ابزارهای کمک نویسندگی مبتنی بر هوش مصنوعی Grammarly اکنون در پنج زبان جدید کار می کنند

از زمان آغاز به کار در سال 2009، Grammarly فقط به یک زبان در دسترس بوده است: انگلیسی. مطمئناً، شما می توانید بین لهجه ها، از جمله انگلیسی کانادایی و هندی، جابجا شوید، اما اگر به هر زبان دیگری می نوشتید، شانسی نداشتید. این دارد امروز تغییر می کند با Grammarly که پشتیبانی بتا را برای پنج زبان دیگر ارائه می دهد: فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، پرتغالی و اسپانیایی.

این به‌روزرسانی برای همه مشتریان Grammarly در دسترس است - چه در کشوری زندگی کنید که به زبانی که می‌خواهید بنویسید صحبت می‌کند یا نه - با پشتیبانی از ویژگی‌های امضای پلتفرم. همانطور که به یکی از زبان های جدید می نویسید، Grammarly را خواهید دید برجسته کردن اشتباهات املایی و دستوری، همچنین پیشنهاداتی در مورد چگونگی بازنویسی پاراگراف های خاص برای اصلاح لحن، سبک و جریان آنها ارائه می دهد. علاوه بر این، با هر یک از شش زبان اصلی که Grammarly اکنون پشتیبانی می کند، این برنامه ترجمه درون خطی را ارائه می دهد، با قابلیت تبدیل متن شما به 19 زبان مختلف.

Grammarly گفت: "ویژگی های جدید اولین گام Grammarly به سمت کمک نوشتاری جامع تر چند زبانه است." "در سال آینده، این شرکت قصد دارد پیشنهادات وضوح پیشرفته تری را در زبان های پشتیبانی شده راه اندازی کند، شبیه به آنچه که در انگلیسی ارائه می دهد."

اگر می خواهید به زبان های فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، پرتغالی یا اسپانیایی شروع به نوشتن کنید، نیازی به تغییر هیچ تنظیماتی در Grammarly ندارید. به شرطی که از برنامه Windows یا Mac یا افزونه Chrome استفاده می کنید، می توانید به سادگی شروع به نوشتن به یکی از زبان های جدید کنید. علاوه بر اینکه برای مشتریان Pro، Enterprise و Education در دسترس است، کاربران رایگان نیز می توانند از پشتیبانی گسترده بهره مند شوند - البته با برخی محدودیت ها.