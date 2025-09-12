AirPods Pro 3 ارتقاء بزرگی نسبت به AirPods Pro 2 است. اگرچه اپل به طور مداوم ویژگیهای جدیدی را در طول سه سال گذشته به این ایربادها اضافه کرده است، اما از زمان عرضه اولین مدل در سال 2019، طراحی یا شکل ایربادها را تغییر نداده است. با AirPods Pro 3، ممکن است تا زمانی که سریهای جدید گوشی را بردارید، متوجه این تغییرات نشوید، و مهمترین ارتقاها همگی در داخل هستند. پس از بررسی کوتاه و فوری من پس از عرضه آیفون 17 دیروز، از آن زمان زمان بیشتری را صرف آزمایش همه ویژگیهای جدید در AirPods Pro 3 کردهام - از حذف نویز فعال (ANC) بهبود یافته گرفته تا ترجمه زنده و نظارت بر ضربان قلب.
ANC قویتر از طریق فناوری و سریهای گوشی
اپل میگوید ANC در AirPods Pro 3 دو برابر بیشتر از AirPods Pro 2 و چهار برابر بیشتر از AirPods Pro اصلی، نویز را مسدود میکند. بخش بزرگی از این امر به دلیل میکروفونهای با نویز فوقالعاده کم و صدای محاسباتی در ایربادها است، اما سریهای جدید گوشی تزریق شده با فوم نیز نقش حیاتی ایفا میکنند.
آخرین سریهای گوشی همچنان از جنس سیلیکون در قسمت بیرونی مانند Pro 2 هستند، اما اکنون با فوم تزریق شدهاند. این امر انزوای نویز غیرفعال بسیار بهتری را برای مسدود کردن حواسپرتی فراهم میکند و به صداهای فرکانس بالا مانند صدای انسان کمک میکند. در واقع، این هفته چندین بار اتفاق افتاد که یک نماینده اپل مجبور شد روی شانهام بزند زیرا با AirPods Pro 3، صدای او را در کنارم نمیشنیدم. مهم نیست که چگونه این کار را انجام دادند، این واقعیت که اپل در خاموش کردن همکاران پرحرف در AirPods Pro 3 کار بهتری انجام میدهد، یک تغییر خوشایند است. این موضوع وقتی چشمگیرتر میشود که در نظر بگیرید بیشتر رقبا برای کاهش حجم صدای انسان در ایربادها و هدفونهای خود با مشکل مواجه هستند.
AirPods Pro 3 در عملکرد کلی حذف نویز نیز کم نمیآورد. در طول شبیهسازی صدای هواپیما و صداهای ضبطشده از یک کافه شلوغ، ایربادها به خوبی توانستند حواسپرتی ناخواسته هر دو را کاهش دهند. علاوه بر این، AirPods Pro 3 منطقه شلوغ نمایش در خارج از کنفرانس اصلی را خاموش کرد و برای چند ثانیه در طول یک روز پر استرس، یک مهلت خوشایند فراهم کرد.
ترجمه زنده سرانجام از راه رسید
پس از اینکه اپل در کنفرانس جهانی توسعه دهندگان (WWDC) درباره ترجمه زنده در iOS 26 صحبت کرد، ناامید شدم که این برنامههای اولیه شامل AirPods نمیشد. باید میدانستم که اعلامیه مربوط به ایربادها با تکرار بعدی AirPods Pro همراه خواهد بود. مانند Pixel Buds گوگل، رویکرد اپل به این ویژگی متکی به یک آیفون متصل برای انجام تمام کارهای سنگین است که توسط برنامه Translate پشتیبانی میشود. با این حال، برای روشن کردن ترجمه زنده نیازی به تعامل طولانی با تلفن ندارید. میتوانید هر دو AirPods را فشار دهید و نگه دارید، از سیری بپرسید یا میانبر دکمه Action را برای این کار تنظیم کنید. به عنوان یادآوری، ترجمه زنده در AirPods Pro 3، AirPods Pro 2 و AirPods 4 با ANC در دسترس خواهد بود، زیرا همه آنها دارای تراشه H2 هستند.
در طول یک نمایش سریع، ترجمه زنده به خوبی کار کرد و به سرعت زبان اسپانیایی صحبت شده توسط یک نماینده اپل را به انگلیسی تبدیل کرد، که سیری سپس در AirPods Pro 3 منتقل کرد. یک تاخیر جزئی وجود دارد، که قابل انتظار است، زیرا صدای ضبط شده در یک آیفون پردازش میشود و سپس به زبان دوم ترجمه میشود. این ممکن است باعث برخی مکثهای ناخوشایند شود، اما باید منتظر آزمایش بیشتر در دنیای واقعی بمانم تا مطمئن شوم. متوجه شدم که ترجمههای متنی قبل از اینکه از طریق ایربادها ارائه شوند، در برنامه ظاهر میشوند، اما باز هم، این واقعاً تعجبآور نیست زیرا آیفون مغز متفکر این عملیات است. به علاوه، میخواهید از تلفن به عنوان یک نمایشگر افقی در اینجا استفاده کنید، زیرا این برنامه رونویسی بیدرنگ را برای شخصی که با او صحبت میکنید ارائه میدهد.
یکی از جنبههای ترجمه زنده که ممکن است تا زمانی که واقعاً از آن در AirPods استفاده نکنید، مورد توجه قرار نگیرد، نقش ANC در این فرآیند است. پس از فعال کردن ویژگی ترجمه، حذف نویز فعال شروع به کار میکند تا صدای گوینده را کاهش دهد تا بتوانید به وضوح ترجمه از سیری را در ایربادها بشنوید. این به طور خودکار اتفاق میافتد، و در طول نمایش من هرگز احساس نکردم که نیاز دارم به صورت دستی صدا را تنظیم کنم تا بتوانم بهتر ترجمه انگلیسی را بر روی صدای اسپانیایی گوینده بشنوم.
ردیابی ضربان قلب، اما فقط برای تمرینات
یکی دیگر از اضافات بزرگ به AirPods Pro 3، نظارت بر ضربان قلب است. اپل برای اولین بار این قابلیت را در Beats Powerbeats Pro 2 معرفی کرد و از یک حسگر فوتوپلتسموگرافی (PPG) برای اندازهگیری جذب نور در جریان خون استفاده میکند. آمار ضربان قلب فقط در برنامه Fitness در طول تمرینات قابل مشاهده است، بنابراین اگر به دنبال نگهداری زبانه ها در سایر برنامه ها یا ویجت ها هستید، بدشانس هستید. اما وقتی صحبت از ردیابی فعالیت به میان میآید، گروه کر شتابسنجها، ژیروسکوپ، GPS و یک مدل جدید هوش مصنوعی روی دستگاه با حسگر PPG ترکیب میشوند تا آمار مربوط به 50 تمرین مختلف را نظارت کنند.
این یکی دیگر از ویژگیهایی است که باید قبل از اینکه بتوانم شایستگیهای آن را به درستی ارزیابی کنم، در خانه آزمایش کنم، بهویژه از آنجایی که آزمایش من در اینجا در کوپرتینو فقط شامل یک پیادهروی سه دقیقهای بود. مطمئناً، ضربان قلب زنده من در صفحه تمرین در کنار مسافت طی شده، سرعت متوسط، کالری سوزانده شده و زمان سپری شده نمایش داده شد. پس از اتمام آن جلسه پر زحمت، میتوانستم میانگین ضربان قلب خود را در خلاصه جزئیات تمرین، درست بالای نمودار اطلاعات، ببینم.
صدای بهبودیافته از طریق جریان هوای بیشتر
اپل عاشق بحث در مورد جریان هوا در هنگام عملکرد صوتی در AirPods است و این شرکت سیستم تهویه را در AirPods Pro 3 بازطراحی کرده است تا کیفیت صدا را بهبود بخشد. این شرکت همچنین سری گوشی را چرخاند تا صدا را مستقیمتر به داخل گوش بتاباند. همراه با Adaptive EQ، این ترکیب باس عمیقتر و صحنه صدای گستردهتری را برای گوش دادن فضایی فراگیرتر ارائه میدهد.
برای جابجایی همه آن هوا، تیم آکوستیک اپل مجموعه جدیدی از محفظههای تنظیمشده را طراحی کرد تا جریان کلی را به حداکثر برسانند. و در نتیجه، سیستم تهویه باید بزرگتر باشد، بنابراین اکنون سیستم تهویه روی ایربادها تقریباً دو برابر بزرگتر از سیستم تهویه روی AirPods Pro 2 است. سپس، برای استفاده صحیح از تمام آن فضای هوای موجود، اپل مجبور شد درایور/مبدل را کمی بازطراحی کند تا به فرکانس های لازم برسد. Adaptive EQ نیز گسترش یافته است زیرا میکروفون های رو به داخل در AirPods Pro 3 به گونهای جابجا شدهاند که تا حد زیادی توسط کناره های کانال گوش مسدود نشوند.
آهنگ "آلاسکا" از مگی راجرز، آهنگ آزمایشی منتخب در طول نسخه ی نمایشی من بود، آهنگی که من با آن آشنا هستم زیرا آلبوم Heard It in a Past Life را بسیار شنیده ام. فراتر از پیشرفتهای باس و افکت فضایی، چیزی که در مورد ارتقاء صوتی من را تحت تأثیر قرار داد، سطح جزئیاتی بود که AirPods Pro 3 اکنون ارائه میدهد. جدا شدن طبل باس و قابلمه دستی غوطه وری را افزایش می دهد، اما بافت در صدای هر دو نیز وجود دارد که معمولاً در اکثر ایربادها و هدفون ها از بین می رود. من در پرواز به اینجا به AirPods Pro 2 گوش دادم تا حافظه ام را تازه کنم و بلافاصله مشخص شد که اپل ارتقاءهای بزرگی در کیفیت صدا در این مدل جدید ایجاد کرده است.
AirPods Pro 3 هم اکنون با قیمت 249 دلار از اپل، آمازون و سایر خرده فروشان برای پیش سفارش در دسترس است. این محصول در 19 سپتامبر در کنار خانواده آیفون 17 و اپل واچ های جدید عرضه می شود.