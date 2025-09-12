جزئیات منتشرشده نشان میدهد که دوربین تلهفوتوی 3 برابری این گوشی از یک سنسور 10 مگاپیکسلی 1/3.94 اینچی با پیکسلهای 1.0 میکرومتری استفاده خواهد کرد. این در حالی است که گلکسی S25 اولترا به سنسور Sony IMX754 با ابعاد بزرگتر 1/3.52 اینچ و پیکسلهای 1.12 میکرومتری مجهز است. کوچکتر شدن ابعاد سنسور و پیکسلها معمولاً به معنای کاهش توانایی در جذب نور و افت کیفیت تصویر، بهویژه در شرایط نوری ضعیف، است. این تصمیم عجیب در حالی گرفته میشود که رقبایی مانند اپل با آیفون 17 پرو (سنسور 48 مگاپیکسلی 1/2.55 اینچی) و ویوو با X200 پرو (سنسور 200 مگاپیکسلی 1/1.4 اینچی) در حال تقویت سختافزار دوربینهای خود هستند.
به نظر میرسد سایر دوربینهای گلکسی S26 اولترا نیز تغییر چشمگیری نخواهند داشت. دوربین اصلی احتمالاً همان سنسور 200 مگاپیکسلی باقی میماند و دوربین فوقعریض نیز از همان سنسور 50 مگاپیکسلی جدیدی که در S25 اولترا معرفی شد، بهره خواهد برد. شایعات اولیه دربارهی استفاده از یک سنسور 200 مگاپیکسلی برای دوربین پریسکوپ 5 برابری نیز با اطلاعات جدیدتر رنگ باخته و انتظار میرود این ماژول نیز با همان سنسور 50 مگاپیکسلی به کار خود ادامه دهد.
طبق گفتهی Ice Universe، مدیران سامسونگ در حال بررسی گزینهها هستند، اما ظاهراً زمان برای ایجاد یک تغییر اساسی مانند استفاده از لنز 50 مگاپیکسلی 4 برابری از دست رفته است. همچنین، هزینهی بالا مانع از بهکارگیری یک سنسور 200 مگاپیکسلی در ماژول تلهفوتو شده است. با این حساب، دلیل ضخیمتر شدن برآمدگی دوربین در S26 اولترا در هالهای از ابهام قرار دارد. اگر سختافزار دوربینها ارتقا نیافته یا حتی پسرفت کرده، باید منتظر ماند و دید که آیا سامسونگ برگ برندهی دیگری مانند بهبود اپتیک لنزها را در آستین دارد یا خیر.
