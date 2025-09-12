آیفون ۱۷ سیم کارت میخوره؟ این پرسشی است که بعد از معرفی گوشیهای جدید اپل، حسابی ترند شده است. دلیل اصلی این موضوع هم به آیفون ۱۷ ایر بر میگردد. همانطور که میدانید، اپل معمولا آغازکننده سیاستهایی است که کاربران خیلی نمیپسندند. یکی از این سیاستها هم حذف سیمکارت فیزیکی و جایگزینی آن با نمونه eSIM است. متأسفانه یا خوشبختانه شرکتهای دیگر هم در الگوبرداری از اپل سر همین کارها از یکدیگر سبقت میگیرند. این یعنی شاید در ادامه شرکتهای دیگر هم همین الگو را در پیش بگیرند.
البته اپل حذف سیم کارت فیزیکی از گوشیهایش را فعلا فقط در کشورهایی مثل آمریکا عملی کرده و در سایر کشورها همچنان نسخهی دارای اسلات فیزیکی سیم کارت به فروش میرسد. این موضوع شامل حال سری آیفون ۱۷ هم میشود. این یعنی در صورت ورود سری آیفون ۱۷ به بازار شاهد سیم کارت خور بودن آنها خواهیم بود.
اما نکتهای که وجود دارد آیفون ایر است. محصولی که اپل کلی تبلیغ آن را کرده فقط به صورت eSIM به بازار میآید. این یعنی در کشورهایی که هنوز از این استاندارد پشتیبانی نمیکنند، آیفون ایر برای تماس و ارسال پیامک یا استفاده از اینترنت داده قابل استفاده نخواهد بود. بدین ترتیب، در کشور ما، نه که آیفون ایر رجیستر نشود یا به فروش نرسد، بلکه اصلا فایدهای به حال کاربر نخواهد داشت. این یک مورد را نه میتوان دور زد و نه میتوان تحمل کرد.
چرا حذف سیم کارت فیزیکی نگرانکننده است؟
وجود اسلات سیم کارت آیفون ۱۷ خبر بسیار خوبی است. eSIM بودن آیفون ایر هم اصلا اتفاق بدی محسوب نمیشود. اما اپل باید این موضوع را در نظر میگرفت که بسیاری از کشورهای خواهان این گوشی اصلا چنین استانداردی ندارند. یعنی شرکت آمریکایی میتوانست تجربهی بسیار بهتری از فروش این گوشی داشته باشد اما تصمیم گرفت این اتفاق رخ ندهد.
حالا آیفون ایر با حذف سیمکارت فیزیکی و پشتیبانی کامل از eSIM، به سمت آیندهای پیشرفتهتر حرکت کرده است، اما این تغییر میتواند برای بسیاری از کاربران، بهویژه در کشورهایی که هنوز تمام خدمات ارتباطی از طریق eSIM پشتیبانی نمیشوند، نگرانکننده باشد. بسیاری از کاربران به استفاده از سیمکارت فیزیکی عادت کردهاند و به همین دلیل، امکان استفاده از eSIM برای آنها ممکن است محدودیت ایجاد کند. علاوه بر این، در مناطق خاصی که پوشش شبکههای eSIM هنوز گسترده نیست، این ویژگی میتواند باعث مشکلات ارتباطی شود و دسترسی به خدمات ارتباطی را محدود کند.
در مقایسه، سری آیفون ۱۷ همچنان از سیم کارت فیزیکی پشتیبانی میکند، که برای کاربران کشورهای مختلف یک مزیت محسوب میشود. برخی افراد ترجیح میدهند که کنترل بیشتری بر انتخاب اپراتور خود داشته باشند یا در سفرهای بینالمللی از سیمکارتهای محلی استفاده کنند.
