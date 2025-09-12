Center Stage یک دیدگاه بهتر از دوران هوش مصنوعی اپل است

اپل طی سالها چند نسخه مختلف از Center Stage - مجموعه ردیابی و بهبود عکس خود - را ارائه کرده است، اما با آیفون 17 و آیفون ایر، این شرکت این ویژگی را برای حل یک مشکل کوچک (البته آزاردهنده) با تلفنهای هوشمند مدرن طراحی کرده است. اکنون دیگر نیازی به تغییر نحوه نگه داشتن دستگاه برای گرفتن سلفیهای پرتره یا منظره نیست. این اپل کلاسیک است: ادغام به ظاهر ساده سختافزار و نرمافزار به گونهای که تعداد کمی از شرکتها در آن برتری دارند.
دلیل اینکه می تواند این کار را انجام دهد این است که اپل یک سنسور دوربین جلوی مربعی را با آخرین نرم افزار تشخیص تصویر مبتنی بر یادگیری ماشین خود جفت کرده است. این به iPhone 17 و خواهران و برادرانش اجازه می دهد تا سلفی ها و فیلم های با وضوح بالا را در هر جهت ضبط کنند.
امیدوارم این همچنین شروع روند جدیدی به سمت ویژگی های هوش مصنوعی متفکرانه تر و مفیدتر باشد. سالهاست که الگوریتمهای یادگیری ماشین، بسیاری از پیشرفتهای نرمافزاری مهم در تلفنها و تبلتهای ما را تقویت کردهاند. به عنوان مثال، موتور فوتونی اپل بدون یادگیری ماشین امکان پذیر نخواهد بود. اگر نیاز به تجدید قوا دارید، هر زمان که می خواهید با یک آیفون مدرن عکس بگیرید، دستگاه قبل و بعد از فشار دادن شاتر، دسته ای از عکس ها را می گیرد و این تصاویر را برای کاهش نویز و بهبود وضوح ترکیب می کند.
با این حال، همانطور که نوشتم به دنبال پایان I/O 2025، در چند سال گذشته، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی از وسیله ای برای رسیدن به هدف به خود هدف تبدیل شدند. با فراگیر شدن مدلهای بزرگ یادگیری زبان، به نظر میرسد که بیشتر شرکتها فراموش کردهاند که این فناوریها برای فعال کردن تجربیات جدید (یا کاهش اصطکاک در تجربیات موجود) وجود دارند. اپل، شاید بیشتر از هر شرکت دیگری، برای پیمایش در این دوران جدید فناوری با دوراندیشی و دیدگاه معمول خود دچار مشکل شده است، و Apple Intelligence از ناامیدکنندهترین نسخههای اخیر آن است. Center Stage نمونه ای از به خاطر آوردن بهترین استفاده از هوش مصنوعی توسط شرکت است: راهی برای حل مشکلات واقعی.
هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا اپل میتواند بر اساس کار خود با Center Stage بسازد تا ویژگیهای هوش مصنوعی مفید مشابه دیگری را ارائه دهد یا خیر. به هر حال، ما هنوز در انتظار ورود سیری جدید و شخصیتر هستیم. در این میان، من مشتاقانه منتظر هستم تا هر سازنده اندرویدی از طراحی دوربین اپل کپی کند. شاید حتی آنها را ترغیب کند تا در رویکرد خود به هوش مصنوعی تجدید نظر کنند.