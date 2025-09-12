متا آزمایش می‌کند که به هر کسی اجازه می‌دهد به یادداشت‌های انجمن امتیاز دهد

به عنوان بخشی از یک آزمایش جدید، متا به هر کسی اجازه می‌دهد به یک یادداشت انجمن امتیاز دهد یا برای یک پست درخواست دهد، گای روزن، مدیر ارشد امنیت اطلاعات متا، اشتراک‌گذاری در X. پس از آزمایش این ویژگی در ماه مارس، این شرکت رسماً یادداشت‌های انجمن را به عنوان جایگزینی برای برنامه بررسی حقایق خود در آوریل سال جاری معرفی کرد.

شما باید درخواست دهید تا در واقع یادداشت‌های انجمن را بنویسید، اما آزمایش جدید متا به این معنی است که هر کسی که یک یادداشت را می‌بیند می‌تواند به آن امتیاز دهد تا نشان دهد که آیا مفید است یا خیر. آن‌ها همچنین می‌توانند در صورتی که یک پست نادرست باشد یا به زمینه اضافی نیاز داشته باشد، درخواست یادداشت کنند. براساس تصویری که روزن به اشتراک گذاشته است، سیستم امتیازدهی متا یک لایک یا دیس‌لایک ساده است، اما این واقعیت که این شرکت سیستم را به روی ورودی‌های بیشتر باز می‌کند، نشانه‌ای از گسترش مداوم آن است.

We’re testing new Community Notes features at Meta:

Anyone can now request a note or rate if a note is helpful

- Users get notified when posts they’ve interacted with receive a Community Note

- 70,000+ contributors have written 15,000+ notes (6% published).

Learn more or join:… pic.twitter.com/WCQC3CMnbe — Guy Rosen (@guyro) September 10, 2025

این آزمایش همچنین شامل یک سیستم جدید برای اطلاع‌رسانی به کاربران است اگر با پستی که یک یادداشت انجمن دریافت می‌کند تعامل داشته باشند. متا در گذشته کار مشابهی با پست‌هایی که بررسی صحت شده بودند انجام داد، بنابراین به نظر می‌رسد راه خوبی برای اطلاع‌رسانی به مردم است اگر چیزی گمراه‌کننده خوانده باشند. البته، انتظار نداشته باشید که خیلی زود این اعلان‌ها را دریافت کنید. روزن می‌گوید در حالی که بیش از 70،000 نفر یادداشت‌های انجمن را می‌نویسند و بیش از 15000 یادداشت در واقع نوشته شده است، تنها شش درصد منتشر شده‌اند. متا هنوز در مراحل اولیه این فرآیند است.

یادداشت‌های انجمن تنها یک جزء از چرخش راست‌گرایانه بزرگ‌تری است که متا پس از انتخاب مجدد ترامپ اتخاذ کرده است. در حالی که این سیستم به عنوان حامی آزادی بیان طراحی شده است، لزوماً همان توانایی مقابله با اطلاعات نادرست را که بررسی صحت ارائه می‌دهد، ارائه نمی‌دهد. به عنوان مثال، گزارش‌های متعدد دریافتند که برنامه یادداشت‌های انجمن X کار کمی برای رفع مشکل اطلاعات نادرست در این پلتفرم انجام داد.