Lyft ناوگان خودران را با May Mobility در آتلانتا راه اندازی می کند

Lyft و May Mobility برای راه اندازی ناوگانی از خودروهای خودران در آتلانتا با هم همکاری کرده اند. این یک برنامه آزمایشی است، بنابراین در حال حاضر فقط برای مسافران Lyft در منطقه مرکز شهر آتلانتا در دسترس است. این شرکت ها یک "رویکرد سنجیده و ایمنی محور" را با این عرضه وعده می دهند.

این ناوگان شامل خودروهای هیبریدی-الکتریکی Toyota Sienna Autono-MaaS مجهز به فناوری خودران May Mobility است. Lyft و May Mobility سال گذشته این مشارکت را اعلام کردند، اما آتلانتا اولین شهری است که ناوگانی از خودروهای خودران را دریافت می کند.

Atlanta, we're here! Our autonomous vehicle pilot program with @Lyft is now live in Midtown. Find us in the Lyft app! pic.twitter.com/TFfDg23D8Y — May Mobility (@May_Mobility) September 10, 2025

این سفرها کاملاً خودران خواهند بود، اما هر خودرو دارای یک انسان خواهد بود تا در صورت بروز مشکل، اقدام کند. این اپراتورهای آماده به کار آموزش دیده اند تا در صورت نیاز فرمان را در دست بگیرند. این شرکت ها بازه زمانی برای زمانی که دیگر نیازی به این اپراتورهای آماده به کار نیست را اعلام نکرده اند.

مشتریان به کنترل دما دسترسی خواهند داشت که خوب است. با این حال، صدا زدن یکی از این خودروها تا حدودی تصادفی است. شما باید در منطقه خدمات باشید، از برنامه استفاده کنید و امیدوار باشید. Lyft و May Mobility می گویند که تعداد خودروهای موجود را افزایش می دهند و ساعات کار خدمات را در "ماه های آینده" گسترش می دهند.

این دومین راه اندازی May Mobility در جورجیا است، زیرا این شرکت ناوگانی از خودروهای بدون راننده را در حومه شهر آتلانتا، Peachtree Corners، اداره می کند. رقیب اصلی Lyft، Uber، نیز در این فضا گام های جدی برداشته است. این شرکت با Lucid وارد شراکت شده است تا ناوگانی عظیم از 20000 خودروی خودران ایجاد کند. همچنین برنامه هایی برای راه اندازی برنامه های آزمایشی خودران در سراسر جهان دارد.