فوق قابل حمل شد.

متأسفانه، اپل راهی به همان اندازه نمادین برای رونمایی از آیفون فوق‌العاده باریک خود پیدا نکرد. در واقع، آن را در یک ویدیوی بازاریابی که با دقت تهیه شده بود رها کرد، احتمالاً به این امید که نشان دهد چقدر به استحکام آیفون ایر اطمینان دارد. اما به نظر می‌رسید که اپل در تلاش است تا ترس از دوام را به گونه‌ای کاهش دهد که واقعاً کارساز نباشد، زیرا این فقط بخشی از یک تبلیغ بازاریابی با دقت طراحی شده بود.

این یکی از دو نگرانی برای تلفن های نازک تر است: دوام. آیفون ایر اپل دارای یک قاب ساخته شده از تیتانیوم بازیافتی است - که قبلاً یکی از ویژگی های آیفون پرو بود. ایر همچنین دارای سپر سرامیکی این شرکت است که اپل می گوید اکنون 3 برابر بیشتر از نسخه های قبلی در برابر خراش مقاوم است. به نظر می رسد اپل تلفنی را مهندسی کرده است که احتمال آسیب دیدن آن کمتر است. و البته، این شرکت خوشحال است که یک قاب فوق العاده باریک 1 میلی متری برای افراد بدگمان در بین ما ارائه می دهد.

نگرانی دیگر عمر باتری است. یک نمای باریک تر در یک تلفن هوشمند به معنای فضای کمتر برای باتری است. اپل ادعا می کند که معماری داخلی آیفون ایر "فضا را برای باتری به حداکثر می رساند"، اما این شرکت ارقام ظرفیت باتری خاصی را به اشتراک نمی گذارد. صرف نظر از این، اپل می گوید که آیفون ایر "عمر باتری تمام روز" را ارائه می دهد که هنوز هم بسیار ذهنی است.

اپل همچنین یک بسته شارژ MagSafe جدید 99 دلاری را معرفی کرد تا اطمینان حاصل شود که آیفون ایر می تواند تا 40 ساعت ویدیو پخش کند. اما به نظر می رسد که این پد شارژ حتی ضخیم تر از واحد دوربین باشد - با ترکیب این دو دستگاه، دیگر یک گوشی هوشمند فوق العاده نازک نیست، بلکه یک آیفون 17 با یک دوربین است. این واقعیت که اصلاً وجود دارد باید باعث مکث مردم در مورد طول عمر Air شود.

Apple

همچنین: آن ماژول دوربین بزرگ و قدیمی. بدنه S25 Edge سامسونگ 5.8 میلی‌متر ضخامت دارد، اما اگر دوربین را هم حساب کنید، نزدیک به 10 میلی‌متر می‌شود. آیفون ایر با ضخامت 5.6 میلی‌متر، نازک‌تر از S25 Edge است. اما "فلات" دوربین ضخامت قابل توجهی را به بالای آن اضافه می کند، اگرچه اپل نگفته است که دقیقاً چقدر ضخیم است. با قضاوت بر اساس تصاویر، می تواند تقریباً دو برابر ضخامت بدنه آیفون ایر باشد.

در مقایسه با مک‌بوک ایر، بعید است که آیفون ایر دنیای گوشی‌های هوشمند را تکان دهد. در حالی که مملو از ارتقاءهای فناوری است، هیچ چیز انقلابی وجود ندارد. به عنوان مثال، آیفون ایر هنوز یک پورت USB-C دارد - شایعات اولیه حاکی از آن بود که ممکن است تمام پورت‌ها را برای اتصالات و شارژ بی‌سیم کنار بگذارد. آن دوربین تکی احتمالاً عکس‌های عالی می‌گیرد، اما کاربرد آن ممکن است بدون لنز تله فوتو اختصاصی محدود شود - نکته‌ای که من تاکید کرده‌ام. S25 Edge سامسونگ سعی کرد با یک دوربین 200 مگاپیکسلی، که امکان بزرگنمایی دیجیتال قابل توجه با برش را فراهم می‌کرد، به این مشکل رسیدگی کند.

با وجود این مشکلات احتمالی، من مشتاق هستم ببینم که آیفون ایر چگونه پیش می رود. من اغلب به Galaxy S25 Edge سامسونگ بازگشته ام، صرفاً به دلیل پروفایل سبک تر و باریک تر. ضعف های گوشی های هوشمند باریک تری که در اینجا به آنها اشاره کردم، منجر به گوشی بدی نشد. همانطور که سام رادرفورد در بررسی خود نوشت، S25 Edge احتمالاً گوشی بهتری نسبت به S25+ است.

آیا مردم برای یک گوشی هوشمند نازک‌تر ناامید هستند؟ قیمت آیفون ایر 999 دلاری به طرز هوشمندانه‌ای بین آیفون 17 پایه (799 دلار) و آیفون 17 پرو (1099 دلار) قیمت‌گذاری شده است، و فقدان مدل پلاس ممکن است مردم را به سمت Air سوق دهد.

من فکر می کنم جایی برای آیفون ایر وجود دارد. سبک تر است، بهتر در جیب قرار می گیرد و تمام ویژگی های iOS 26 را در زمانی خواهد داشت که عملکرد جدید از سخت افزار به نرم افزار منتقل شده است. اپل تلاش کرده است تا بسیاری از نگرانی های مربوط به گوشی های فوق باریک را برطرف کند، اما آزمایش واقعی طول عمر باتری و دوام با چند ماه استفاده مشخص می شود.