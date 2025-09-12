میکروفون بی‌سیم Wireless Go III Rode ارزان‌تر از همیشه است

میکروفون بی‌سیم Rode Wireless Go III هم‌اکنون با قیمت پایین‌تری از طریق آمازون با قیمت 199 دلار از طریق آمازون به فروش می رسد . این پایین‌ترین قیمت ثبت شده است و نشان دهنده تخفیف 30 درصدی است، زیرا معمولاً 285 دلار قیمت دارد. این معامله برای هر 13 رنگ‌بندی اعمال می‌شود.

این یکی در لیست بهترین میکروفون‌های موبایل ما قرار گرفت. تعادل خوبی بین ویژگی‌ها و ارزش ارائه می‌دهد، که به ویژه در حال حاضر صادق است. این میکروفون صدای عالی، حافظه داخلی، ممیز شناور 32 بیتی و سازگاری جهانی با آیفون، اندروید، دوربین‌ها و رایانه‌های شخصی ارائه می‌دهد.

رنگ‌بندی‌های مختلف نیز خوب هستند و راهی را برای اینفلوئنسرها و سازندگان ارائه می‌دهند تا با تم یا برند یک کانال مطابقت داشته باشند. این دستگاه می‌تواند تا 40 ساعت فیلم را به طور همزمان ذخیره کند و از طریق 2.4 گیگاهرتز به صورت بی‌سیم متصل می‌شود. همچنین دارای لوازم جانبی مانند هاب شارژ، کابل‌های اتصال مختلف، یک بادگیر و یک کیف حمل است.

این میکروفون از طریق بلوتوث متصل نمی‌شود، که می‌تواند برای برخی یک عامل تعیین‌کننده باشد. برنامه مرتبط Rode Central گهگاه با مشکلاتی مواجه می‌شود، اما هیچ‌چیز وجود ندارد که عملکرد کلی را خراب کند. این یک میکروفون عالی با قیمت عالی است.

