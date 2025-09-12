آمازون Zoox سرویس ربات تاکسی خودران خود را راه اندازی می کند

Zoox آمازون اعلام کرده است که سرویس ربات تاکسی آن اکنون در داخل و اطراف نوار لاس وگاس پس از ماه ها آزمایش در دسترس است. سواری های خودران رایگان هستند و می توان از طریق اپلیکیشن Zoox برای دستگاه های iOS و اندروید رزرو کرد. این اولین راه اندازی رسمی سرویس این شرکت پس از آن است که آمازون استارتاپ خودران را در سال 2020 به دست آورد.

سرویس لاس وگاس در مکان های انتخابی برای سوار شدن و پیاده شدن در امتداد نوار فعالیت خواهد کرد و مسافران در منطقه درخواست خودروی هر مقصد وارد و خارج می شوند. اگرچه این شرکت لیست کاملی از مکان ها ارائه نکرده است، اما Resorts World Las Vegas و AREA15 مقاصد رسمی شریک هستند. هر دوی آنها دارای مناطق اختصاصی فقط برای مسافران Zoox خواهند بود، با خدمات دربان در محل برای راهنمایی مسافران از طریق برنامه و پاسخ به سوالات.

خودروی خودران این شرکت یک اردک عجیب و غریب است، با دو صندلی نیمکتی روبروی هم و بدون فرمان. (تسلا در حال کار بر روی یک "سایبرکاب" مشابه بدون فرمان یا پدال است که قرار است قبل از سال 2027 به تولید برسد.) فناوری خودران آن شباهت بیشتری به وسایل نقلیه موجود دارد، با دوربین‌ها، لیدار، رادار و حسگرهای مادون قرمز موج بلند.

رقابت در بازار ربات تاکسی در حال افزایش است، زیرا بازیکنان موجود به گسترش به بازارهای جدید ادامه می دهند و بازیکنان جدید به این فضا می پیوندند. Waymo اکنون در پنج شهر فعالیت می کند و هدف آن 10 شهر تا پایان سال 2025 است.

راه اندازی تاکسی های خودران بدون حادثه نبوده است. Zoox پس از برخورد یکی از وسایل نقلیه آن با یک وسیله نقلیه مسافربری در لاس وگاس، در ماه مه یک فراخوان نرم افزاری صادر کرد. در یک مورد دیگر، یکی از تاکسی های آن پس از برخورد یک عابر پیاده با اسکوتر به آن، به حرکت خود ادامه داد. Waymo تعدادی فراخوان صادر کرده است و موضوع تحقیقات NHTSA بوده است. در اوایل تابستان امسال، یک ربات تاکسی تسلا تماس سبکی با لاستیک یک وسیله نقلیه پارک شده دیگر قبل از توقف برقرار کرد. از همه مهمتر، یکی از ربات تاکسی های کروز یک عابر پیاده را زیر چرخ های خود گیر انداخت و در نهایت منجر به تعطیلی این برنامه شد.