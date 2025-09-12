رندرهای گلکسی S26 پرو از طراحی آشنا خبر می‌دهند

بر اساس اطلاعاتی که منبع معتبر، OnLeaks، با همکاری Android Headlines منتشر کرده، پرچم‌دار پایه‌ی جدید سامسونگ برخلاف مدل اج، تغییرات ظاهری چشمگیری ندارد. اصلی‌ترین تحول در طراحی گلکسی S26 پرو، بازطراحی ماژول دوربین است. این گوشی از طراحی مستطیلی و بدون لرزش مدل اج پیروی نمی‌کند، بلکه یک ماژول برجسته‌ی کپسولی‌شکل را به کار گرفته که مشابه آن برای گلکسی S26 اولترا و گلکسی زد فولد 7 نیز پیش‌بینی شده است. این استراتژی از سوی سامسونگ قابل درک است؛ این شرکت تمایل دارد زبان طراحی خود را در میان محصولات مختلف یکپارچه سازد.

طراحی لنزهای جدا از هم که با گلکسی S22 اولترا در حدود چهار سال پیش آغاز شد، دیگر به پایان چرخه‌ی عمر خود رسیده و به نظر می‌رسد سامسونگ نسل جدید را فرصتی برای یک دگرگونی می‌داند. در این میان، مدل اج به‌عنوان یک استثنا با طراحی فوق باریک باقی می‌ماند، اما این موضوع مشکل ناپایداری سایر مدل‌ها روی سطوح صاف را حل نمی‌کند.

تغییر مهم دیگر این گوشی که در رندرها به‌سادگی دیده نمی‌شود، افزایش اندازه‌ی نمایشگر است. سامسونگ، هم‌راستا با اپل که نمایشگر آیفون 17 را بزرگ‌تر کرده، صفحه‌نمایش گلکسی S26 پرو را از 6.2 اینچ به 6.3 اینچ ارتقا داده است. این نمایشگر با حاشیه‌های حداقلی همراه شده تا ابعاد کلی دستگاه تا حد ممکن کوچک بماند. اگرچه این تفاوت 0.1 اینچی در استفاده‌ی روزمره چندان به چشم نمی‌آید، اما این تصمیم سامسونگ را در رقابت با محصولات اپل و گوگل در جایگاه بهتری قرار می‌دهد. طبق گزارش Android Headlines، ابعاد دقیق این گوشی 149.3 × 71.4 × 6.96 میلی‌متر خواهد بود. این ارقام نشان‌دهنده‌ی افزایش 2.5 میلی‌متری در ارتفاع و حدود 1 میلی‌متر در عرض نسبت به نسل قبل است، اما در عین حال، ضخامت بدنه حدود 2 میلی‌متر کاهش یافته است. با این حال، برآمدگی دوربین ضخامت کلی را به 10 میلی‌متر می‌رساند و مشکل لرزش روی میز را پابرجا نگه می‌دارد.

