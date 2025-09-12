ظاهراً "مالیات بر انعام" شامل حال استریمر مورد علاقه شما نیز می‌شود

استریمرها، یوتیوبرها و سایر تولیدکنندگان محتوا واجد شرایط سیاست جدید "بدون مالیات بر انعام" در قانون "یک لایحه بزرگ و زیبا" هستند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در 4 ژوئیه 2024 آن را امضا کرد. "سازندگان محتوای دیجیتال" در یک لیست مقدماتی مشاغل قرار دارند که وزارت خزانه داری ایالات متحده هفته گذشته منتشر کرد که واجد شرایط کسر مالیات جدید بر انعام هستند. این بدان معناست که یک پادکستر می تواند همان معافیت مالیاتی را دریافت کند که یک پیشخدمت یا متصدی بار.

طبق این راهنمایی، "بیت"هایی که در طول یک پخش زنده Twitch دریافت می شوند یا "تشکرهای ویژه"ای که یک یوتیوبر برای یک آپلود عالی دریافت می کند، ممکن است در فصل مالیات سال آینده بدون مالیات شوند. همانطور که هالیوود ریپورتر اشاره می کند، محدودیت هایی برای میزان کسر این درآمد انعام وجود دارد - حداکثر 25000 دلار در سال و برای کسانی که به تنهایی اظهارنامه مالیاتی می دهند و بیش از 150000 دلار در سال درآمد دارند، به تدریج حذف می شود - و زبانی وجود دارد که نشان می دهد ممکن است هر سناریوی انعام که تولیدکنندگان محتوا با آن روبرو می شوند، اعمال نشود.

به گفته خزانه داری، انعام ها برای کسر مالیات واجد شرایط نخواهند بود "اگر در جریان تجارت یا مشاغل خاصی دریافت شوند"، که شامل "زمینه های بهداشت، هنرهای نمایشی و ورزش" می شود. آیا این بدان معناست که این برای سازندگان محتوا بسیار محدودتر از آن چیزی است که به نظر می رسد؟ احتمالاً، اما این طبقه بندی ها باید قبل از اینکه کسی بتواند با اطمینان بگوید نهایی شوند. در نهایت، سازندگان محتوا منابع درآمد متعددی دارند: اشتراک مستقیم، درآمد تبلیغاتی، مشارکت های پولی، فروش مستقیم و انعام های دیجیتال. اینکه یک کسر مالیاتی جدید چقدر محاسبات آنها را تغییر می دهد، متفاوت خواهد بود.

مالیات بر انعام یکی از چندین وعده انتخاباتی بود که ترامپ داد قبل از انتخاب مجدد خود در نوامبر 2024. این ایده در نهایت در قانون یک لایحه بزرگ و زیبا گنجانده شد، که شاید بیشتر به دلیل کاهش های فاجعه باری که در زمینه رفاه اجتماعی و هزینه های انرژی پاک ایجاد کرد، شناخته شده باشد. همانطور که معلوم شد، این لایحه ممکن است اقتصاد تولیدکنندگان محتوا را نیز تغییر دهد.