اپل از آیفون ۱۷ پرو و ۱۷ پرو مکس رونمایی کرد

مهم‌ترین تغییر ظاهری در مدل‌های پرو، طراحی مجدد ماژول دوربین پشتی است. این ماژول که حالا تمام عرض گوشی را پوشش می‌دهد، شباهت‌هایی به نوار دوربین در گوشی‌های پیکسل گوگل دارد. در این نوار عریض، همچنان سه لنز دوربین قرار گرفته، اما ظاهر یکپارچه و متفاوتی به دستگاه بخشیده است.

اپل امسال از تیتانیوم فاصله گرفته و به بدنه تمام آلومینیومی بازگشته است. برای محافظت بیشتر، هر دو پنل جلو و پشت دستگاه با پوشش مقاوم Ceramic Shield محافظت می‌شوند که در بخش جلویی، از نسل دوم و مقاوم‌تر این فناوری استفاده شده است.

این دو مدل در سه رنگ نقره‌ای، آبی و یک رنگ نارنجی چشم‌نواز عرضه می‌شوند که انتخابی جسورانه‌تر نسبت به رنگ‌های معمول در مدل‌های پرو به شمار می‌رود.

در بخش دوربین، یک پیشرفت قابل توجه رخ داده است: برای اولین بار، هر سه دوربین اصلی، اولتراواید و تله‌فوتو در مدل‌های پرو به سنسورهای ۴۸ مگاپیکسلی مجهز شده‌اند. بزرگ‌ترین ارتقا مربوط به لنز تله‌فوتو است که وضوح آن از ۱۲ مگاپیکسل در نسل قبل به ۴۸ مگاپیکسل رسیده است. علاوه بر این، سنسور این لنز ۵۶ درصد بزرگ‌تر شده و به گفته اپل، امکان زوم با کیفیت اپتیکال تا ۸ برابر را فراهم می‌کند. دوربین سلفی نیز به یک سنسور ۱۸ مگاپیکسلی جدید با قابلیت Center Stage مجهز شده تا به صورت هوشمند کادر عکس را تنظیم کند.

اندازه نمایشگرها تغییری نکرده است؛ آیفون ۱۷ پرو با نمایشگر ۶.۳ اینچی و ۱۷ پرو مکس با نمایشگر ۶.۹ اینچی عرضه می‌شوند. این نمایشگرها همچنان از فناوری ProMotion با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند، هرچند که با اضافه شدن این قابلیت به مدل استاندارد، دیگر یک ویژگی انحصاری برای مدل‌های پرو نیست.

قلب تپنده این دو گوشی، تراشه قدرتمند A19 Pro است که بر پایه فناوری ۳ نانومتری ساخته شده. این تراشه با پردازنده مرکزی شش هسته‌ای و پردازنده گرافیکی پنج هسته‌ای، به گفته اپل «سریع‌ترین تراشه در میان تمام گوشی‌های هوشمند» است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل‌های پرو، باتری آن‌هاست. اپل اعلام کرده که این دستگاه‌ها بزرگ‌ترین باتری تاریخ آیفون را در خود جای داده‌اند. این به معنای ۳۹ ساعت پخش ویدیو برای مدل پرو مکس است (در مقایسه با ۳۳ ساعت در نسل قبل). نکته جالب توجه این است که این حداکثر عمر باتری تنها در نسخه‌های فاقد درگاه سیم‌کارت فیزیکی (مخصوص eSIM) در دسترس است، زیرا اپل از فضای خالی برای افزایش ظرفیت باتری استفاده کرده است. مدل‌های دارای سیم‌کارت فیزیکی، حدود دو ساعت شارژدهی کمتری خواهند داشت.

قیمت آیفون ۱۷ پرو از ۱۰۹۹ دلار و قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس از ۱۱۹۹ دلار آغاز می‌شود که هر دو با حافظه پایه ۲۵۶ گیگابایت عرضه می‌شوند. برای اولین بار، کاربران می‌توانند مدل پرو مکس را با حافظه داخلی ۲ ترابایت نیز سفارش دهند که قیمت آن ۱۹۹۹ دلار خواهد بود.

منبع: The Verge

نوشته اپل از آیفون ۱۷ پرو و ۱۷ پرو مکس رونمایی کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala