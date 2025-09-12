آیفون ۱۷ پرو در برابر ۱۶ پرو؛ با مهم‌ترین تغییرات آشنا شوید

نمایشگر و مقاومت: روشن‌تر از همیشه، سرسخت‌تر از هر زمان

آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس همچنان در همان ابعاد آشنای ۶.۳ و ۶.۹ اینچی نسل قبل عرضه می‌شوند. اما برگ برنده مدل‌های امسال، روشنایی خیره‌کننده آن‌ها در فضای باز است که کنتراست تصویر را تا دو برابر بهبود بخشیده و کار با گوشی زیر نور مستقیم خورشید را به تجربه‌ای لذت‌بخش تبدیل می‌کند.

آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس: حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت در فضای باز

آیفون ۱۶ پرو و پرو مکس: حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت در فضای باز

مقاومت بدنه، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آیفون ۱۷ پرو است که این موضوع را مدیون نسل دوم سرامیک شیلد (Ceramic Shield 2) با مقاومت ۳ برابری در برابر خط و خش هستیم. علاوه بر این، حالا پنل پشتی نیز به این محافظ سرامیکی مجهز شده؛ ویژگی‌ای که در آیفون ۱۶ پرو غایب بود.

قدرت پردازش: قلب تپنده A19 Pro و حافظه رم بیشتر

آیفون ۱۷ پرو به تراشه جدید A19 Pro مجهز شده که به لطف یک «محفظه بخار طراحی‌شده توسط اپل»، عملکردی بی‌نظیر و خنک را برای دفع حرارت و افزایش کارایی به ارمغان می‌آورد.

اگرچه هنوز بنچمارک‌های رسمی منتشر نشده، اما اپل ادعا می‌کند A19 Pro تا ۴۰ درصد عملکرد پایدار بهتری نسبت به نسل قبل ارائه می‌دهد که این بهبود برای گیمینگ، ویرایش ویدیو و اجرای مدل‌های زبان بزرگ محلی، یک جهش بزرگ محسوب می‌شود.

روی کاغذ، هر دو تراشه A19 Pro و A18 Pro دارای مشخصات زیر هستند:

پردازنده مرکزی 6 هسته‌ای

پردازنده گرافیکی 6 هسته‌ای

موتور عصبی 16 هسته‌ای

اما تفاوت کلیدی اینجاست که پردازنده گرافیکی A19 Pro به شتاب‌دهنده‌های عصبی (Neural Accelerators) مجهز شده که در A18 Pro وجود نداشت. همچنین، آیفون ۱۷ پرو با ۵۰٪ رم بیشتر عرضه می‌شود. شواهد از وجود ۱۲ گیگابایت رم (در مقابل ۸ گیگابایت آیفون ۱۶ پرو) خبر می‌دهند، هرچند اپل تنها به گفتن «حافظه بیشتر» بسنده کرده است.

دوربین‌ها: انقلابی در عکاسی موبایل با سنسورهای جدید و زوم قدرتمند

دوربین‌ها، نقطه تمرکز اصلی و میدان خودنمایی آیفون ۱۷ پرو هستند. برای شروع، دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی جای خود را به یک لنز ۱۸ مگاپیکسلی جدید با قابلیت Center Stage داده است. این دوربین با سنسور مربعی خود به شما اجازه می‌دهد حتی با عمودی نگه داشتن گوشی، عکس‌های پرتره یا منظره بگیرید. همچنین هوش مصنوعی به طور خودکار با تشخیص افراد بیشتر در کادر، زاویه دید را گسترش می‌دهد.

در پنل پشتی، شاهد یک مجموعه سه‌گانه شگفت‌انگیز از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی Fusion هستیم که شامل لنزهای اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو می‌شود. (پیش از این، تنها دوربین اصلی از فناوری «فیوژن» بهره می‌برد.)

بزرگ‌ترین تحول در لنز تله‌فوتو رخ داده است؛ لنز ۱۲ مگاپیکسلی نسل قبل، جای خود را به یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی بسیار بزرگ‌تر با طراحی تتراپریزم (tetraprism) داده است. حالا گزینه‌های زوم اپتیکال ۴ و ۸ برابری جایگزین زوم ۵ برابری آیفون ۱۶ پرو شده‌اند و زوم دیجیتال نیز تا ۴۰ برابر افزایش یافته است.

برای فیلم‌برداران حرفه‌ای نیز خبرهای خوبی در راه است:

پشتیبانی از فرمت ProRes RAW

پشتیبانی از Log 2

قابلیت Genlock برای همگام‌سازی دقیق ویدیو بین چندین دوربین

و در نهایت، قابلیت Dual Capture به شما اجازه می‌دهد تا به طور همزمان با دوربین‌های جلو و عقب فیلم‌برداری کنید.

طراحی و رنگ‌بندی: وداع با تیتانیوم، سلام به آلومینیوم و رنگ‌های جسورانه

آیفون ۱۷ پرو با کنار گذاشتن تیتانیوم، به طراحی یکپارچه آلومینیومی روی آورده است. همچنین برآمدگی دوربین جای خود را به یک ماژول دوربین بسیار عریض داده که ظاهری مدرن‌تر به دستگاه بخشیده است.

اپل طراحی جدید را این‌گونه توصیف می‌کند:

«طراحی یکپارچه آلومینیوم برس‌خورده جدید، با آلیاژ آلومینیوم سری ۷۰۰۰ گرید هوافضا ساخته شده تا بهترین عملکرد حرارتی را در تاریخ آیفون ارائه دهد. در پشت دستگاه، فلات دوربین فضای بیشتری برای قطعات داخلی ایجاد کرده و جا را برای یک باتری بزرگ‌تر باز می‌کند. آنتن‌ها نیز در اطراف بدنه یکپارچه شده‌اند تا قدرتمندترین سیستم آنتن‌دهی را در یک آیفون شاهد باشیم.»

اما شاید جنجالی‌ترین تغییر در بخش رنگ‌بندی رخ داده باشد. آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس تنها در سه رنگ عرضه می‌شوند:

نارنجی کیهانی (Cosmic Orange)

آبی عمیق (Deep Blue)

نقره‌ای (Silver)

کاربران حرفه‌ای مدت‌ها بود که منتظر رنگ‌های شاداب‌تر و متنوع‌تر بودند و اپل امسال به این خواسته پاسخ داده است. اما نکته بحث‌برانگیز، حذف رنگ‌های کلاسیک است: امسال خبری از رنگ مشکی یا خاکستری فضایی (Space Gray) نیست. رنگ‌های طلایی یا «کویر» نیز از این مجموعه حذف شده‌اند. اگر از آن دسته کاربرانی هستید که همیشه آیفون مشکی می‌خرید، شاید بهترین گزینه اپل برای شما امسال، آیفون ایر باشد!

عمر باتری: شکستن رکوردهای گذشته

اپل امسال در زمینه عمر باتری پیشرفت چشمگیری داشته است. به طوری که مدل کوچک‌تر آیفون ۱۷ پرو، حتی از مدل بزرگ پرو مکس سال گذشته نیز عمر باتری بیشتری دارد و مدل ۱۷ پرو مکس رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است.

مقایسه عمر باتری در مدل‌های پرو:

آیفون ۱۷ پرو: تا ۳۳ ساعت پخش ویدیو (یا ۳۰ ساعت استریم)

آیفون ۱۶ پرو: تا ۲۷ ساعت پخش ویدیو (یا ۲۲ ساعت استریم)

و در مدل‌های پرو مکس:

آیفون ۱۷ پرو مکس: تا ۳۹ ساعت پخش ویدیو (یا ۳۵ ساعت استریم)

آیفون ۱۶ پرو مکس: تا ۳۳ ساعت پخش ویدیو (یا ۲۹ ساعت استریم)

حافظه داخلی و قیمت‌گذاری: خبرهای غافلگیرکننده و خوشایند

اپل تغییرات بزرگی در زمینه حافظه داخلی ایجاد کرده است. خبر خوب اینکه حافظه پایه تمام مدل‌های آیفون ۱۷، از جمله نسخه‌های پرو و پرو مکس، به ۲۵۶ گیگابایت افزایش یافته است. (در نسل قبل، تنها مدل پرو مکس با حافظه پایه ۲۵۶ گیگابایتی عرضه می‌شد.) همچنین برای اولین بار، مدل پرو مکس با گزینه حافظه ۲ ترابایتی نیز قابل سفارش است.

در بخش قیمت‌گذاری، با وجود شایعات فراوان مبنی بر افزایش قیمت، اپل خبرهای خوبی برای کاربران دارد:

قیمت آیفون ۱۷ پرو از ۱۰۹۹ دلار شروع می‌شود: این قیمت در ظاهر ۱۰۰ دلار گران‌تر از نسل قبل است، اما با توجه به دو برابر شدن حافظه پایه، در عمل هم‌قیمت نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آیفون ۱۶ پرو تمام می‌شود.

قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس از ۱۱۹۹ دلار شروع می‌شود: دقیقاً هم‌قیمت با آیفون ۱۶ پرو مکس.

قیمت نسخه‌های با حافظه بالاتر نیز به ازای هر پله افزایش (۵۱۲ گیگابایت، ۱ ترابایت و ۲ ترابایت) ۲۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی نهایی

در مجموع، آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس مجموعه‌ای از تغییرات و بهبودهای قابل توجه را نسبت به نسل قبل ارائه می‌دهند. ارتقاء چشمگیر دوربین‌ها و عمر باتری، پاسخ به دو مورد از مهم‌ترین خواسته‌های کاربران بوده و به نظر می‌رسد بهبود عملکرد پردازشی نیز بسیار محسوس خواهد بود.گبا این حال، طراحی جدید آلومینیومی و به خصوص حذف رنگ‌های محبوبی مانند مشکی و خاکستری، ممکن است برای برخی کاربران بحث‌برانگیز باشد و آن‌ها را برای خرید به تردید بیندازد.

منبع: 9To5Mac

