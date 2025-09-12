موفقیت اوراکل در این حوزه با اعداد و ارقام خیرهکنندهای پشتیبانی میشود. سافرا کاتز، از مدیران ارشد شرکت، اعلام کرد که اوراکل قراردادهای جدیدی به ارزش 455 میلیارد دلار با مشتریان خود منعقد کرده است که بخش بزرگی از آن به همکاری با غولهای هوش مصنوعی مانند متا، OpenAI و xAI بازمیگردد. این حجم از قراردادها، اوراکل را به یکی از ستونهای اصلی زیرساختهای محاسباتی برای توسعهی مدلهای پیشرفتهی هوش مصنوعی تبدیل میکند و نشان میدهد که این شرکت توانسته است جایگاه محکمی در رقابت با آمازون و مایکروسافت برای خود ایجاد کند.
چشمانداز آیندهی اوراکل نیز به همان اندازه درخشان به نظر میرسد. مدیران شرکت پیشبینی میکنند که درآمد حاصل از خدمات ابری تا سال مالی 2030 به 144 میلیارد دلار خواهد رسید که جهشی عظیم نسبت به درآمد فعلی محسوب میشود. این پیشبینی جسورانه، علیرغم گزارش مالی فصلی که اندکی ضعیفتر از حد انتظار بود، توانست اعتماد سرمایهگذاران را به خود جلب کند. آنها به وضوح بر این باورند که سرمایهگذاریهای سنگین فعلی اوراکل در مراکز داده و سختافزار، در بلندمدت بازدهی فوقالعادهای خواهد داشت. البته این افزایش هزینههای سرمایهای ممکن است حاشیهی سود شرکت را در کوتاهمدت تحت فشار قرار دهد، اما بازار نشان داده که حاضر است برای نقشآفرینی اوراکل در آیندهی هوش مصنوعی، ریسک آن را بپذیرد.
منبع: Yahoo
نوشته لری الیسون با صعود ۴۰ درصدی سهام اوراکل از ایلان ماسک پیشی گرفت اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala