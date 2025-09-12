اپل تاریخ انتشار نسخه نهایی iOS 26 و iPadOS 26 را اعلام کرد

طبق اعلام رسمی این شرکت، کاربران آیفون میتوانند از روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر (24 شهریور) منتظر دریافت بهروزرسانی بزرگ iOS 26 باشند. این سیستمعامل که برای اولین بار در کنفرانس جهانی توسعهدهندگان اپل به نمایش درآمد، پس از گذراندن موفقیتآمیز دورههای آزمایشی سهماهه، حالا به نسخه پایدار و نهایی خود رسیده است.
زمانبندی عرضه و ویژگیهای کلیدی iOS 26
این نسخه با زبان طراحی جدیدی به نام «Liquid Glass» همراه شده که ظاهری سیال و شیشهای به محیط نرمافزار میبخشد. علاوه بر این تحول بصری، بخشهایی کلیدی نظیر Apple Wallet، CarPlay و Messages با ارتقاهای قابل توجهی همراه شدهاند تا تعامل با آیفون را لذتبخشتر از همیشه سازند.
آیفونهای سازگار با iOS 26
فهرست دستگاههایی که این بهروزرسانی مهم را دریافت خواهند کرد به شرح زیر است. شایان ذکر است که مدلهای iPhone XS، iPhone XS Max و iPhone XR از این بهروزرسانی پشتیبانی نخواهند کرد.
- تمامی مدلهای آیفون ۱۷
- تمامی مدلهای آیفون ۱۶
- تمامی مدلهای آیفون ۱۵
- تمامی مدلهای آیفون ۱۴
- تمامی مدلهای آیفون ۱۳
- تمامی مدلهای آیفون ۱۲
- تمامی مدلهای آیفون ۱۱
- آیفون SE نسل دوم و جدیدتر
زمانبندی عرضه و ویژگیهای کلیدی iPadOS 26
کاربران تبلتهای اپل نیز همزمان با صاحبان آیفون، در تاریخ ۱۵ سپتامبر به iPadOS 26 دسترسی پیدا خواهند کرد.
محور اصلی این نسخه، تبدیل آیپد به ابزاری کارآمدتر برای کارهای حرفهای است و تلاش شده تا حس و حال کار با یک کامپیوتر مک را شبیهسازی کند. قابلیتهایی نظیر سیستم مدیریت پنجرههای پیشرفته، منوبار بازطراحیشده و داک هوشمندتر، همگی در راستای این هدف طراحی شدهاند. همچنین، ظاهر جدید Liquid Glass و سایر ویژگیهای iOS 26 در این سیستمعامل نیز حضور دارند تا یکپارچگی میان دستگاهها حفظ شود.
آیپدهای سازگار با iPadOS 26
لیست آیپدهایی که با این سیستمعامل سازگار هستند عبارتند از (تنها مدل iPad نسل هفتم از این چرخه بهروزرسانی خارج شده است):
- iPad Pro 13-inch (M4 و جدیدتر)
- iPad Pro 12.9-inch (نسل سوم و جدیدتر)
- iPad Pro 11-inch (نسل اول و جدیدتر)
- iPad Air (M2 و جدیدتر)
- iPad Air (نسل سوم و جدیدتر)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (نسل پنجم و جدیدتر)
- iPad (A16)
- iPad (نسل هشتم و جدیدتر)
منبع: The Verge
نوشته اپل تاریخ انتشار نسخه نهایی iOS 26 و iPadOS 26 را اعلام کرد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala