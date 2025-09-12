Reddit، Yahoo، Medium و سایرین در حال اتخاذ استاندارد مجوز جدیدی برای دریافت غرامت در ازای خراشیدن هوش مصنوعی هستند

با ناشران وب در بحران، یک استاندارد باز جدید به آنها اجازه می دهد تا قوانین بازی را برای خراشنده های هوش مصنوعی تعیین کنند. (یا حداقل تلاش خواهد کرد.) استاندارد جدید Really Simple Licensing (RSL) شرایطی را ایجاد می کند که شرکت های هوش مصنوعی انتظار دارند از آن تبعیت کنند. اگرچه اجرای آن یک سوال باز است، اما نمی تواند آسیب برساند که برخی از وزنه برداران از آن حمایت می کنند. در میان دیگران، این لیست شامل Reddit، Yahoo (شرکت مادر Engadget)، Medium و People Inc. است.

RSL شرایط مجوز را به پروتکل robots.txt اضافه می کند، فایل ساده ای که دستورالعمل هایی را برای خزنده های وب ارائه می دهد. گزینه های مجوز پشتیبانی شده شامل رایگان، انتساب، اشتراک، پرداخت به ازای خزیدن و پرداخت به ازای استنباط است. (دومی به این معنی است که شرکت های هوش مصنوعی تنها زمانی به ناشران پرداخت می کنند که محتوا برای تولید پاسخ استفاده شود.)

همراه با این استاندارد، یک سازمان غیرانتفاعی جدید به نام RSL Collective راه اندازی می شود. این سازمان خود را معادل سازمان های غیرانتفاعی مانند ASCAP و BMI می داند که حق امتیاز صنعت موسیقی را مدیریت می کنند. این گروه جدید می گوید که استاندارد آن می تواند "قیمت های بازار منصفانه را تعیین کرده و اهرم مذاکره را برای همه ناشران تقویت کند."

برندهای شرکت کننده شامل بسیاری از قدیمی های اینترنتی هستند. Reddit، People Inc.، Yahoo، Internet Brands، Ziff Davis، wikiHow، O'Reilly Media، Medium، The Daily Beast، Miso.AI، Raptive، Ranker و Evolve Media همگی در این پروژه حضور دارند. داگ لیدز، مدیرعامل سابق Ask.com و ایکارت والتر، یکی از بنیانگذاران RSS، این گروه را رهبری می کنند.

"استاندارد RSL یک روش واضح و مقیاس پذیر برای تعیین شرایط مجوز در عصر هوش مصنوعی به ناشران و پلتفرم ها می دهد." استیو هافمن، مدیرعامل Reddit، در یک بیانیه مطبوعاتی نوشت. "RSL Collective مسیری را برای انجام آن با هم ارائه می دهد. Reddit از هر دو به عنوان گام های مهمی در جهت حفاظت از وب باز و جوامعی که آن را شکوفا می کنند، حمایت می کند." (شایان ذکر است که Reddit با OpenAI و Google قراردادهای مجوز دارد.)

مشخص نیست که آیا شرکت های هوش مصنوعی این استاندارد را رعایت خواهند کرد یا خیر. به هر حال، آنها قبلاً دستورالعمل های robots.txt را نادیده گرفته اند. اما این گروه معتقد است که شرایط آن از نظر قانونی قابل اجرا خواهد بود.

لیدز در مصاحبه ای با Ars Technica به توافق اخیر 1.5 میلیارد دلاری Anthropic اشاره کرد و گفت که "پول واقعی در خطر است" برای شرکت های هوش مصنوعی که به طور "مشروع" آموزش نمی بینند. (با این حال، این توافق پس از رد آن توسط یک قاضی، در هاله ای از ابهام قرار دارد.) لیدز به The Verge گفت که ماهیت جمعی استاندارد نیز می تواند به گسترش هزینه های قانونی کمک کند و چالش ها را برای تخلفات امکان پذیرتر کند.

در مورد اجرای فنی، استاندارد RSL به تنهایی نمی تواند ربات ها را مسدود کند. برای این منظور، این گروه با شرکت ابری Fastly همکاری می کند که می تواند به عنوان نوعی دروازه بان عمل کند. (شاید Cloudflare، که اخیراً یک سیستم پرداخت به ازای خزیدن را راه اندازی کرده است، نیز در نهایت نقش داشته باشد.) لیدز گفت که Fastly می تواند به عنوان "نگهبان در درِ باشگاه" عمل کند.

لیدز به Ars پیشنهاد کرد که برای شرکت های هوش مصنوعی نیز انگیزه هایی وجود دارد. از نظر مالی، می تواند برای آنها ساده تر از بستن قراردادهای مجوز فردی باشد. این می تواند از یک مشکل در محتوای هوش مصنوعی جلوگیری کند: استفاده از منابع متعدد برای یک پاسخ برای جلوگیری از استفاده بیش از حد از یک منبع. اگر محتوا به طور قانونی مجوز داشته باشد، برنامه هوش مصنوعی می تواند به سادگی از بهترین منبع استفاده کند، که پاسخ با کیفیت بالاتری را به کاربر ارائه می دهد و خطر توهم را به حداقل می رساند.

او همچنین به شکایات شرکت های هوش مصنوعی اشاره کرد که هیچ وسیله موثری برای مجوز دادن به محتوای گسترده وب وجود ندارد. لیدز به Ars Technica گفت: "ما به آنها گوش داده ایم و آنچه شنیده ایم این است که ... ما به یک پروتکل جدید نیاز داریم." "با استاندارد RSL، شرکت های هوش مصنوعی یک "راه مقیاس پذیر برای به دست آوردن تمام محتوایی" که می خواهند، در حالی که انگیزه ای را تعیین می کنند که فقط برای بهترین محتوایی که مدل های آنها واقعاً به آن ارجاع می دهند، پرداخت کنند. اگر از آن استفاده می کنند، هزینه آن را پرداخت می کنند، و اگر از آن استفاده نمی کنند، هزینه آن را پرداخت نمی کنند."