جزئیات فاششده توسط Ice Universe ابعاد دقیق این تغییر را روشنتر میکند. ضخامت بدنهی گلکسی S26 اولترا از 8.2 میلیمتر در نسل کنونی به 7.9 میلیمتر کاهش پیدا میکند که آن را به دستگاهی خوشدستتر تبدیل میکند. اما این کاهش با یک افزایش قابل توجه در بخش دیگری جبران میشود: برآمدگی دوربین. این ماژول قرار است 4.5 میلیمتر از سطح پشتی دستگاه بیرونزدگی داشته باشد. این در حالی است که برآمدگی دوربین در گلکسی S25 اولترا تنها 2.4 میلیمتر بود. این اختلاف 2.1 میلیمتری، بزرگترین برجستگی دوربین در پرچمداران اخیر سامسونگ را رقم خواهد زد.
نکتهی جالب توجه در این افشاگری، عدم بهرهبرداری از این فضای اضافی برای ارتقای سختافزاری است. Ice Universe مدعی است که سامسونگ همچنان از همان سنسور تلهفوتوی 50 مگاپیکسلی با اندازهی 1/2.52 اینچ استفاده خواهد کرد. این منبع خبری معتقد است که این حسگر تا سال 2026 عنوان «کوچکترین سنسور تلهفوتو در یک گوشی پرچمدار جهانی» را از آن خود میکند که این موضوع میتواند برای علاقهمندان به عکاسی ناامیدکننده باشد. علاوه بر این، گفته میشود که سامسونگ در حال آزمایش نمونههای اولیهای با برآمدگیهای بزرگتر برای نسلهای آینده است که این موضوع میتواند نشاندهندهی یک استراتژی جدید و بلندمدت در بخش دوربین باشد.
در نهایت، اطلاعات مربوط به وزن دستگاه نیز منتشر شده است. وزن گلکسی S26 اولترا 217 گرم پیشبینی شده که تفاوت ناچیزی با وزن 218 گرمی گلکسی S25 اولترا دارد. این ثبات در وزن به این معناست که علیرغم تغییرات عمده در طراحی و ضخامت بخشهای مختلف، تجربهی کاربری از نظر ارگونومی و وزن دستگاه تقریباً بدون تغییر باقی خواهد ماند و کاربران با همان حس آشنای سابق روبرو خواهند شد.
منبع: Android Authority
منبع متن: digikala