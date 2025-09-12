اضافات کاتالوگ بازی PS Plus شامل Persona 5 Tactica و WWE 2K25

روز چهارشنبه، سونی اضافات کاتالوگ بازی ماه سپتامبر خود را برای مشترکین PS Plus منتشر کرد. ورودی‌های این ماه طیف گسترده‌ای از تاکتیک‌های نوبتی تا ترسناک بقا و کشتی حرفه‌ای را شامل می‌شود.

Persona 5 Tactica (PS5/ PS4) ممکن است تحسین‌شده‌ترین عنوان در این دسته باشد. این اسپین‌آف Persona در سال 2023 نبردهای بازی‌های اصلی را می‌گیرد و آنها را به تاکتیک‌های مبتنی بر شبکه تغییر می‌دهد. به XCOM با Phantom Thieves فکر کنید.

The Invincible (PS5) اقتباسی از رمان علمی تخیلی سال 1963 نوشته استانیسلاو لم است. همانطور که الهام آن نشان می‌دهد، این یک نبرد اکشن سنگین نیست. در عوض، این ماجراجویی روایی از شما دعوت می‌کند تا سیاره Regis III را کاوش کنید و به دنبال اعضای گمشده بگردید. تصمیمات شما داستان را شکل می‌دهد، پس با احتیاط قدم بردارید.

2K / Sony

اگر کاوش در دنیاهای گمشده به عنوان یک اخترفیزیکدان کار شما نیست، پس شاید pile drivers و elbow drops کار شماست. (هیچ قضاوتی وجود ندارد!) WWE 2K25 (PS5 / PS4) نیز در لیست این ماه قرار دارد و به شما این امکان را می‌دهد تا به عنوان یک غول استروئیدی وارد رینگ شوید. می‌توانید از این که بدانید نتایج مسابقه ویدیویی شما کمتر از مسابقات فیلم‌نامه‌نویسی شده‌ای که در تلویزیون می‌بینید، از پیش تعیین شده‌اند، رضایت داشته باشید.

سایر بازی‌های موجود در ورودی‌های این ماه شامل عنوان RPG اکشن Fate / Samurai Remnant، بازی ترسناک بقا Crow Country و شبیه‌ساز بقا اول شخص Green Hell است. می‌توانید برای اطلاع از تمام جزئیات، به اعلامیه وبلاگ پلی‌استیشن مراجعه کنید.