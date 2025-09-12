تفاوت اصلی در بخش پردازش گرافیکی نمایان میشود. تراشهی استاندارد A19 که در آیفون 17 به کار گرفته شده، دارای یک پردازندهی گرافیکی (GPU) پنج هستهای است، در حالی که نسخهی A19 Pro در مدلهای آیفون 17 پرو و پرو مکس از یک واحد گرافیکی شش هستهای بهره میبرد. نکتهی جالبتوجه این است که نسخهای از تراشهی A19 Pro که برای مدل «آیفون ایر» در نظر گرفته شده، تنها پنج هستهی گرافیکی دارد. اپل اعلام کرده که معماری گرافیکی در A19 Pro «نسل دوم» فناوری این شرکت محسوب میشود تا بتواند از پس ویژگیهای انحصاری مدلهای پرو برآید. هر دو پردازندهی گرافیکی از رهگیری پرتو (Ray Tracing) شتابیافتهی سختافزاری و فناوری ارتقای وضوح تصویر MetalFX پشتیبانی میکنند.
در بخش ارتباطات، هر دو تراشهی A19 و A19 Pro به چیپ شبکهی بیسیم جدید اپل با نام N1 مجهز شدهاند. این چیپ پشتیبانی از فناوری Wi-Fi 7 و بلوتوث را برای نسل جدید آیفونها به ارمغان میآورد. از نظر عملکرد، به نظر نمیرسد تراشهی A19 پیشرفت چشمگیری نسبت به A18 داشته باشد. اپل در مراسم خود، این تراشه را با A15 که چهار نسل قدیمیتر است مقایسه کرد و مدعی شد پردازندهی مرکزی آن 1.5 برابر و پردازندهی گرافیکی آن 2 برابر سریعتر است. این در حالی است که با توجه به اعلام اپل، قیمت آیفون 17 در مدل پایه از 799 دلار شروع میشود.
هر دو تراشه بر پایهی نسل سوم فرآیند 3 نانومتری TSMC موسوم به N3P تولید شدهاند. این فرآیند تنها 4 درصد افزایش تراکم ترانزیستور نسبت به N3E ارائه میدهد که دلیل اصلی بهبود اندک عملکرد را توجیه میکند. این موضوع میتواند فرصتی برای شرکتهایی مانند کوالکام و مدیاتک فراهم کند تا فاصلهی خود را با اپل کاهش دهند، هرچند این مزیت احتمالاً با معرفی تراشهی A20 که مبتنی بر فناوری نانوشیت N2 خواهد بود، از بین خواهد رفت.
منبع: tomshardware
نوشته تراشههای A19 و A19 پرو اپل با تغییرات ناچیز معرفی شدند اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala