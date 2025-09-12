کاوشگر استقامت ناسا نشانه‌های احتمالی از حیات باستانی در مریخ پیدا کرد

ناسا به تازگی اعلام کرده که کاوشگر استقامت آن اخیراً برخی نشانه‌های امیدوارکننده از حیات باستانی در مریخ پیدا کرده است. این کاوشگر نمونه‌ای از سنگ تشکیل‌شده از رسوبات میلیاردها سال پیش را به دست آورده و نشانگرهایی وجود دارد که نشان‌دهنده حضور احتمالی میکروب‌ها در گذشته است.

اساساً، این سنگ‌ها حاوی مواد معدنی هستند که معمولاً در نتیجه یک واکنش شیمیایی بین گل و مواد آلی تشکیل می‌شوند. این لزوماً به این معنا نیست که مریخ زمانی حیات داشته است، زیرا مواد معدنی می‌توانند به دلیل پردازشگرهای غیربیولوژیکی تشکیل شوند. با این حال، این قطعاً یکی از بهترین شواهد ما برای اشاره به این است که سیاره همسایه ما زمانی میزبان نوعی حیات بوده است.

"در زمین، واکنش‌هایی مانند این، که مواد آلی و ترکیبات شیمیایی در گل را ترکیب می‌کنند تا مواد معدنی جدیدی مانند ویویانیت و گریگیت تشکیل دهند، اغلب توسط فعالیت میکروب‌ها انجام می‌شوند،" جوئل هوروویتز، دانشمند سیاره‌شناس دانشگاه استونی بروک، که رهبری این مطالعه را بر عهده داشت، گفت: منتشر شده در مجله Nature . "میکروب‌ها در حال مصرف مواد آلی در این محیط‌ها هستند و این مواد معدنی جدید را به عنوان محصول جانبی متابولیسم خود تولید می‌کنند."

هوروویتز هشدار می‌دهد که این فقط یک نشانگر زیستی بالقوه است و نه اثبات واقعی حیات باستانی. با این حال، بسیاری از دانشمندان بر این باورند که مریخ همیشه به اندازه امروز غیرقابل سکونت نبوده است.

احتمالاً این سیاره در گذشته دور خود مقدار زیادی آب داشته است. محققان پیشنهاد می‌کنند که منطقه‌ای که استقامت این نمونه‌ها را در آن پیدا کرده، زمانی یک دره رودخانه‌ای بوده که به یک دریاچه منتهی می‌شده است، اگرچه این موضوع بیش از 3.5 میلیارد سال پیش بوده است.

این نمونه‌ها سال گذشته جمع‌آوری شدند ، اما محققان برای تجزیه و تحلیل به زمان نیاز داشتند. استقامت از سال 2021 در سطح مریخ سرگردان بوده است . این کاوشگر شش چرخ با استفاده از ابزارهای داخلی خود، نمونه‌های سنگ و خاک سطحی را برای این تجزیه و تحلیل جمع‌آوری می‌کند. این نیز تنها آغاز تحقیقات مورد نیاز در اینجا است.

"در نهایت، تحقیقات پیگیری مجموعه‌ای از فرضیه‌های قابل آزمایش را در اختیار ما قرار می‌دهد تا مشخص کنیم آیا زیست‌شناسی مسئول ایجاد این ویژگی‌ها است یا خیر،" هوروویتز افزود.