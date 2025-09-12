اپل ظرفیت باتری سری آیفون ۱۷ را رسما اعلام کرد

بر اساس اطلاعات منتشرشده، ظرفیت باتری هر مدل به شرح زیر است:

آیفون 17: 3,692 میلی‌آمپر ساعت (افزایش 3.7 درصدی نسبت به آیفون 16)

آیفون ایر: 3,149 میلی‌آمپر ساعت

آیفون 17 پرو: 4,252 میلی‌آمپر ساعت (افزایش چشمگیر 18.7 درصدی نسبت به آیفون 16 پرو)

آیفون 17 پرو مکس: 5,088 میلی‌آمپر ساعت (افزایش 8.6 درصدی نسبت به آیفون 16 پرو مکس)

این ارقام با داده‌هایی که چند روز پیش در یک پایگاه داده‌ی رگولاتوری مشاهده شده بود، مطابقت کامل دارد. با این حال، یک ابهام کلیدی همچنان باقی است؛ مشخص نیست که این اعداد به مدل‌های مجهز به سیم‌کارت فیزیکی تعلق دارند یا نسخه‌هایی که تنها از eSIM پشتیبانی می‌کنند. از آنجایی که در اتحادیه‌ی اروپا، مدل‌های آیفون 17، 17 پرو و 17 پرو مکس همچنان با درگاه سیم‌کارت عرضه می‌شوند، منطقی است که این ظرفیت‌ها برای همین نسخه‌ها باشد. اما پایگاه داده‌ی رگولاتوری پیش‌تر اشاره کرده بود که این اعداد متعلق به مدل‌های eSIM-Only هستند و این تناقض، وضعیت را نامشخص نگه داشته است.

در مورد آیفون ایر، این ابهام وجود ندارد، زیرا این مدل در سراسر جهان تنها با فناوری eSIM عرضه می‌شود و ظرفیت باتری آن در همه‌ی مناطق یکسان خواهد بود. برای مقایسه، ظرفیت باتری نسل قبلی، یعنی سری آیفون 16، به این صورت بود: آیفون 16 با 3,561 میلی‌آمپر ساعت، آیفون 16 پلاس با 4,674 میلی‌آمپر ساعت، آیفون 16 پرو با 3,582 میلی‌آمپر ساعت و آیفون 16 پرو مکس با 4,685 میلی‌آمپر ساعت. اپل پیش‌تر اعلام کرده بود که با حذف سینی سیم‌کارت فیزیکی، فضای خالی ایجادشده را با باتری بزرگ‌تری پر می‌کند. قیمت‌گذاری این خانواده‌ی جدید نیز به ترتیب 799 دلار برای آیفون 17، 999 دلار برای آیفون ایر و 1099 دلار برای آیفون 17 پرو تعیین شده و قیمت پایه آیفون 17 پرو مکس 1199 دلار است.

منبع: MacRumors

نوشته اپل ظرفیت باتری سری آیفون ۱۷ را رسما اعلام کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala