مشترکین جدید می توانند سه ماه رایگان از طرح خانوادگی Apple Music دریافت کنند

Apple Music در حال اجرای تبلیغی است که در آن مشترکین جدید می توانند سه ماه رایگان از سطح طرح خانوادگی دریافت کنند. این پس انداز 51 دلاری است که اصلا کم نیست. پس از پایان این دوره آزمایشی طولانی مدت، هزینه آن 17 دلار در ماه است.

طرح خانوادگی به شش کاربر مختلف اجازه دسترسی به این پلتفرم را می دهد. این طرح پشتیبانی بین دستگاهی ارائه می دهد و هر کاربر به یک Apple ID متصل است، بنابراین موسیقی مورد علاقه آنها الگوریتم دیگران را خراب نمی کند.

Apple Music در واقع در صدر لیست ما از بهترین پلتفرم های پخش موسیقی قرار دارد، و به دلیل خوبی است. صدای آن عالی است و استفاده از آن آسان است. دیگه چی هست؟ تمام موسیقی با کیفیت سی دی یا بالاتر در دسترس است و لیست های پخش شخصی سازی شده زیادی وجود دارد. این پلتفرم همچنین تعدادی ایستگاه رادیویی زنده را اداره می کند که سرگرم کننده است.

این سرویس برای دستگاه های Android در دسترس است، اما واقعاً در محصولات Apple می درخشد. به این منظور، برنامه های وب و Windows PC به اندازه نسخه iOS صیقلی نیستند. به هنرمندان به درستی پول پرداخت نمی کند، اما این در مورد هر پلتفرم پخش موسیقی صادق است. Apple Music بیشتر از Spotify پرداخت می کند، اما این یک معیار فوق العاده پایین است.

پیشنهاد برای مشترکین جدید که در دستگاه های واجد شرایط بازخرید می کنند. به طور خودکار با قیمت 16.99 دلار در ماه تا زمان لغو تمدید می شود. نیاز به اشتراک‌گذاری خانواده دارد. شرایط اعمال می شود.