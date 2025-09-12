عملکرد پردازشی مدلهای مختلف سری آیفون 17 پیشرفت معقول اما نه چندان انقلابی را نشان میدهد. آیفون 17 استاندارد با کسب امتیاز 3608 در بخش تکهستهای و 8810 در بخش چندهستهای، بهبودی حدوداً 10 تا 11 درصدی را نسبت به نسل پیشین خود تجربه کرده است. این روند برای مدلهای پرو نیز مشابه است؛ آیفون 17 پرو با 12 گیگابایت رم امتیازهای 3674 و 8824 را ثبت کرده و آیفون 17 پرو مکس با امتیازهای 3781 و 9679، جایگاه خود را بهعنوان قویترین مدل تثبیت میکند. این ارقام نشان میدهد که اپل به بلوغ مناسبی در معماری پردازندههای مرکزی خود دست یافته و بهبودهای این بخش بهصورت تدریجی صورت میگیرد.
در مقابل، بخش گرافیک داستان کاملاً متفاوتی را روایت میکند. آیفون 17 استاندارد با امتیاز 37,014 در آزمون Metal، حدود 33 درصد قویتر از نسل قبل ظاهر شده است. این جهش در مدلهای پرو بسیار چشمگیرتر است. آیفون 17 پرو با کسب امتیاز 44,342، افزایشی 32 درصدی را نسبت به آیفون 16 پرو نشان میدهد. اوج این پیشرفت در آیفون 17 پرو مکس دیده میشود که با امتیاز 45,657، حدود 40 درصد عملکرد گرافیکی بهتری نسبت به نسل قبلی خود دارد. این تمرکز ویژه بر GPU میتواند نشانهای از برنامههای گستردهتر اپل برای پشتیبانی از بازیهای سنگینتر، ویرایش ویدیوهای حرفهای و تقویت قابلیتهای هوش مصنوعی و واقعیت ترکیبی روی دستگاه باشد.
مدل آیفون 17 ایر نیز که از نسخهای با هستههای کمتر از تراشهی A19 پرو استفاده میکند، با امتیاز گرافیکی 37,743 عملکردی نزدیک به مدل استاندارد دارد، اما در بخش چندهستهای با امتیاز 9023 کمی بهتر عمل کرده است. این نتایج در مجموع، استراتژی اپل را برای تفکیک واضحتر توانمندیها، بهخصوص در حوزهی گرافیک، میان مدلهای استاندارد و پرو آشکار میسازد. برای یادآوری باید بگوییم قیمت آیفون 17 از 799 دلار شروع میشود و سه مدل دیگر با قیمت پایه 999 و 1099 و 1199 دلار راهی بازار خواهند شد.
