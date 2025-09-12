مالک Evernote و WeTransfer، Bending Spoons در نظر دارد Vimeo را به قیمت 1.38 میلیارد دلار بخرد

Vimeo در حال آماده شدن برای داشتن مالک جدید است. Bending Spoons - شرکت مادر Evernote، WeTransfer، Meetup و پلتفرم پخش ویدیویی Brightcove - قصد دارد این شرکت را در یک معامله نقدی به ارزش 1.38 میلیارد دلار به مالکیت خصوصی درآورد. سهامداران به ازای هر سهم 7.85 دلار دریافت خواهند کرد، که کمی بیشتر از 4.82 دلار است که Vimeo روز سه شنبه با آن بسته شد (البته قیمت پس از اعلامیه به طور قابل توجهی افزایش یافت).

مدیران Vimeo به اتفاق آرا این تصاحب را تصویب کردند. انتظار می رود که این اکتساب تا پایان سال تقویمی، منوط به تأیید سهامداران، شرایط بسته شدن و تأیید نظارتی، به پایان برسد.

Vimeo که زمانی به عنوان رقیبی برای YouTube دیده می شد، در طول دو دهه فعالیت خود تغییر تمرکز داده است. раньше به عنوان یک گزینه میزبانی برای فیلمسازان استفاده می شد، اما امروزه بیشتر به سمت کاربران تجاری ориентирован. Vimeo اجازه نمی دهد محتوایی خراشیده شود یا مدل های هوش مصنوعی مولد برای آموزش بر روی هیچ ویدیویی که میزبانی می کند بدون اجازه بارگذار، شاید این امر آن را به یک سرویس میزبانی ویدیو جذاب برای کاربران سازمانی تبدیل کند. اخیراً، Vimeo شروع به بازگرداندن برنامه های تلویزیونی خود کرد، دو سال پس از حذف آنها در یک اقدام نامناسب.

در همین حال، Bending Spoons سابقه ای در از بین بردن شرکت هایی دارد که تصاحب می کند. این شرکت Evernote را در سال 2022 خرید و بیشتر کارگران خدمات یادداشت برداری را در سال بعد اخراج کرد. Bending Spoons WeTransfer را سال گذشته خرید و چند هفته بعد، اعلام کرد که قصد دارد سه چهارم از کارکنان پلتفرم اشتراک فایل را اخراج کند.