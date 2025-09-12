سونی در حال ارائه یک برنامه موبایل کنترل والدین پلی استیشن است

سونی بالاخره دارد به چیزی می‌رسد که نینتندو و مایکروسافت سال‌هاست آن را دارند. برنامه جدید PlayStation Family عمدتاً به عنوان یک برنامه موبایل برای کنترل والدین کنسول عمل می‌کند. با این حال، والدین نیز در نسخه موبایل مزایای اضافی کمی دریافت می‌کنند.

این برنامه شامل یک فرآیند راهنمای "متفکرانه" است. (تصور می کنم بسیاری از مردم تلفن یا تبلت خود را به کنسول ترجیح دهند.) هنگامی که همه چیز تنظیم شد، والدین می توانند هر کاری را که قبلاً روی کنسول انجام می دادند، انجام دهند. این شامل تعیین محدودیت های زمان بازی، مشاهده گزارش های فعالیت (روزانه و هفتگی)، مدیریت هزینه ها و ایجاد فیلترهای محتوا است. والدین همچنین می توانند از این برنامه برای پیکربندی تنظیمات حریم خصوصی برای ویژگی های اجتماعی استفاده کنند.

یکی از مزایای خوب اپلیکیشن موبایل، دریافت اعلان‌های لحظه‌ای از بازی‌ای است که کودک در حال انجام آن است. والدین همچنین می توانند درخواست های فرزندان خود را برای زمان بازی اضافی یا دسترسی به بازی های محدود شده از داخل برنامه تایید یا رد کنند. این ویژگی احتمالاً بسیار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اگرچه این یک ارائه خوشایند است، اما سونی کاملاً دیر به مهمانی رسیده است. برنامه Xbox Family Settings پنج سال پیش راه اندازی شد. کنترل های والدین نینتندو حتی زودتر از آن، همراه با ورود Switch اصلی عرضه شدند.

این برنامه از امروز به صورت جهانی عرضه می شود. اگر هنوز آن را نمی بینید، می توانید پیوندهای فروشگاه را برای iOS یا Android امتحان کنید.