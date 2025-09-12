بلواسکای در حال ارائه تایید سن در داکوتای جنوبی و وایومینگ است

بلواسکای در حال گسترش تایید سن خود در ایالات متحده است. این سرویس از کاربران داکوتای جنوبی و وایومینگ می‌خواهد که برای دسترسی به پیام‌رسانی مستقیم و محتوای بزرگسالان در سایت، سن خود را تأیید کنند.

این به‌روزرسانی پس از آن صورت می‌گیرد که هر دو ایالت قوانینی را تصویب کرده‌اند که پلتفرم‌های آنلاین میزبانی‌کننده محتوای "مضر" را ملزم به تأیید سن کاربران خود می‌کند. رویکرد بلواسکای اقدامات آن در بریتانیا را منعکس می‌کند که پس از تصویب قانون ایمنی آنلاین خود، نیاز به بررسی سن نیز دارد. این شرکت تصمیم گرفته است از خدمات وب کودکان Epic Games برای انجام بررسی‌ها استفاده کند و کاربران می‌توانند بین چندین روش از جمله اسکن شناسه یا بررسی کارت اعتباری یکی را انتخاب کنند.

این سرویس همچنان برای افرادی که در ایالت‌هایی هستند که سن خود را تأیید نمی‌کنند، در دسترس خواهد بود، اما ویژگی‌های خاصی محدود خواهد شد. این شرکت در به‌روزرسانی اعلام کرد: "ما معتقدیم این رویکرد در حال حاضر تعادل درستی برقرار می‌کند." ماه گذشته، این سرویس تصمیم گرفت به جای تبعیت از قانون محدودکننده‌تر تأیید سن که مستلزم مسدود کردن هر کسی بود که سن او تأیید نشده بود، در ایالت می‌سی‌سی‌پی فعالیت خود را متوقف کند.

بلواسکای توضیح می‌دهد: "برای اجرای این تغییر، ما مجبور بودیم منابع قابل توجهی را در راه حلی سرمایه‌گذاری کنیم که معتقدیم آزادی بیان را محدود می‌کند و به طور نامتناسبی به پلتفرم‌های کوچکتر آسیب می‌رساند." "ما در این زمان تصمیم گرفتیم خدمات خود را در آنجا ارائه ندهیم در حالی که چالش‌های قانونی ادامه دارد."

این به‌روزرسانی در حالی ارائه می‌شود که قوانین تأیید سن در ایالات متحده رو به افزایش است. تا به امروز، ۲۵ ایالت قوانینی را تصویب کرده‌اند که نیاز به نوعی تأیید سن برای دسترسی به محتوای بزرگسالان دارد و بسیاری دیگر نیز قوانین مشابهی را در دست بررسی دارند. بلواسکای در پست خود اشاره می‌کند که انتظار دارد مقررات بیشتری در ایالت‌ها و کشورهای دیگر در آینده نزدیک وضع شود.

اصلاحیه، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، ۲:۰۳ بعد از ظهر به وقت ET: این داستان به‌روزرسانی شده است تا ارجاع به اسکن چهره حذف شود. بلواسکای اسکن چهره را برای تأیید سن در بریتانیا فعال می‌کند، اما خدمات وب کودکان Epic Games در حال حاضر این ویژگی را در ایالات متحده ارائه نمی‌دهد. ما از این اشتباه متاسفیم.