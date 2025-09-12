اپل به آرامی ایرپادز را به یک گجت پوشیدنی همیشه روشن تبدیل می کند

AirPods Pro 3 اپل که در رویداد آیفون 17 دیروز معرفی شد، حذف نویز فعال بهتری دارد و نوک های گوش پر شده از فوم، اما مهمترین ویژگی جدید آن یک ویژگی ظریف است: اپل دلایل بیشتری برای اینکه هرگز آنها را بیرون نیاورید، ارائه کرده است.

استفاده از هدفون در حالی که با کسی صحبت می کنید یا در جمع تعامل دارید، در یک مقطع یک اشتباه اجتماعی محسوب می شد، اما فراگیری ایرپادز و ویژگی های جدیدی که اپل اضافه کرده است، شروع به تغییر این موضوع کرده است. ویژگی Conversation Awareness ایرپادز پرو، که می تواند به طور خودکار صدا را در حین صحبت با کسی کم کند، ساده ترین بیان این ایده است، اما اکثریت قریب به اتفاق بهبودهایی که این شرکت در هدفون های بی سیم خود ایجاد کرده است، دلایلی برای نگه داشتن آنها در گوش نیز ایجاد کرده است.

ویژگی های سلامت شنوایی که اپل در سال 2024 عرضه کرد را در نظر بگیرید. نه تنها به ایرپادز پرو شما اجازه می دهند به عنوان ابزاری برای بررسی سلامت گوش شما عمل کنند، بلکه می توانند به عنوان سمعک و حتی محافظت از شنوایی در یک محیط پر سر و صدا عمل کنند. با AirPods Pro 3، می توانید نظارت بر ضربان قلب و ترجمه زنده را به لیست رو به رشد دلایل پوشیدن مداوم AirPods اضافه کنید. حسگر ضربان قلب جدید Pro 3 به این معنی است که می توانید از آنها برای ردیابی برخی از تمرینات و نمایش معیارهای سلامتی خود در تلویزیون خود در طول یک کلاس Apple Fitness+ استفاده کنید، ویژگی ای که معمولاً منحصر به Apple Watch است. در همین حال، ویژگی Live Translation به AirPods شما اجازه می دهد دنیای اطراف خود را ترجمه کنند و حتی می تواند صدای ترجمه شده شما را به یک جفت AirPods Pro 3 دیگر منتقل کند. این واقعیت که این ویژگی نیز در AirPods 4 و AirPods Pro 2 در دسترس خواهد بود باید نگه داشتن هدفون در گوش را حتی رایج تر کند.

سخت است بگوییم این ویژگی های جدید AirPods Pro 3 بدون امتحان کردن چقدر مفید خواهند بود، اما آنها نشان می دهند که اپل چقدر هدفون های خود را چیزی فراتر از یک خرید اضافی برای هر آیفون می بیند. افراد زیادی AirPods Pro 3 با قیمت 249 دلار را به عنوان جایگزینی برای Apple Watch SE 3 با قیمت 249 دلار نمی خرند، اما این واقعیت که این هدفون ها می توانند جایگزین ساعت هوشمند شوند، می تواند برای برخی جذاب باشد. مهمتر از آن برای اپل، این می تواند متقاعد کردن کسی برای اشتراک در Fitness+ یا خرید Apple Watch را آسان تر کند اگر رویکرد این شرکت به ردیابی تمرینات را دوست داشته باشند.

گزارش شده است که اپل بررسی کرده است که در مسیر تبدیل AirPods Pro به یک دستگاه مستقل تر پیش برود. Bloomberg سال گذشته گزارش داد که این شرکت اضافه کردن دوربین به AirPods را بررسی کرده است تا بتوان از آنها برای ویژگی های هوش مصنوعی اپل استفاده کرد و دنیای اطراف شما را به صورت بصری درک کرد. صرف نظر از اینکه آیا این اتفاق می افتد یا نه، توضیح فوری تر برای تمام این ویژگی ها این است که تبدیل AirPods به یک پوشیدنی همیشه روشن برای سود نهایی شرکت خوب است. رابطه بین AirPods و Apple Watch ممکن است با گذشت زمان شبیه به iPad و Mac شود. ویژگی های جدید اضافه می شوند و عملکرد همچنان همپوشانی دارد، اما دستگاه ها همیشه به اندازه کافی متمایز و مفید هستند که بسیاری از مردم مجبور می شوند هر دو را بخرند.

شاید آینده ای وجود داشته باشد که در آن AirPods شما به اندازه یک گوشی هوشمند برای زندگی روزمره ضروری به نظر برسد و ما همیشه آنها را استفاده کنیم. اما در حال حاضر، به نظر می رسد اپل تصمیم گرفته است که قدم زدن به سمت آن آینده پوشیدنی یک راه بسیار خوب برای فروش هدفون های بی سیم جدید در حال حاضر است و شاید چندین محصول دیگر خود را نیز در این فرآیند به فروش برساند.